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    Как отношения России и США вышли из тупика 90 лет назад
    Россия через два года покажет новый гражданский сверхзвуковой авиалайнер
    Медведев: Поддержка Америкой отвязавшегося «сукиного сына» из Киева близится к концу
    Грузия за границей ищет помощь воевавшим за ВСУ и попавшим в российский плен снайперам
    ЕК призвала ввести новые санкции против России и ужесточить потолок цен на нефть
    МИД: Вступление Украины в НАТО неприемлемо в любом виде
    В МИД связали заявления США по «Арктик СПГ» с диверсиями на «Северных потоках»
    Журналисты раскритиковали возможный 14-летний срок для Баязитовой
    Борца с русским языком экс-депутата Верховной рады Фарион уволили из Львовского политеха
    Мнения
    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    33 комментария
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

    28 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    16 ноября 2023, 08:23

    Российская ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ за ночь

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ за ночь

    Российская ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ за ночь
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь уничтожила пять беспилотников ВСУ над территорией Брянской области и над акваторией Черного моря около побережья Крыма, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в ночь на 16 ноября пресечены попытки совершения террористических атак с применением дронов. Средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотника над территорией Брянской области, три дрона перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Крыма.

    Накануне российская ПВО уничтожила дрон ВСУ в Смоленской области.

    15 ноября 2023, 17:15
    Польский генерал заявил о «синдроме опущенных рук» в ВСУ

    Польский генерал Пацек: Украинские солдаты начали опускать руки из-за затягивания конфликта

    Польский генерал заявил о «синдроме опущенных рук» в ВСУ
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается «синдром опущенных рук» на фоне усталости от конфликта, заявил польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек.

    В беседе с ТОК FM Пацек заявил, что по мере затягивания конфликта украинские военнослужащие начинают опускать руки, передает РИА «Новости».

    По словам генерала, на сегодняшний день Украина находится в тяжелом положении из-за больших потерь, обусловленных низким уровнем подготовки военных и нехваткой боеприпасов. Он также добавил, что фокус внимания Запада сместился на Ближний Восток, и указал на раскол между украинским лидером Владимиром Зеленским и его генералами.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский поспорил с главкомом ВСУ Валерием Залужным о «тупике на фронте».

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    15 ноября 2023, 18:44
    Медведев: Поддержка Америкой отвязавшегося «сукиного сына» из Киева близится к концу
    Медведев: Поддержка Америкой отвязавшегося «сукиного сына» из Киева близится к концу
    @ Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США с легкостью предают своих союзников, когда те становятся бесполезными, такая судьба ждет и Украину, считает зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на этот год. Причины технические и… не вполне технические. Понятно, что в новом году все возобновят. Однако – важный симптом развития болезни», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    «Если история с Израилем очевидно техническая, ибо эта страна для Конгресса США важнее собственной, то с украинским режимом все сложнее. Как неоднократно отмечалось в этом канале, Америка с легкостью предает «своих сукиных сынов», когда те становятся бесполезными», – добавил он.

    Медведев упомянул фразу, приписываемую Франклину Рузвельту о никарагуанском диктаторе Анастасио Сомосе о том, что тот, «может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». Сомоса пользовался поддержкой США, хотя и установил в Никарагуа жесткий авторитарный режим. Был впоследствии свергнут.

    Медведев отметил, что Украина дорого обходится США, при этом Киев разворовывает выделяемые ему средства, а украинская армия не может достичь успехов на фронте. Эти факторы, а также обострение ближневосточного конфликта приближают конец поддержки киевского режима американской стороной, считает политик.

    «Короче, поддержка отвязавшегося «сукиного сына» близится к неизбежному концу. Конечно, не одномоментно. Будут еще и немалые деньги, и шизоидные заклинания о демократии, и бравурные уверения в грядущей победе на земле, и лживые убеждения в союзничестве на все времена и прочая и прочая. Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского «своего сукина сына» приходит», – отметил зампредседателя Совбеза .

    «Проблема в том, что бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он», –  заключил Медведев

    Ранее Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине.

