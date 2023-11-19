  • Новость часаВС России впервые ударили кассетными бомбами РБК-500 по ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Поддержка Украины Западом переходит в стадию депрессии
    Песков: Ни одна страна в мире не выдержала бы санкции, которые выдержала Россия
    Глава МИД Латвии Кариньш захотел возглавить НАТО
    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»
    ВС России впервые ударили кассетными бомбами РБК-500 по ВСУ
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных
    Перешедшим на сторону России украинцам предложили давать гражданство
    Франция успешно испытала стратегическую баллистическую ракету
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Страх и ненависть на польско-украинской границе

    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Лучший ответ этнической преступности: «чемодан – вокзал – родина»

    У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    43 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    30 комментариев
    19 ноября 2023, 15:49

    Стало известно о планах Путина принять участие в онлайн-саммите G20

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, как ожидается, примет участие в виртуальном саммите «Большой двадцатки» на следующей неделе.

    Российский лидер планирует принять участие в онлайн-саммите G20 22 ноября, организованном Индией, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что Путин и главы западных стран впервые за долгое время могут стать участниками одного и того же мероприятия. Тема возможного выступления главы государства не сообщается.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не поехал на саммиты БРИКС и G20 в сентябре, потому что «дома дел достаточно» и чтобы «не создавать проблемы для друзей».

    17 ноября 2023, 19:28
    Путин дал совет эмоционально высказывавшимся об СВО артистам
    Путин дал совет эмоционально высказывавшимся об СВО артистам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, говоря о звездах, эмоционально высказывавшихся о российской спецоперации на Украине, посоветовал артистам предварительно анализировать свои слова.

    «Голова это ведь не только инструмент, чтобы говорить, но и для того, чтобы думать перед тем, как что-то скажешь», – сказал российский лидер на международном культурном форуме в Петербурге, комментируя возвращение в Россию артистов, допустивших эмоциональные оценки по теме СВО, передает ТАСС.

    «Я допускаю, что люди не следили, не понимали, что происходит. И, конечно, кроме всего прочего, у каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения. Смотреть нужно, конечно, не по тому, что люди говорят, а по тому, что делают. Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу – а такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим: гонорары перечисляются куда-то, прямо скажем, противнику, и так далее, — то это одна история», – сказал президент.

    «Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации, – это другая. Поэтому есть еще одно обстоятельство, которое, безусловно, все мы должны учитывать: это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной. Или не считаем. И это такой фактор объективный, от которого никому никуда не деться», – подчеркнул глава государства.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, что россияне смогут принять соотечественников, которые после отъезда «разинули рот» и стали «ругать свою Родину».

    Коментарии (56)
    18 ноября 2023, 13:17
    Эксперт объяснил причину жесткой риторики Санду в адрес России

    Эксперт заявил, что жесткая риторика Санду в адрес России вызвана отчаянием «хромой утки»

    Эксперт объяснил причину жесткой риторики Санду в адрес России
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Жесткая риторика президента Молдавии Майи Санду в адрес России вызвана не проявлением силы, а отчаянием политика, превратившегося в «хромую утку», заявил директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финуниверситета (Москва) Игорь Шорников.

    По его словам, поражение на местных выборах 5 ноября отражает даже не резкое снижение популярности Санду, что было ожидаемо, сколько крах в Молдове идеи евроинтеграции, что является недопустимым для западных партнеров, эту идею Санду и пытается перекрыть антироссийской риторикой, передает РИА «Новости».

    «Посыл прост: де, с Россией Молдове разговаривать не о чем, потому что Москва не уважает молдаван, значит другого собеседника, кроме ЕС, Молдове не найти», – отметил Шорников, заметив, что «не мытьем, так катаньем» Санду навязывает жителям республики чуждый им геополитический выбор.

    Эксперт подчеркнул, что в этой связи можно понять возмущение российского МИД, который утверждения Санду называет ложью – Москва понимает, что Кишинев уже не отражает позицию народа.

