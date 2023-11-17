Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.5 комментариев
Путин заявил, что не допускал мысли о конфликте с Украиной до 2014 года
Президент России Владимир Путин в рамках культурного форума в Петербурге признался, что не думал о конфликте с Украиной до 2014 года.
«Многим, так же, как и мне, мне до 2014 года в голову не могло прийти, что может быть такой конфликт между Россией и Украиной», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».
Российский лидер подчеркнул, что если бы кто-то до 2014 года сказал ему о том, что конфликт России и Украины возможен, он бы не поверил. «Я бы сказал: вы что, с ума сошли», – сказал он.
Ранее Путин назвал госпереворот на Украине причиной воссоединения России с Крымом.