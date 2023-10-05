Путин объяснил, почему не поехал на саммиты БРИКС и G20

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос, чувствует ли себя лишенцем из-за того, что не ездит по миру, заявил, что «мы отстаиваем свои права».

«Зачем мне создавать какие-то проблемы для наших друзей при проведении этих мероприятий? Я же – и мы с вами – взрослые люди и понимаем. Я приехал, там начнутся политические выпады, значит, шоу политические. Все это будет направлено на то, чтобы сорвать мероприятие. А зачем? Мы, во-первых, заинтересованы в том, чтобы БРИКС прошел нормально, слаженно и с результатами, «Двадцатка» прошла на нужном уровне. Все это так и состоялось, и нас это вполне устраивает. Ну и наконец, третье, все-таки и дома дел достаточно», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Ранее Путин заявил, что Западу всегда нужен враг для объяснения необходимости силовых действий и экспансий, а также сохранения внутреннего контроля.