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    15 ноября 2023, 14:12
    Сальдо: Российские военные устроили подразделениям ВСУ в Крынках «огненный ад»

    Сальдо: Российские военные заблокировали подразделения ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России заблокировали переправившиеся на левый берег Днепра подразделения украинской армии в селе Крынки Херсонской области.

    «Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники», – сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС. По информации главы региона, за последние два-три дня Вооруженные силы Украины потеряли порядка сотни военных.

    Сальдо также заявил о провале планов ВСУ захватить Алешки и Новую Каховку, несмотря на долгую подготовку под руководством инструкторов НАТО и использование лучшей военной и радиоэлектронной техники, военных и наемников. Он добавил, что, по данным разведки, киевский режим намеревался к 1 ноября захватить Алёшки, к 15 ноября – Новую Каховку, к 1 декабря – Чаплинку, к 15 декабря – Геническ.

    Ранее силы России отбили контратаки ВСУ у Урожайного.

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    15 ноября 2023, 21:59
    Борца с русским языком экс-депутата Верховной рады Фарион уволили из Львовского политеха
    Борца с русским языком экс-депутата Верховной рады Фарион уволили из Львовского политеха
    @ Павел Паламарчук/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион уволена с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника», сообщают украинские СМИ.

    По информации «Обозревателя», Фарион уволена по статье «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы».

    Сообщается, что проект приказа об увольнении Фарион был внесен ректором университета 15 ноября и согласован проректорами и главным бухгалтером.

    Ранее Фарион заявила, что не считает членов нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), не говорящих на украинском, украинцами. СБУ возбудила дело против Фарион за слова о русскоязычных солдатах ВСУ.

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    15 ноября 2023, 12:02
    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой

    Военный аналитик Онуфриенко: Ремонт американских истребителей в Польше будет занимать у ВСУ слишком много времени

    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Евгений Поздняков

    США планируют передать Украине старые модели F-16. Скорее всего, истребители будут часто ломаться. Отправлять их на ремонт в Польшу достаточно сложно как с логистической, так и с экономической точек зрения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше.

    «Пентагон пытается провернуть крупную авантюру. Перевозка самолетов F-16 с территории Украины в Польшу станет крайне сложной задачей. Транспортировка истребителя возможна только в разобранном состоянии. Как минимум, с него необходимо снять крылья. Эта процедура отнимает уйму времени», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В принципе, для перевозки F-16 подойдет любая железная дорога, которая связывает две страны. Однако доставка может осуществляться лишь на специальные ремонтные площадки, которые должны располагаться неподалеку от границы с Украиной. Не думаю, что в Польше имеются подходящие для этого мощности», – отмечает собеседник.

    «В связи с этим Варшаве придется обращаться за помощью к немцам, которые, теоретически, способны помочь стране наладить необходимые для ремонта F-16 цеха. Таким образом, даже на создание условий, подходящих для работы с американскими истребителями, странам НАТО придется потратить немалые суммы», – подчеркивает эксперт.

    «Отмечу, что работать полякам придется на износ. США планируют передать Украине старые самолеты 1978-1984 годов выпуска. Ломаться они будут достаточно часто. Любое серьезное повреждение обернется сложным процессом транспортировки машины через границу. Сбои в электронике, в системах вооружения, неполадки в двигателе – все эти проблемы ВСУ не смогут решать самостоятельно», – акцентирует он.

    «Уверен, что Варшаву вынудили согласиться на помощь Украине в вопросе починки самолетов. В последнее время Польша достаточно часто конфликтовала с офисом Зеленского, однако если на экономические препирания союзников Вашингтон готов закрыть глаза, то в военной сфере США ожидают полной лояльности», – считает собеседник.

    «Для того, чтобы помешать Украине перевозить F-16 на ремонтные площадки в Польше, России было бы целесообразно наносить удары по железнодорожным путям, соединяющим страны. Только так наши войска сумеют предотвратить починку американских истребителей, переданных противнику, и их возвращению на фронт», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше. Об этом сообщил Билл Лаплант, американский замминистра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению. Он отметил, что Вашингтон и союзники также работают над вопросом обучения бойцов ВСУ «выполнению некоторых из простых ремонтных работ» на месте, и это, по его мнению, является вызовом. Кроме того, западные специалисты намерены дистанционно консультировать украинцев по вопросам, связанным с техобслуживанием истребителей.

