В Киеве подтвердили невозможность получить боеприпасы от ЕС до марта

Кулеба: Украина не сможет получить от ЕС обещанный 1 млн боеприпасов до марта

Tекст: Елизавета Шишкова

Его попросили прокомментировать публикацию Bloomberg, в которой говорилось, что ЕС проинформировал страны-члены, что обязательство предоставить Киеву 1 млн артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года «вряд ли будет выполнено».

Кулеба подтвердил это. По его словам, это происходит не из-за отсутствия политической воли ЕС поддерживать Украину, а из-за «жалкого состояния» оборонной промышленности, передает ТАСС.

Он отметил, что обнаружилось очень много препятствий, несинхронизированных вещей и бюрократии.

Министр добавил, что ЕС уже начал предпринимать определенные шаги для исправления ситуации, однако Киев намерен «подгонять» его.

Между тем глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Евросоюзу следует исходить из того, что оглашенная в феврале цель по поставкам Украине 1 млн снарядов не будет выполнена и в течение года.

«Я не обещал 1 млн снарядов [в течение года], умышленно не обещал», – сказал он.

При этом министр добавил, что производство должно быть ускорено.

Боррель накануне сказал, что пока Украине в текущем году было поставлено 300 тыс. снарядов.

Задачу о поставке Киеву 1 млн снарядов и ракет поставил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в конце февраля 2023 года.

При этом сам Боррель признался, что такой план невозможно реализовать.