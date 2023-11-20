VG: Норвежские компоненты топлива могут применяться в ракетах, которыми Израиль атакует Газу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как приводит газета слова управляющего директора компании Хельге Хюсбю, Chemring Nobel производит бризантные взрывчатые вещества и поставляет продукцию оборонной промышленности НАТО в соответствии с норвежскими правилами экспорта, при этом некоторые из ближайших союзников Норвегии разрешают экспорт оборонной продукции в Израиль в противоположность тому, что позволяет экспортная политика Осло, передает РИА «Новости». Он добавил, что нельзя исключать, что норвежские компоненты являются частью тех систем орудий, что используются в Газе, на Украине или других местах.

Издание отмечает, что производимые предприятием компоненты топлива экспортируются из Норвегии в США, где используются для производства ракет компанией Lockheed Martin. Газета не получила от Lockheed Martin комментариев о дальнейшей судьбе оружия с производимыми в Норвегии компонентами.

Ранее Израиль заявил о готовности наносить удары по любой цели на Ближнем Востоке.