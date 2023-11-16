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На выставке «Россия» оценили темпы развития спорта в стране
На выставке-форуме «Россия» состоялось совещание, посвященное вопросам развития физической культуры и спорта. На нем обсудили вопросы гармонизации текущего спортивного законодательства, а также реализацию федеральных проектов «Спорт-норма жизни», «Развитие физической культуры и массового спорта», «Бизнес-спринт» нацпроекта «Демография» в 2023 году. Совещание провел вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
В ходе заседания были подведены первые итоги реализации Закона о гармонизации спорта и образования. По словам Чернышенко, Правительство и все заинтересованные ведомства подключили главу государства, провели значительную работу по нормативному и организационному сопровождению реализации закона. В 2022 году утверждены стандарты спортивной подготовки и образовательные программы, а также создана система мониторинга, позволяющая отслеживать ситуацию и оказывать адресную поддержку регионам, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«По поручению президента ведется работа по гармонизации программ спортподготовки и дополнительных общеобразовательных программ в сфере физкультуры и спорта. Мы видим, что 100% школ, а это более 5 тыс. организаций, получили необходимые лицензии к установленному сроку. Более 11 тыс. спортивных объектов приведены в нормативное состояние и полностью подготовлены для занятий молодых спортсменов. Хочу поблагодарить все регионы за проделанную работу», – сказал вице-премьер.
На совещании также обсудили запись в спортивные школы через портал государственных услуг Российской Федерации (ЕПГУ). «С использованием информационной системы «Физическая культура и спорт», реализованной на платформе Гостех, мы запустили возможность онлайн-записи в спортивные школы. По информации Минспорта, с марта этого года подано более 44 тыс. заявлений с использованием этой системы. Свыше 13 тыс. детей уже зачислены в спортивные школы. На сегодняшний день целевой показатель поданных заявлений через Госуслуги составляет 30 %. Прошу к 1 сентября следующего года довести долю таких заявлений до 100%», – поручил Чернышенко.
В ходе встречи был затронут вопрос налогового вычета за услуги в области физической культуры и спорта. Вице-премьер отметил, что за последний год более 178 тыс. человек уже воспользовались правом на оформление вычета за занятия в спортивных организациях, включенных в перечень Минспорта. Со следующего года сумма, с которой будет рассчитываться вычет, будет увеличена до 150 тыс. рублей.
«Необходимо активно продвигать информацию о применяемых налоговых льготах. Регионам необходимо создать программы мотивации для организаций, присоединяющимся к программе вычета за физкультурно-оздоровительные услуги. Также прошу Минспорт предусмотреть поощрение регионов-лидеров по числу организаций, за занятия спортом в которых граждане могут получать налоговый вычет», – прокомментировал зампред правительства.
Чернышенко поручил продолжить работу по всем рассмотренным вопросам, а также оперативно и адресно принимать необходимые меры поддержки.