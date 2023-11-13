В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.2 комментария
Российские фармкомпании решили открыть производство в ОАЭ
Мантуров заявил о планах российских фармкомпаний открыть производство в ОАЭ
Российские фармацевтические компании планируют открыть производство на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Мантуров подтвердил соответствующие планы у компаний, отметив, что основным направлением станет нозология, поскольку здесь у России хорошие компетенции. Он добавил, что это и биоинженерные препараты, то есть моноклональные антитела, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармкомпаний. Путин заявил, что российская фармацевтическая промышленность демонстрирует позитивную динамику.