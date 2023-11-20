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Haaretz: ЦАХАЛ проигнорировал сообщения женщин-военных о подготовке нападения ХАМАС
Подразделение Армии обороны Израиля, наблюдавшее за границей с сектором Газа, предупреждало власти своей страны о готовящейся атаке палестинского движения ХАМАС, однако их сообщения были проигнорированы, пишут израильские СМИ.
Источники газеты Haaretz сообщили, что отряд, который состоял исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров, зафиксировал подозрительную активность боевиков и передал информацию об этом израильскому офицерскому командованию. Сведения, как сообщает издание, были проигнорированы, передает ТАСС.
«Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, все было бы по-другому», – говорится в публикации.
Израильский политолог Саймон Ципис ранее говорил газете ВЗГЛЯД, что Израиль «проспал» нападение ХАМАС из-за раскола в силовых ведомствах.