    «Обвинять Россию в неуважении к молдаванам – уже перебор. Санду и ее команда на законодательном уровне уничтожили молдавский язык в своей стране, заменив его название румынским, в то время как в России регулярно проходят форумы молдавских соотечественников, направленные на сохранение национальной культуры. Если кто и не уважает молдаван, так это нынешняя команда румынских граждан во власти Молдовы», – рассказал он.

    Кроме того, Шорников заверил, что в Молдавии к резким заявлениям Санду уже привыкли – эти «всплески» воспринимают как нервное состояние уставшей женщины.

    «После прошедших местных выборов Майя Санду окончательно превратилась в «хромую утку». Раньше она и ее команда опирались на мандат, полученный от большинства избирателей, сегодня ее поддержка в обществе сократилась вдвое», – заключил эксперт, подчеркнув, что жесткая риторика в адрес России не выглядит проявлением силы, скорее, признаками отчаяния.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что значат прошедшие в Молдавии выборы с точки зрения интересов России.

    Коментарии (15)
    17 ноября 2023, 19:36
    Путин: БРИКС рассмотрит заявку Франции, если она захочет присоединиться

    Путин пообещал, что БРИКС рассмотрит заявку Франции, если она захочет присоединиться

    Путин: БРИКС рассмотрит заявку Франции, если она захочет присоединиться
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Франция может оставить соответствующую заявку в БРИКС, если хочет вступить в объединение, она будет рассмотрена, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур.

    «Что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим. Тем более что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, как я уже сказал, мы будем прорабатывать со всеми нашими партнерами», – ответил президент России внуку первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьеру де Голлю на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что расширение БРИКС свидетельствует об установлении нового мирового порядка.

    Коментарии (16)
    19 ноября 2023, 07:57
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Сейчас есть сомнения в том, что Украина сможет противостоять России в долгосрочной перспективе, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Как указал Подоляк в интервью украинскому «24 каналу», Россия до сих пор тратит на войну огромные средства. Он задался вопросом, есть ли у Украины хотя бы «один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет», передает РИА «Новости».

    По его мнению, «успех» ВСУ на фронте зависит от соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количества оружия у обеих сторон и сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.

    Советник добавил, что необходимо ограничивать количество ресурсов России для того, чтобы устранять преимущества Москвы. «Нужно сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов», – уточнил он.

    В пятницу Wall Street Journal сообщил, что ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону и Киеву нужно осознать, что победить Россию невозможно.

    Коментарии (17)
    17 ноября 2023, 19:56
    Путин заявил, что не допускал мысли о конфликте с Украиной до 2014 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках культурного форума в Петербурге признался, что не думал о конфликте с Украиной до 2014 года.

    «Многим, так же, как и мне, мне до 2014 года в голову не могло прийти, что может быть такой конфликт между Россией и Украиной», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Российский лидер подчеркнул, что если бы кто-то до 2014 года сказал ему о том, что конфликт России и Украины возможен, он бы не поверил. «Я бы сказал: вы что, с ума сошли», – сказал он.

    Ранее Путин назвал госпереворот на Украине причиной воссоединения России с Крымом.

    Коментарии (44)
    17 ноября 2023, 12:32
    Юрист Ремесло: Сведения о «Фабрике эльфов» разжигают вражду между сбежавшими из России блогерами
    Юрист Ремесло: Сведения о «Фабрике эльфов» разжигают вражду между сбежавшими из России блогерами
    @ commission.europa.eu,Евгений Софийчук/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Блогеры, сбежавшие из России, полностью дискредитировали себя причастностью к созданию ботофермы. В ситуации отсутствия реальной поддержки, они решили отчитываться перед своими заказчиками липовыми лайками. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал юрист Илья Ремесло. Ранее стало известно о существовании сети фейковых аккаунтов, публикующих в интернете антиправительственные комментарии.

    «Так называемая фабрика эльфов – это структура, которая курировала деятельность ботов, комментировавших различные общественно-политические новости с антироссийских позиций. Известно, что она была создана на деньги фонда Free Russia Foundation (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ)», – сказал юрист Илья Ремесло.

