Путин обсудил с главой «Россетей» работу в новых регионах

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин отметил, что у холдинга свыше 500 тыс. подстанций, почти 2,5 млн километров электросетей, и поинтересовался результатами работы за прошедший год, передает ТАСС.

В частности, президент поинтересовался уровнем зарплаты в компании и ее индексацией. По словам Рюмина, в прошлом году зарплата была проиндексирована на 16%, ее средний размер сейчас составляет 73,3 тыс. рублей. Также Рюмин рассказал о росте выручки в 2022 году на 6,5% – до 1,18 трлн рублей.

Гендиректор сообщил Путину, что в этом году «Россети» увеличат ремонтную программу до 91 млрд рублей.

Рюмин добавил, что одной из важных задач является эксплуатация магистрального комплекса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Гендиректор выразил уверенность в том, что «Россети» справятся с этой задачей.