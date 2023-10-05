Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.28 комментариев
Путин объяснил, почему не поехал на саммиты БРИКС и G20
Не ездил на саммиты БРИКС и G20, потому что «дома дел достаточно» и чтобы «не создавать проблемы для друзей», заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос, чувствует ли себя лишенцем из-за того, что не ездит по миру, заявил, что «мы отстаиваем свои права».
«Зачем мне создавать какие-то проблемы для наших друзей при проведении этих мероприятий? Я же – и мы с вами – взрослые люди и понимаем. Я приехал, там начнутся политические выпады, значит, шоу политические. Все это будет направлено на то, чтобы сорвать мероприятие. А зачем? Мы, во-первых, заинтересованы в том, чтобы БРИКС прошел нормально, слаженно и с результатами, «Двадцатка» прошла на нужном уровне. Все это так и состоялось, и нас это вполне устраивает. Ну и наконец, третье, все-таки и дома дел достаточно», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Путин заявил, что Западу всегда нужен враг для объяснения необходимости силовых действий и экспансий, а также сохранения внутреннего контроля.