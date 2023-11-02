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    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

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    2 ноября 2023, 16:07

    Кремль назвал дату встречи Путина с новым составом Общественной палаты

    Кремль анонсировал встречу Путина с новым составом Общественной палаты

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проведет в пятницу, 3 ноября, встречу с обновленным составом Общественной палаты, сообщила пресс-служба главы государства.

    В сообщении Кремля уточняется, что в обновленный состав Общественной палаты России вошли представители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин на неделе планирует международные контакты.

    1 ноября 2023, 21:44
    Путин пошутил про санкции и постельных клопов из Европы
    Путин пошутил про санкции и постельных клопов из Европы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад, запутавшийся в антироссийских санкциях, доходит до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок, но благодаря этому в страну не попадут европейские клопы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Наши так называемые партнеры за прошедшие годы напринимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим по статистике, они ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», – сказал российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что Запад доходит до абсурда, предлагая запретить ввоз отверток и иголок в Россию, однако, «чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше». «Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», – сказал он.

    Ранее во Франции закрыли пять школ из-за распространения клопов.

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    1 ноября 2023, 21:23
    Путин не исключил диверсии Запада против объектов глобальной инфраструктуры РФ
    Путин не исключил диверсии Запада против объектов глобальной инфраструктуры РФ
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против России исчерпан, в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам

    «В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры. Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком»… Важно заранее просчитывать подобные риски, реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную, стабильную работу наших предприятий, компаний, трудовых коллективов», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин на совещании по Дагестану назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе СВО с нацизмом, отстаивая Россию и справедливое мироустройство.

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    1 ноября 2023, 21:53
    Путин: Зарплаты растут темпами выше инфляции
    Путин: Зарплаты растут темпами выше инфляции
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Безработица в России находится на устойчиво низком уровне, около 3%, а зарплаты растут выше инфляции, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое провел в режиме видеоконференции.

    Он добавил, что «увеличиваются и заработные платы в экономике». «За восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении, то есть растут заработные платы темпами выше инфляции», – цитирует Путина ТАСС.

    Также он отметил, что правительство РФ и Банк России должны скоординировать свои усилия по снижению инфляции, подчеркнув, что этот показатель напрямую отражается на благополучии россиян и их семей.

    Ранее Путин заявил, что рекордно низкая безработица – показатель эффективной экономической политики.

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    2 ноября 2023, 12:36
    Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

    Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

    Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    В соответствии с документом, отменяется статья 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний». В ней предлагается ратифицировать Договор, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года, передает РИА «Новости».

    При этом ряд стран, включая США, до сих пор не ратифицировали ДВЗЯИ. Россия сделала это в 2000 году.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Россия выходит из этого договора.

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    1 ноября 2023, 23:33
    Путин указал на необходимость готовиться к усилению Западом санкций

    Путин заявил о необходимости готовиться к усилению антироссийских санкций со стороны Запада

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно быть готовыми к тому, что западные страны усилят санкционное давление на Россию, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

    Напомним, Путин отметил, что что Запад доходит до абсурда в своих санкциях, которые в результате ударили по экономике самих западных стран.


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    1 ноября 2023, 20:29
    Fars: Путин передал послание президенту Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев передал послание Владимира Путина иранскому президенту Эбрахиму Раиси, сообщило агентство Fars.

    Как сообщает агентство, Лаврентьев прибыл в Тегеран и провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана генералом Али Акбаром Ахмадианом, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на встрече российский представитель передал послание Путина секретарю Высшего совета национальной безопасности для передачи аятолле Сейеду Эбрахиму Раиси.

    По данным СМИ, на встрече обсуждались недавние изменения на Ближнем Востоке, ситуация в секторе Газа и сотрудничество Тегерана и Москвы в этом вопросе.

    Ранее пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси сообщила, что Израиль перешел красные линии, что может заставить каждого принять ответные меры.

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    1 ноября 2023, 22:30
    Путин отметил положительную роль указа по валютной выручке

    Путин отметил роль обязательной продажи валютной выручки экспортерами в стабилизации валютного рынка

    Tекст: Антон Антонов

    Указ, который предписывает некоторым экспортерам обязательную продажу валютной выручки, оказал позитивное воздействие на стабилизацию валютного рынка, заявил президент России Владимир Путин.

    «Много вопросов было на этот счет, сыграет он какую-то позитивную роль или не сыграет? Сыграл», – сказал Путин. Он пояснил, что стабилизация валютного рынка должна привести к замедлению инфляции. Осуществляются наблюдение и анализ деятельности по ряду компаний и банков, делаются необходимые в сложившихся условиях шаги в рамках денежно-кредитной политики, заявил он. При этом принимаемые меры учитывают объективные факторы, включая внешние, передает ТАСС.

    Напомним, с 16 октября отдельные российские экспортеры на протяжении 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на собственные счета в российских банках не менее 80% полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов иностранной валюты.

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    1 ноября 2023, 21:57
    Путин призвал следить за динамикой цен на социально значимые продукты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономике предложил обсудить риски для социальной и экономической динамики, а также поручил внимательно следить за изменением цен на социально значимые продукты.