    «Услугами «фабрики» активно пользовался ФБК (признан экстремистской организацией). Среди комментариев, опубликованных силами данной структуры, с завидной регулярностью встречаются темы, продвигающие идеи, так или иначе выгодные фонду. Так, боты крайне активно защищали Леонида Волкова (признан иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов) во время скандала с якобы получением денег от Михаила Фридмана», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, в скрытых архивах было найдено большое количество фотографий агитпродукции, призывающей к освобождению Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов). На данных материалах сохранен даже дизайнерский стиль ФБК. «Фабрика эльфов» вела активную работу и по другим направлениям», – подчеркивает собеседник.

    «Например, после убийства Владлена Татарского боты намеренно распространяли слухи о том, что к этой трагедии якобы причастны российские спецслужбы. При этом комментарии, которые они публиковали в интернете, были написаны буквально под копирку», – уточняет Ремесло.

    «Новость о существовании «фабрики эльфов» подлила масла в огонь вражды между беглыми российскими блогерами. Так, Мария Певчих и Георгий Албуров (признаны иноагентами, Албуров также включен в перечень террористов и экстремистов) в попытке защитить свою репутацию стали перекладывать вину на собственных идейных противников», – акцентирует эксперт.

    «По их словам, главным организатором «фабрики эльфов» являлся предприниматель Леонид Невзлин (признан иноагентом), с которым у их фонда давняя история вражды. Судя по всему, противоречия внутри этой якобы либеральной политической среды заметно обостряются», – считает собеседник.

    «Теперь любую запись, соответствующую интересам ФБК, можно назвать «эльфийской». Это колоссальный удар по их движению. Более того, эти блогеры в очередной раз проявили свою лицемерную сущность. Раньше они упрекали российское правительство в том, что оно якобы использует ботов для продвижения нужного нарратива в интернете. Теперь же выясняется, что реальность совершенно иная. Это беглые предатели имитировали большую поддержку и отчитывались перед своими заказчиками липовыми лайками», – акцентирует эксперт.

    «При этом реальные масштабы «фабрики эльфов» могут нас серьезно удивить. Известно, что их основные офисы располагались в Литве и Грузии. Вполне возможно, что имелись представительства и в других странах. Под их пагубное влияние попадали сотни тысяч пользователей различных социальных сетей: от YouTube до «ВКонтакте», – резюмирует Ремесло.

    Ранее стало известно о существовании сети фейковых аккаунтов, публикующих в интернете антиправительственные комментарии. Об этом сообщает RTVI. Отмечается, что финансированием структуры занимался фонд Free Russia Foundation. Кроме того, на основании косвенных доказательств деятельность ботов связывается и с ФБК.

    О причастности Фонда борьбы с коррупцией к работе «фабрики» высказался человек, ранее участвовавший в создании комментариев, направленных против России. Подчеркивается, что организация имеет несколько офисов в Литве и Грузии, где в общей сумме работает около 200 сотрудников.

    Ссылки на посты, под которыми необходимо оставлять комментарии, а также их примерное содержание работникам ботофермы, предоставлялись кураторами. Каждый «эльф» должен написать не менее 120 постов за смену, которые не удалят администраторы страниц. В день сотрудники могут брать не более двух смен. Час данной деятельности стоит 10 евро. В качестве отчетности предоставляются скриншоты публикаций и реакций других пользователей на них.

    Для работы используются купленные на черном рынке аккаунты «ВКонтакте», к которым нет доступа у реальных владельцев. В слитых документах в том числе есть инструкция о том, что «эльфы» должны менять данные на страницах, в том числе имена и фотографии, а также работать исключительно через VPN.

    Расследование о существовании «фабрики эльфов» на своем интернет-ресурсе опубликовал Михаил Светов (признан иноагентом). На материал отреагировал представитель ФБК Иван Жданов (признан иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов), который назвал причастность организации к ботоферме «совершенной ложью».

