Названа стоимость билетов на новогодний балет «Щелкунчик» по «Пушкинской карте»

Стоимость билетов на новогодний «Щелкунчик» в Большом театре по «Пушкинской карте» составит от 1500 рублей

Tекст: Валентина Григоренко

Кассы Большого театра начнут продавать билеты на предновогодние представления «Щелкунчика» 15 ноября. Отмечается, что билеты будут продаваться на спектакли, которые запланированы на 29–31 декабря, передает РИА «Новости».

Ранее сотни россиян выстроились в огромную очередь у касс Большого театра в Москве в ожидании раздачи специальных браслетов, по которым можно будет приобрести билеты на балет «Щелкунчик».

В четверг были задержаны граждане, которые вели незаконную запись в очередь по продаже билетов на балет «Щелкунчик».