    Замминистра также заявил, что американский военно-промышленный комплекс вместе с европейскими партнерами будет координироваться с представителями ВСУ. По словам Лапланта, США предпринимают все усилия для работы в данном направлении. Напомним, в конце июля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о начале работы центра по ремонту и обслуживанию танков Leopard, поставляемых на Украину в Гливице.

    Представитель минобороны Германии Митко Мюллер сообщил, что в Польше будут ремонтироваться модели танков Leopard 2 A4. Более современные версии A5 и A6 планируют обслуживать силами промышленности ФРГ. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что западные страны планируют переориентироваться с поставок новых вооружений Украине на ремонт уже поврежденной техники ВСУ. Однако, по мнению экспертов, процесс доставки сломанной техники в Европу будет сопровождаться целым рядом логистических проблем.

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    15 ноября 2023, 20:56
    МИД: Вступление Украины в НАТО неприемлемо в любом виде

    В МИД заявили о неприемлемости вступления Украины в НАТО в любом виде

    Tекст: Ольга Иванова

    Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России в любом виде, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, комментируя слова экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о вступлении Украины в альянс по частям, подчеркнула, что для России вступление Украины в альянс в каком угодно виде неприемлемо, передает ТАСС.

    Напомним, Расмуссен считает, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве. По мнению экс-генсека НАТО, исключение из состава Украины новых регионов России уменьшит угрозу прямого конфликта альянса с Москвой, в то же время Киев сможет нарастить военные силы.

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    16 ноября 2023, 05:59
    Зеленский выступил против заморозки украинского конфликта

    Президент Украины Зеленский: Конфликт с Россией необходимо завершить, а не замораживать

    Зеленский выступил против заморозки украинского конфликта
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Украина не может позволить себе «заморозку» конфликта с Россией, его необходимо завершить, выразил мнение украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ.

    Зеленский заявил, что даже замороженный конфликт будет означать потери для Украины, которые будут сохраняться долгое время, и возможность возобновления конфликта в любое время, передает ТАСС.

    «Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то – нет, но оно необходимо», – добавил он.

    В то же время Зеленский отметил, что хотел бы видеть завершение конфликта на украинских условиях.

    Возвращаясь к теме заморозки конфликта, Зеленский добавил, что «мы не можем себе позволить, как бы нам сложно ни было, даже такой мысли».

    Запись встречи размещена на странице Зеленского в соцсети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

    Ранее глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта.

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    15 ноября 2023, 20:19
    СБУ возбудила дело против Фарион за слова о русскоязычных солдатах ВСУ
    СБУ возбудила дело против Фарион за слова о русскоязычных солдатах ВСУ
    @ Евгений Котенко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    СБУ возбудила уголовное дело по четырем статьям против экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.

    Кроме того, Фарион опубликовала личные данные студента из Крыма, который поддерживает власти Украины. Ее обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной и региональной принадлежности», «Оскорбление чести и достоинства военнослужащего», «Нарушение тайны переписки» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни», сообщает РИА «Новости».

    Ранее Фарион заявила, что не считает членов нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), не говорящих на украинском, украинцами.

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    15 ноября 2023, 15:11
    Российские средства ПВО уничтожили возле Павлограда украинский самолет МиГ-29
    Российские средства ПВО уничтожили возле Павлограда украинский самолет МиГ-29
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Средствами противовоздушной обороны в районе города Павлограда Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, сбит МиГ-29 в Павлограде Днепропетровской области, перехвачены семь снарядов РСЗО HIMARS.

    Кроме того, уничтожены 30 украинских беспилотников в Харьковской области, ЛНР и ДНР и Запорожской области.

    Также за сутки Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 145 районах. Поражены радиолокационная станция ЗРК С-300, а также три пункта управления 67-й механизированной бригады ВСУ, 31-й бригады оперативного назначения и 50-го полка нацгвардии около Серебрянки ДНР.

    Всего с начала СВО уничтожены 535 самолетов, 254 вертолета, 8934 беспилотника, 441 ЗРК, 13 396 танков и других бронемашин, 1184 боевые машины РСЗО, 7105 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 273 единицы спецтехники.