    Другие соратники Алексея Навального (Леонид Волков, Георгий Албуров, Мария Певчих) также опубликовали посты, в которых полностью отрицают сотрудничество с «фабрикой». При этом Певчих отметила связь структуры с предпринимателем Леонидом Невзлиным.

    На новость отреагировал и блогер Максим Кац (признан иноагентом). Он раскритиковал ФБК за использование данных технологий, а также обозначил их действия как «попытку создать собственную пропаганду, обмануть людей какими-то хитрыми маневрами». Напомним, о деятельности «фабрики эльфов» стало известно еще в прошлом году. Тогда «Фонтанка.ру» писала об особенностях работы грузинского отделения ботофермы.

    Коментарии (4)
    17 ноября 2023, 14:45
    Запад уличили в подготовке к смене политических элит на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич заявил о подготовке западных стран к смене украинской политической элиты.

    Выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ, Буякевич указал, что иностранные спонсоры Киева начали готовить почву для смены элит на Украине, чтобы законсервировать текущее положение вещей, передает ТАСС.

    «Видим, как на фоне военных неудач и наращивания информационного фона на самом Западе относительно антидемократической и коррумпированной сущности киевского режима его иностранные спонсоры начали готовить почву для смены элит на Украине в попытке законсервировать текущее положение вещей», – сказал он.

    Буякевич добавил, что с целью приостановки спецоперации России на Украине и отказа от реализации ее целей активизировались «вбросы с предложениями срочно зафиксировать территориальный статус-кво» Украины.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности нового майдана в стране.

    Коментарии (8)
    17 ноября 2023, 17:46
    Путин назвал причину напряженности в мире

    Путин назвал претензию отдельных сил на исключительность причиной напряженности в мире

    Путин назвал причину напряженности в мире
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Одной из причин нынешней напряженности в мире является претензия отдельных сил на исключительность, в том числе культурную исключительность, заявил президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур.

    «Среди главных причин нынешней напряженности в мире – именно претензия отдельных сил на исключительность, в том числе и культурную исключительность, их пренебрежение к другим обычаям, духовным ценностям, стремление подвергнуть всех и вся унификации, причем по собственному шаблону, который они считают самым лучшим и самым универсальным», – приводит ТАСС слова Путина.

    Международный культурный форум в Петербурге проходит с 16 по 18 ноября. В нем принимают участие 73 страны, 56 официальных делегаций и более 30 министров культуры. Мероприятие организовано правительством России, министерством культуры и правительством Санкт-Петербурга.

    Коментарии (10)
    17 ноября 2023, 12:23
    Песков: Следующий президент России должен быть такой же, как Путин
    Песков: Следующий президент России должен быть такой же, как Путин
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Следующий президент России будет «таким же», как Владимир Путин, или «другим, но таким же», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выразив уверенность в том, что действующий российский лидер переизберется на новый срок, если примет решение баллотироваться.

    Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» напомнил, что Путин пока еще не сообщал о своем намерении баллотироваться. При этом представитель Кремля выразил надежду, что он это сделает. Песков уверен, что Путин одержит на выборах победу, передает ТАСС.

    При этом в ответ на вопрос, каким должен быть следующий президент России, Песков ответил: «Таким же». На уточняющий вопрос о том, возможно ли такое, Песков заметил: «Или другим, но таким же».

    Ранее Песков заявил, что у Путина даже теоретически нет реальных конкурентов на выборах.

    Коментарии (30)
    17 ноября 2023, 19:20
    Путин назвал ерундой предложения выйти из ООН

    Путин выступил против идеи выхода России из ЮНЕСКО и назвал ерундой предложения выйти из ООН

    Путин назвал ерундой предложения выйти из ООН
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимости в выходе России из ЮНЕСКО нет, а предложения по выходу страны из ООН являются ерундой, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур.

    «Я думаю, что нет такой необходимости, зачем? Это площадка, где люди общаются между собой, работают. У нас достаточно серьезные проекты осуществляются по линии ЮНЕСКО. Некоторые говорят, что из ООН надо выйти, но это ерунда, потому что Россия – основатель этих организаций на самом деле, чего же мы будет оттуда выходить?» – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин пошутил, что Россия не собирается закрывать «окно в Европу», хотя «когда дует», можно и «прикрыть», чтобы не простудиться.

    Коментарии (7)
    17 ноября 2023, 06:42
    У биографа Путина в Германии начались проблемы из-за гонорара из России

    У взявшего интервью у Путина журналиста Зайпеля в Германии возникли проблемы из-за гонорара из России

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который взял интервью у президента России Владимира Путина, грозит суд в Германии из-за «получения гонорара из России», сообщают информационные агентства.

    На днях ZDF и Spiegel опубликовали материал в рамках международного расследования Cyprus Confidential. В расследовании утверждается, что Зайпель получал спонсорские гонорары из России через офшорную фирму предпринимателя Алексея Мордашова, когда работал над книгами о Путине для издательства Hoffmann und Campe и сотрудничал с телерадиокомпанией NDR в качестве свободного журналиста, передает РИА «Новости».

    В NDR досудебную проверку объяснили «серьезным конфликтом интересов». Рассматривается «возможность правовых шагов». Как заявили в NDR, в контрактах с Зайпелем были запрещены стороннее влияние, взносы или денежные выгоды от третьих лиц. NDR считает, что Зайпель должен был сообщить о получении средств от Мордашова, и ставит под сомнение его «журналистскую независимость». Утверждается, что NDR и аудитория могли быть «намеренно введены в заблуждение».

    Hoffmann und Campe приняло решение «больше не выставлять в продаже книги» Зайпеля.

    В расследовании сказано, что Зайпель в марте 2018 года получил 600 тыс. евро – якобы через зарегистрированную на Кипре офшорную фирму Мордашова. Журналист подтвердил «поддержку со стороны Мордашова», но отрицает, что тот влиял на содержание книг, в контракте было оговорено, что у журналиста нет «обязательств перед спонсором в отношении проекта».

    Напомним, биограф Владимира Путина Хуберт Зайпель взял более двух десятков подробных интервью у главы российского государства. Для NDR Зайпель в 2012 году сделал документальный фильм о России, а в 2014 году взял интервью у президента России.

    Коментарии (105)
    17 ноября 2023, 18:03
    Путин: Политика «отмены» России по сути своей антикультурная и расистская
    Путин: Политика «отмены» России по сути своей антикультурная и расистская
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Продвигаемая Западом политика «культурной отмены» России – расистская и антикультурная в самой своей сути, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур.

    «Подлинное искусство, как кость в горле, мешает тем, кто занимается фальсификацией истории. Мешает стравливать людей. Нашу культуру вообще последнее время пытаются отменять. Я говорю именно «пытаются», потому что по определению, мы понимаем, это невозможно», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    «Но тем не менее «отменяют» культуру, в основе которой – подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность. Политика «отмены» России сама по себе, по сути своей, антикультурная, неоколониальная, расистская по своей сути», – добавил президент.

    Глава государства отметил, что «с этой пресловутой «отменой», как и с антироссийскими так называемыми санкциями, у авторов этих идей с самого начала не заладилось».

    «Один из многих примеров тому – огромный интерес, скажем, к конкурсу Чайковского. Его онлайн-аудитория превысила 50 миллионов человек. В современном мире отменить такие вещи невозможно, просто невозможно. Странно, что люди, которые пытаются это делать, этого не понимают. Кстати говоря, из этих 50 миллионов человек большая половина – жители Европы, которые не хотят, чтобы кто-то за них решал, какую музыку слушать, что смотреть и что читать», – заявил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что одной из причин нынешней напряженности в мире является претензия отдельных сил на исключительность, в том числе культурную исключительность.

