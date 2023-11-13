Премьер Польши Моравецкий подал в отставку

Tекст: Валентина Григоренко

Моравецкий в ходе первого заседания нового состава Сейма выразил желание подать в отставку в соответствии с парламентским регламентом, передает РИА «Новости».

Отмечается, что президент Польши Анджей Дуда в понедельник вечером поручит Моравецкому сформировать правительство.

В понедельник в Польше приступил к работе новый состав парламента. Теперь правящая партия «Право и справедливость» не имеет большинства в Сейме и не может самостоятельно сформировать правительство.

По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия «Право и справедливость» получила 194 места в Сейме, а оппозиционные «Гражданская коалиция» – 157, «Третий путь» – 65, «Левые» – 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация». По результатам подсчета 95% голосов избирателей, правящая партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским лидировала с результатом 35,98%.

В октябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что прошедшие в Польше парламентские выборы вряд ли повлияют на отношения Москвы и Варшавы.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни.