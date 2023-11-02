Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».8 комментариев
Путин разрешил блокировать сайты с призывами к сбору средств для ВСУ
Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке интернет-ресурсов, на которых публикуются призывы к сбору средств для вооруженных сил Украины (ВСУ).
Согласно документу, разрешается блокировка во внесудебном порядке сайтов, содержащих призывы к сбору средств и информацию о способах финансирования противников России в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористических операций, передает ТАСС.
Необходимость принятия закона объясняется многочисленными фактами участия зарубежных медиаплатформ и организаций в распространении информации с предложениями о финансировании украинской армии, что представляет угрозу безопасности России и требует безотлагательного принятия мер по блокировке таких сайтов.
В июле ФСБ задержала финансировавшего украинскую армию ЛГБТ-активиста.