    «Мы сегодня, как и договаривались, рассмотрим текущую ситуацию в экономике, оценим ключевые тенденции в реальном секторе, в финансовой системе, в валютной сфере, а также отдельно остановимся на рисках, которые влияют на социальную и экономическую динамику», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин также потребовал внимательно отслеживать динамику цен на социально значимые, наиболее востребованные товары и услуги.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о стабильном развитии экономической ситуации в России.

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    1 ноября 2023, 22:13
    Путин призвал усилить позитивные тенденции в промышленности и АПК

    Путин заявил о необходимости усилить позитивные тенденции в промышленности, АПК и сфере услуг

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно усилить позитивные тенденции в промышленности, сельском хозяйстве, в сфере услуг, а также поддержать инвестиции бизнеса в открытие производств, освоение новых технологий и подготовку кадров, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин подчеркнул, что при любых условиях требуется обеспечить как «развитие экономики и социальной сферы», так и «безопасность граждан и защиту интересов» страны. Кроме того, президент указал на необходимость дальнейшего развития финансовой, транспортной, логистической и прочей инфраструктуры, поскольку такие шаги будут способствовать не только долгосрочному росту, но и экономическому суверенитету государства, передает ТАСС.

    Напомним, глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что по предварительной оценке Минэкономразвития, в январе – сентябре 2023 года российский ВВП вырос на 2,8%.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 15:36
    Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России создан Национальный центр исторической памяти при президенте РФ, глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    Национальный центр исторической памяти возглавила историк Елена Малышева, передает ТАСС.

    В сентябре президент России Владимир Путин поручил подготовить проект документа о создании Национального центра исторической памяти, а также определить источники финансирования. Планировалось, что центр объединит усилия по сохранению исторической памяти, чтобы успешнее бороться с фальсификацией истории.

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    1 ноября 2023, 17:56
    Названы темы разговора Путина и президента Экваториальной Гвинеи

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого обсудят развитие связей с Центральной Африкой, сообщает пресс-служба Кремля.

    Отмечается, что встреча состоится в четверг в Москве. Лидеры планируют обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами центральноафриканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА), сообщает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что приехавшие на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург главы африканских государств проявили политическую волю и независимость, и Москва это ценит.

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    1 ноября 2023, 21:36
    Путин заявил о стабильном развитии экономической ситуации в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Экономическая ситуация в целом в России, по данным оперативной статистики, развивается предсказуемо, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

    «Оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо в соответствии с прогнозом. За девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том числе в августе и сентябре он прибавил по 5,2%», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Ранее глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что по предварительной оценке Минэкономразвития, в январе – сентябре 2023 года российский ВВП вырос на 2,8%, в сентябре – более чем на 5% в годовом выражении.

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    2 ноября 2023, 12:59
    Путин отменил норму об информировании генсека СЕ о военном положении

    Путин подписал закон об отмене информирования генсека Совета Европы о военном положении

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отменил норму об обязанности России информировать генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении действия военного и чрезвычайного положений.

    Как указывается в сопроводительных материалах, необходимость принятия закона вызвана прекращением членства России в Совете Европы. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, следует из документа , опубликованного на официальном портале правовой информации.

    Ранее обязанность была закреплена в законах о военном и чрезвычайном положениях, в них также была установлена норма об информировании о введении в стране указанных положений генсекретаря ООН. Ее действие, согласно принятому закону, остается в силе.

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    2 ноября 2023, 13:30
    Путин разрешил экспорт СПГ без привязки к месторождениям

    Путин разрешил экспорт сжиженного природного газа без привязки к конкретным месторождениям

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий экспортировать сжиженный природный газ без привязки к участкам недр федерального значения, лицензии на которые предусматривают использование добытого газа для производства СПГ.

    Как следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, возможность экспорта СПГ предоставляется юрлицам, которые входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на его экспорт, при этом более половины их уставного капитала должно принадлежать лицам, имеющим право распоряжаться подобной же долей в капитале экспортеров СПГ. Кроме того, юрлица должны реализовывать инвестпроекты, предусматривающие создание и эксплуатацию объектов по производству СПГ мощностью более 20 тонн в час каждый, они должны быть включены в отраслевые документы стратегического планирования России в сфере энергетики.

    Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

    Ранее право на экспорт СПГ в России имели Газпром, а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты сжижения природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках соглашений о разделе продукции (СРП).

    Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладали Газпром, «Газпром экспорт», «Газпром газонефтепродукт холдинг», «Роснефть», а также «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 2» и «Арктик СПГ 3».

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    2 ноября 2023, 14:58
    Путин разрешил блокировать сайты с призывами к сбору средств для ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке интернет-ресурсов, на которых публикуются призывы к сбору средств для вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Согласно документу, разрешается блокировка во внесудебном порядке сайтов, содержащих призывы к сбору средств и информацию о способах финансирования противников России в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористических операций, передает ТАСС.

    Необходимость принятия закона объясняется многочисленными фактами участия зарубежных медиаплатформ и организаций в распространении информации с предложениями о финансировании украинской армии, что представляет угрозу безопасности России и требует безотлагательного принятия мер по блокировке таких сайтов.

    В июле ФСБ задержала финансировавшего украинскую армию ЛГБТ-активиста.

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