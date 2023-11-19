Сборную России по шахматам пригласили на турнир ШОС в Китай

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, это будут быстрые шахматы. Игры запланированы на 17-18 декабря, передает ТАСС. Ткачев добавил, что в Федерации максимально серьезно относятся к предстоящему турниру, собирают всех сильнейших под знамена и сделают все, чтобы не просто хорошо выступить, а занять первое место».

Турнир пройдет в Циндао (провинция Шаньдун). Помимо российских спортсменов, на соревнования приглашены команды Индии, Пакистана, Ирана, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана.

«Я специально уточнял у наших китайских друзей: у нашей сборной будет флаг и гимн. Впервые за долгие годы, с момента пандемии, китайцы сами приглашают к себе для участия в спортивных соревнованиях», – добавил Ткачев.

Напомним, в феврале делегация генассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) приняла российскую федерацию шахмат (ФШР) в свой состав, голосование проходило в Абу-Даби.