    Ранее российская ПВО уничтожила украинский МиГ-29 возле Запорожья.

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    16 ноября 2023, 00:59
    Пленный солдат ВСУ отказался возвращаться на Украину и остался в России

    Украинский военнослужащий отказался от возвращения на Украину в рамках обмена пленными и решил остаться в России

    Tекст: Антон Никитин

    Пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными и решил остаться в России.

    «От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию. В Украину не хочу, не хочу в такой стране жить. Нас кинули как мяса кусок. Меня на работе поймали вообще (мобилизовали). Первый раз пошли (атаковать), нас командиры кинули – «мобиков» (мобилизованных), а сами поубегали», – рассказал Пиявка журналистам РИА «Новости».

    Он уточнил, что среди мобилизованных в ВСУ есть и 18-летние парни, только окончившие школу, есть военнослужащие с психическими отклонениями.

    «На мертвых нас не захотели поменять (украинские командиры). Выходили на наше руководство, чтобы нас живых троих на двухсотых (погибших) ваших поменять. Не захотели, сказали, у нас таких нет», – рассказал солдат ВСУ.

    Напомним, в начале ноября бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения ВС РФ, сформированного из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России.

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    15 ноября 2023, 14:56
    На Украине военнообязанных нелегально вывозили из страны под видом священников
    На Украине военнообязанных нелегально вывозили из страны под видом священников
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организатора незаконного выезда военнообязанных мужчин с Украины под видом священнослужителей осудили на пять лет условно во Львовской области.

    Мужчина подавал в Госслужбу Украины по этнополитике ложные сведения о своих «клиентах», выдавая их за членов местных евангелических общин, пишут украинские СМИ, передает ТАСС. По полученным документам они беспрепятственно пересекали украинскую границу и отправлялись в Польшу.

    В сентябре СБУ раскрыла схемы незаконного выезда уклонистов с Украины.

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    15 ноября 2023, 09:25
    Стало известно о потере контрактов украинских компаний из-за польской забастовки

    «Страна.ua»: Украинские компании теряют контракты из-за польской забастовки

    Tекст: Александра Юдина

    Экономика Украины несет большой урон из-за забастовки польских перевозчиков на границе, пишут украинские СМИ.

    В сообщении «Страна.ua» отмечается, что контрагенты за рубежом уже отказываются от услуг украинских компаний, передает RT.

    При этом издание отмечает, что в случае, если забастовка продлится еще несколько недель, финансовый год для Украины можно считать закрытым.

    «С середины декабря начнется традиционное рождественское затишье в Европе», – указано в статье.

    Ранее польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Действия польских перевозчиков вызвали серьезное недовольство среди украинского руководства. Так, посол страны в Варшаве Василий Зварич назвал происходящие события «болезненным ударом в спину».

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    16 ноября 2023, 07:31
    Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя

    Зеленский: Нельзя сказал, что танки Abrams играют важнейшую роль на поле боя

    Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
    @ Matthias Merz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Танки Abrams, полученные Украиной от Соединенных Штатов, не смогли сыграть большую роль на поле боя, поскольку ВСУ получили их слишком мало, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ рассказал, что у ВСУ есть «очень много разных танков», в том числе американские Abrams. Он назвал эти танки качественными, несколько раз при этом отметив, что у Украины их «не очень много». Президент Украины выразил надежду, что ВСУ получат больше поставок этих танков. «Пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя, мне сложно. Их число очень мало», – приводит его слова ТАСС.

    Американские СМИ писали ранее, что танки Abrams, поставленные Киеву, опоздали и создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы.

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    15 ноября 2023, 14:15
    Песков назвал условие процедуры помилования для участвовавших в СВО преступников

    Дмитрий Песков: Резонансность уголовных дел не исключает возможность помилования

    Tекст: Вера Басилая

    Существует определенная практика помилования, общественный резонанс уголовных дел не является поводом для исключений из нее осужденных за участие в специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков ответил на вопрос, нужно ли осужденных по громким уголовным делам выводить из процедуры помилования за участие в СВО. Поводом для вопроса стали сообщения о помиловании Владислава Канюса, осужденного за убийство 23-летней Веры Пехтелевой, и экс-сотрудника УБОПа Сергея Хаджикурбанова, приговоренного за убийство журналистки Анны Политковской, передает ТАСС.

