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VG: Норвежские компоненты топлива могут применяться в ракетах, которыми Израиль атакует Газу
Компоненты топлива, производимые в Норвегии, возможно, используются Израилем в ракетах Hellfire для бомбежек в Газе, несмотря на действующий в Норвегии запрет экспорта оружия Израилю, сообщает норвежская газета VG со ссылкой на руководство компании Chemring Nobel, производителя химикатов, в том числе ракетного топлива.
Как приводит газета слова управляющего директора компании Хельге Хюсбю, Chemring Nobel производит бризантные взрывчатые вещества и поставляет продукцию оборонной промышленности НАТО в соответствии с норвежскими правилами экспорта, при этом некоторые из ближайших союзников Норвегии разрешают экспорт оборонной продукции в Израиль в противоположность тому, что позволяет экспортная политика Осло, передает РИА «Новости». Он добавил, что нельзя исключать, что норвежские компоненты являются частью тех систем орудий, что используются в Газе, на Украине или других местах.
Издание отмечает, что производимые предприятием компоненты топлива экспортируются из Норвегии в США, где используются для производства ракет компанией Lockheed Martin. Газета не получила от Lockheed Martin комментариев о дальнейшей судьбе оружия с производимыми в Норвегии компонентами.
Ранее Израиль заявил о готовности наносить удары по любой цели на Ближнем Востоке.