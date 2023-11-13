В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.3 комментария
Названа стоимость билетов на новогодний балет «Щелкунчик» по «Пушкинской карте»
Стоимость билетов на новогодний «Щелкунчик» в Большом театре по «Пушкинской карте» составит от 1500 рублей
Цена билета на балет «Щелкунчик» в Большом театре в Москве по «Пушкинской карте» составит от 1500 до 4 тыс. рублей, сообщили СМИ.
Кассы Большого театра начнут продавать билеты на предновогодние представления «Щелкунчика» 15 ноября. Отмечается, что билеты будут продаваться на спектакли, которые запланированы на 29–31 декабря, передает РИА «Новости».
Ранее сотни россиян выстроились в огромную очередь у касс Большого театра в Москве в ожидании раздачи специальных браслетов, по которым можно будет приобрести билеты на балет «Щелкунчик».
В четверг были задержаны граждане, которые вели незаконную запись в очередь по продаже билетов на балет «Щелкунчик».