    Коментарии (16)
    17 ноября 2023, 22:59
    Кремль решил не раскрывать список встречавшихся с Путиным бизнесменов

    Песков назвал отсутствие открытого списка встречавшихся с Путиным бизнесменов сознательным решением Кремля

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле «сознательно не стали давать список участников» встречи президента России Владимира Путина с крупным бизнесом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что такое решение принято «по понятным причинам». «Чтобы и им было комфортно», – сказал он, отвечая на вопрос об участниках встречи. В Кремле отметили, что встречу планировали «в закрытом режиме». «Чтобы состоялся содержательный разговор, чтобы они спокойно все могли поговорить», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Путин в среду провел встречу с представителями крупного российского бизнеса. Песков назвал прошедший разговор обстоятельным.

    Коментарии (2)
    17 ноября 2023, 13:03
    В Британии испугались «метеорита» Путина

    Daily Express: «Авангард» может быть запущен из-за пределов земной атмосферы

    Tекст: Ольга Никитина

    Великобритания обеспокоена из-за российского ракетного комплекса «Авангард», который президент Владимир Путин описывал как «метеорит», пишут британские СМИ.

    Ракета комплекса «Авангард» быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут, передает Ura.ru содержание статьи Daily Express.

    Согласно подсчетам издания, ракета может двигаться со скоростью до десятков тысяч километров в час. «Авангард», как подчеркнул автор статьи, считается единственным в своем роде.

    В марте 2018 года президент Владимир Путин говорил, что «Авангард» «идет к цели практически как метеорит», как «горящий огненный шар». Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию, рассказывал российский лидер.

    Ранее Минобороны опубликовало видео того, как в рамках перевооружения Ясненского ракетного соединения гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» загрузили в шахтную пусковую установку в Оренбургской области.

    Коментарии (2)
    17 ноября 2023, 18:48
    Путин высказался о представителях сексуальных меньшинств в культуре

    Tекст: Вера Басилая

    Представители ЛГБТ являются тоже частью общества и имеют право выигрывать в конкурсах в сфере культуры, главное, чтобы были не только они, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур.

    «Эти темы и эти люди имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы, это ни к чему», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Президент подчеркнул, что «равноправие должно быть везде, во всем».

    Ранее Путин назвал недопустимым разделение людей по «сортам».

    Коментарии (9)
    Главное
    В США заявили о неминуемом поражении Украины
    CNN: Иностранные наемники покидают Украину на фоне ожесточенных боев
    Авиация ВКС России уничтожила хранилища авиатоплива ВСУ
    У российских военных в зоне СВО заметили мотовездеходы из Китая
    Сийярто сравнил действия ЕС на Украине с компьютерной игрой Fortnite
    Блогер Лерчек и ее муж полностью погасили многомиллионный долг перед налоговой
    Умерла актриса из «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова

    Рубль удивляет продолжающимся укреплением

    Российская валюта на этой неделе смогла преодолеть важную психологическую отметку. Она укрепилась и перешагнула 90 рублей за доллар. Курс доллара вплотную подошел к 88 рублям. Сможет ли рубль укрепиться еще сильнее? Подробности

    Перейти в раздел

    Сбежавшие из России блогеры сцепились из-за «фабрики эльфов»

    Блогеры, сбежавшие из России после начала СВО, оказались причастны к созданию антиправительственных ботоферм, распространявших ложную информацию о деятельности руководства РФ. Вопрос о том, кто реально стоит за так называемой фабрикой эльфов, вызвал настоящий скандал. Что на самом деле стало причиной конфликта и кому выгодно существование данных структур? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские беспилотники стремительно прогрессируют

    На полях спецоперации российские военные начали применять аналог знаменитого дрона «Ланцет». «Скальпель» схож по характеристикам, но имеет ряд преимуществ, среди которых и его цена. Последние новации, по мнению экспертов, являются ярким свидетельством эволюции сферы БПЛА в России. Каковы основные тренды и тенденции в области беспилотников и какие еще изменения можно ожидать на этом направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Поддержка Украины Западом переходит в стадию депрессии

    Настроения западных военных экспертов и политиков по поводу украинских перспектив стремительно меняются. Звучит все больше голосов, признающих, что «победы Украины над Россией не ожидается». С чем связан этот поворот во взглядах и почему Запад стал признавать, что время играет в пользу России? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............