    Представитель Кремля заявил, что существует определенная практика помилования, и она не касаются темы резонансности того или иного дела. При этом Песков отказался комментировать сообщения СМИ о том, что Канюса освободили, в том числе, и от выплаты компенсаций родным убитой, заявив, что «говорить об этом не его «прерогатива».

    Ранее Песков заявил, что осужденные, участвующие в СВО, искупают свою вину кровью, действуя в штурмовых бригадах под пулями, под снарядами.

    Напомним, обвиняемый в убийстве своей бывшей девушки Владислав Канюс раскаялся в содеянном и принес извинения родственникам убитой Веры Пехтелевой.

    Адвокат Алексей Михальчик заявил, что Хаджикурбанов, осужденный по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, помилован и участвует в спецоперации на Украине.

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    15 ноября 2023, 15:08
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли танк и до 220 военных
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли танк и до 220 военных
    @ t.me/mod_russia

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией нанесли поражение живой силе и технике противника около Раздоловки, Андреевки, Клещеевки, Николаевки и Курдюмовки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника на этом направлении составили до 220 военнослужащих и танк. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки Caezar производства Франции и польская Krab, две гаубицы «Мста-Б», пушка МТ-12, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 127-й бригад теробороны возле Угледара, Ровнополя ДНР и Червоного Запорожской области.

    Потери противника составили до 140 военнослужащих, две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и американская артиллерийская система М777, самоходная пушка «Гиацинт-С», две гаубицы Д-20 и пушка МТ-12, отчитались в Минобороны.

    На Купянском направлении подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены две атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ рядом с Синьковкой Харьковской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, танк, два пикапа.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены американские артиллерийская система М777 и гаубица М114, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», орудие Д-20, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Под Волчанском Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады спецназначения ВСУ, сообщил Конашенков.

    На Краснолиманском направлении подразделениями группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены три атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения ВСУ и 5-й бригады нацгвардии у Григоровки и Серебрянки ДНР. Потери противника составили до 180 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», перечислили в Минобороны.

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации отражена атака штурмовой группы ВСУ и нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады ВСУ поблизости от Работино Запорожской области. Ликвидировано порядка 40 военнослужащих, три пикапа, американская гаубица М119.

    На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВСУ составили более 60 военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30, а также РЛС контрбатарейной борьбы Cobra, подытожили в оборонном ведомстве.


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    Экономисты ждут от 2024 года подъем вместо кризиса

    Сценарий мировой рецессии не сработал не только в этом году. Экономисты в своем оптимизме пошли дальше: вероятность мирового кризиса в следующем году резко снизилась. Наоборот, мировая экономика удивит всех своим ростом, считают в Goldman Sachs. Что же помогло миру не уйти в экономическое пике? Подробности

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    Как отношения России и США вышли из тупика 90 лет назад

    Ровно 90 лет назад, 16 ноября 1933 года, были установлены дипломатические отношения между Советской Россией и США. Это можно считать несомненным достижением молодой советской дипломатии, сумевшей путем сложных переговоров добиться важных внешнеполитических целей. Более того, установление дипотношений СССР с США явилось одним из ключевых моментов всей предвоенной истории. Подробности

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    Зеленский гонит ВСУ на штурм болот под Херсоном

    Похоже, ВСУ смирились с невозможностью прорыва российской обороны в Приазовье и решили нанести удар в Приднепровье. Для этого противник осуществил несколько попыток десанта на левом берегу Днепра. В чем заключаются военные и политические мотивы подобных действий со стороны украинского командования? Подробности

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    Процветание Израиля пошло под откос

    250 млн долларов в день. Именно в такую сумму, по экспертным оценкам, Израилю обходится каждый день конфликта с Палестиной. Страна, которая еще несколько недель назад считалась образцом процветания, внезапно оказалась перед лицом экономического кризиса. Это выглядит для Израиля, получающего помощь Америки, тем более парадоксально по сравнению с Россией, ставшей мишенью западных санкций. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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