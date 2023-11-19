Губернатор Алтайского края презентовал достижения региона на выставке «Россия»

Tекст: Ольга Иванова

«Алтай – это место, где бескрайние поля, предгорья и алтайские горы, тысячи пресных, соленых и щелочных озер, уникальные ленточные боры создают неповторимый мир, который открывается каждому, кто побывал здесь. Природные богатства требуют постоянной заботы и внимания. Чтобы сохранить их для будущих поколений, мы проводим большую работу. Например, три года назад по решению президента нашей страны мы создали национальный природный парк «Салаир», реликтовые растения которого пережили не одну историческую эпоху», – отметил Томенко.

Алтайский край находится в южной части Западной Сибири, регион имеет развитый АПК, играет одну из ведущих ролей в обеспечении продовольственной безопасности России за счет самой большой в стране площади пашни, использования научных подходов и технологического перевооружения предприятий сельского хозяйства и пищевой индустрии.

Край также является популярным регионом для путешествий, через его территорию проходят транспортные потоки в разные регионы России, а также в страны Азии.

Алтайский край участвует во всех национальных проектах, инициированных президентом России. За шесть лет на их реализацию направлено почти 100 млрд рублей. Это улучшение инфраструктуры, создание новых рабочих мест, благоустройство, адресная поддержка жителей.

Расширение Чуйского тракта – один из главных инфраструктурных проектов России, поддержанных президентом страны. Трасса имеет огромное значение для развития туризма и внешних торговых связей со странами Азии. Сеть автомобильных дорог Алтайского края – порядка 55 тыс. километров – является самой протяженной в России. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» за 6 лет в крае обновили почти 2 тыс. километров трасс.

В рамках исполнения поручений президента по обеспечению продовольственной безопасности России в крае инициированы аграрные мегапроекты, позволяющие в разы увеличить производство мясной и молочной продукции. Только по линии животноводства – реализуются 15 крупных инвестпроектов на 32 млрд рублей. Группа Черкизово расширяет мощности птицеводческого кластера. Крупные животноводческие комплексы запустили в 2023 году компании «Румелко Агро» и «ЭкоНива Алтай».

Нацпроекты помогают сделать доступнее медицинскую помощь. По поручению президента улучшается качество оказания медицинской помощи в сельских территориях. Для отдаленных сел приобретаются мобильные ФАПы, автомобили для мобильных бригад. Действующие больницы и поликлиники обновляются и оснащаются современным оборудованием, в том числе для оказания высокотехнологичной помощи. Модернизируется первичное звено здравоохранения.

При поддержке федерального правительства строится хирургический комплекс Алтайского центра материнства и детства для оказания помощи нейрохирургического профиля.

В рамках импортозамещения и укрепления технологического суверенитета России предприятия края наращивают поставки продукции, не имеющей отечественных аналогов, в том числе шин, двигателей, сельхозтехники, кокса для производства стали, железнодорожных вагонов и других видов продукции.