ВС России уничтожили гаубицу «Акация» и скопление ВСУ у Крынок

Военный из группировки «Днепр» рассказал о поведении морпехов ВСУ в плену

Командир роты группировки «Днепр» Арсаланов: Подготовленные солдаты ВСУ выдают себя за мобилизованных

Tекст: Вера Басилая

Арсаланов в видеоролике, распространенном российским Минобороны, рассказал, что военнослужащие 36-й бригады морской пехоты, которых ВС России взяли в плен на берегу Днепра, прошли хорошую подготовку, передает РИА «Новости».

По словам офицера, по экипировке, обмундированию и подготовке военных ВСУ видно, что их готовили для захвата каких-то указанных им рубежей.

Он также рассказал, что украинская сторона пыталась помешать взять в плен военных ВСУ: вела минометный обстрел и сбрасывала гранаты и мины с беспилотников. В один из таких моментов сам Арсаланов был ранен, но командир третьего взвода взял всю ответственность за подразделение на себя и продолжил руководить.

«Люди были подготовленные, никто не стушевался, все взяли пленных на контроль, моя задача была выполнена», – отметил Арсаланов.

Офицер добавил, что обстановка на Херсонском направлении напряженная, ВСУ продолжают попытки закрепиться на левом берегу Днепра, но российские подразделения дают противнику отпор.

Ранее сообщалось, что рота группировки «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожила большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, еще 11 боевиков ВСУ были взяты в плен. Бойцов представили к наградам за мужество.