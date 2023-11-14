Толстой предложил запретить мигрантам работать водителями и курьерами

Зампред Госдумы Толстой предложил лишить не знающих русский язык мигрантов работы в России

Tекст: Валерия Городецкая

На слушаниях в Совете Федерации Толстой поднял вопрос обучения русскому языку в странах постсоветского пространства, отметив, что в этих республиках отдают предпочтение изучению английского и пытаются вытеснить русскую речь национальными языками.

Он отметил, что российская сторона могла бы законодательно повлиять на эту ситуацию, запретив иностранцам работать в сфере услуг в России. «Если русский язык не является государственным, то, простите, граждане этих стран не должны работать у нас в публичных местах – водителями, продавцами, курьерами. Такие меры поэтапно ситуацию исправляют», – приводятся слова Толстого в сообщении на сайте Госдумы.

Он пояснил, что многие в России считают, что мягкая сила – это когда «мы просто улыбаемся и открываем везде наши прекрасные русские учебные заведения, призывая на работу тех, кто еще способен преподавать русский язык в республиках». «Часть мягкой силы – в ограничениях, которые должны быть наложены на определенные вещи», – заявил Петр Толстой.



Ранее глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал выделить деньги из бюджета на обучение детей мигрантов русскому.