Haaretz: ЦАХАЛ проигнорировал сообщения женщин-военных о подготовке нападения ХАМАС

Tекст: Ольга Никитина

Источники газеты Haaretz сообщили, что отряд, который состоял исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров, зафиксировал подозрительную активность боевиков и передал информацию об этом израильскому офицерскому командованию. Сведения, как сообщает издание, были проигнорированы, передает ТАСС.

«Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, все было бы по-другому», – говорится в публикации.

Израильский политолог Саймон Ципис ранее говорил газете ВЗГЛЯД, что Израиль «проспал» нападение ХАМАС из-за раскола в силовых ведомствах.