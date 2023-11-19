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Сборную России по шахматам пригласили на турнир ШОС в Китай
Сборная России по шахматам приглашена для участия в турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в декабре в Китае, сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.
По его словам, это будут быстрые шахматы. Игры запланированы на 17-18 декабря, передает ТАСС. Ткачев добавил, что в Федерации максимально серьезно относятся к предстоящему турниру, собирают всех сильнейших под знамена и сделают все, чтобы не просто хорошо выступить, а занять первое место».
Турнир пройдет в Циндао (провинция Шаньдун). Помимо российских спортсменов, на соревнования приглашены команды Индии, Пакистана, Ирана, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана.
«Я специально уточнял у наших китайских друзей: у нашей сборной будет флаг и гимн. Впервые за долгие годы, с момента пандемии, китайцы сами приглашают к себе для участия в спортивных соревнованиях», – добавил Ткачев.
Напомним, в феврале делегация генассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) приняла российскую федерацию шахмат (ФШР) в свой состав, голосование проходило в Абу-Даби.