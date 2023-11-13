В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.2 комментария
В России изобрели вино для снижения веса
В Российском биотехнологическом университете создали винный напиток, улучшающий состояние поджелудочной железы у людей, склонных к развитию диабета.
Вино активизирует жировой обмен и повышает иммунитет, передает «Газета.Ru».
Созданный напиток близок к вермуту, в нем содержится материал, ферментированный грибом Eurotium cristatum, напиток обогащен биодобавками. Разработка полностью сохранила вкус вина, его аромат и крепость.
Ранее эксперты назвали любимое вино россиян, чаще граждане РФ предпочитают отечественное красное вино.