Самолет с новой группой эвакуированных из Газы россиян вылетел в Москву

Эрдоган призвал проверить «пока не поздно» наличие ядерного оружия у Израиля

Эрдоган намерен создать инспекцию для проверки наличия ядерного оружия у Израиля

Tекст: Вера Басилая

Турецкий лидер обратил внимание, что Израиль не является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, значит на него, в первую очередь, не распространяются его правила. По его словам, есть ситуация, когда страны-участницы Договора могут обратиться в Международное агентство по атомной энергии от имени ядерной безопасности и попросить о создании инспекционного механизма, что намерена сделать Турция прямо сейчас, передает РИА «Новости».

Эрдоган считает, что наличие ядерного оружия у Израиля должно быть проверено «без всяких сомнений», но этот займет некоторое время.

По его словам, не исключено, что США встанут на сторону Израиля и наложат вето в ООН, но удивительно, что этот вопрос вообще обсуждается на такой почве. Эрдоган отметил, что Турция будет продолжать оказывать давление в продвижении этого вопроса, и призывать мир не оставлять его без внимания, пока не стало поздно.

Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта. Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Элияху провокационными, подтверждащие наличие у Израиля ядерного оружия, что делает актуальным создание на Ближнем Востоке свободной от таких вооружений зоны.