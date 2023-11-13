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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Одиночество бронетехники в боях демонстрирует неготовность ЦАХАЛ к серьезной войне

    Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Со стариками надо разговаривать о самом главном

    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

    31 комментарий
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

    22 комментария
    13 ноября 2023, 10:39

    ВС России уничтожили гаубицу «Акация» и скопление ВСУ у Крынок

    Силы России уничтожили гаубицу «Акация» и скопление ВСУ у Крынок в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединения группировки «Днепр» за последние сутки уничтожили самоходную гаубицу «Акация» и скопление личного состава ВСУ возле Крынок и у острова Алешкинский в Херсонской области, сообщил представитель оперативных служб Херсонской области.

    Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении уничтожены скопление живой силы противника около Крынок, САУ 2С3 «Акация» вместе с боекомплектом под Инженерным, место скопления живой силы противника у острова Алешкинский. На этом направлении потери ВСУ составили 27 погибших.

    В островной зоне уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, а на Каховском направлении – позиция подразделения ВСУ.

    Ранее ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.

    11 ноября 2023, 14:52
    Военный из группировки «Днепр» рассказал о поведении морпехов ВСУ в плену

    Командир роты группировки «Днепр» Арсаланов: Подготовленные солдаты ВСУ выдают себя за мобилизованных

    Военный из группировки «Днепр» рассказал о поведении морпехов ВСУ в плену

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военнослужащие с хорошим обмундированием и солидной подготовкой, отправленные на важные задания, в плену прикидываются обычными мобилизованными, сообщил врио командира третьей мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов.

    Арсаланов в видеоролике, распространенном российским Минобороны, рассказал, что военнослужащие 36-й бригады морской пехоты, которых ВС России взяли в плен на берегу Днепра, прошли хорошую подготовку, передает РИА «Новости».

    По словам офицера, по экипировке, обмундированию и подготовке военных ВСУ видно, что их готовили для захвата каких-то указанных им рубежей.

    Он также рассказал, что украинская сторона пыталась помешать взять в плен военных ВСУ: вела минометный обстрел и сбрасывала гранаты и мины с беспилотников. В один из таких моментов сам Арсаланов был ранен, но командир третьего взвода взял всю ответственность за подразделение на себя и продолжил руководить.

    «Люди были подготовленные, никто не стушевался, все взяли пленных на контроль, моя задача была выполнена», – отметил Арсаланов.

    Офицер добавил, что обстановка на Херсонском направлении напряженная, ВСУ продолжают попытки закрепиться на левом берегу Днепра, но российские подразделения дают противнику отпор.

    Ранее сообщалось, что рота группировки «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожила большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, еще 11 боевиков ВСУ были взяты в плен. Бойцов представили к наградам за мужество.

    Коментарии (28)
    11 ноября 2023, 17:01
    Пугачева объяснила, кого назвала «рабами и холопами»

    Алла Пугачева написала обращение к критикам и заявила, что любит русский народ

    Пугачева объяснила, кого назвала «рабами и холопами»
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Алла Пугачева в новом обращении заявила, что любит русский народ, и объяснила, кого назвала «рабами и холопами».

    «Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», – написала она в Instagram (сеть принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена), отметив, что именно этих людей она называла «рабами и холопами».

    Певица почеркнула, что любит народ и жалеет, а клеветники «своими хамскими высказываниями», «абсурдными вымыслами и наглым враньем» пытаются оттолкнуть от нее людей, для которых она «всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

    В посте Пугачева процитировала исполнителя Shaman: «Вы еще обо мне услышите!» Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах».

    Ранее СМИ сообщили, что Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников, у артистки уже обновляется райдер, который предусматривает рекордный гонорар в 500 тыс. долларов за выступление, при этом не исключены корпоративы в России.

    В последний раз, по данным СМИ, Пугачева приезжала в Москву в начале ноября.

    Коментарии (123)
    12 ноября 2023, 11:38
    Российские военные уничтожили наемников из США и Австралии под Авдеевкой
    Российские военные уничтожили наемников из США и Австралии под Авдеевкой
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия ликвидировала двух иностранных наемников – австралийца и американца – под Авдеевкой, сообщил TrackANaziMerc.

    Как пишет Telegram-канал организации, в числе ликвидированных артиллерией ВС РФ военных были австралиец Мэттью Джепсон с позывным Джеппо и американец Джол Дэвид Бил с позывным Гандер. Отмечается, что наемники погибли еще в октябре, но сообщения об их гибели появились только сейчас, поскольку глава подразделения бойцов попытался скрыть факт их ликвидации, сообщает Газета.Ru.

    По данным канала, военные служили в отряде The Chosen company («Избранная рота»), который прикомандирован к 59-й отдельной моторизированной бригаде ВСУ.

    Джоел Дэвид Бил раньше служил в американской армии, а Мэттью Джепсон являлся бывшим военным армии Австралии, а также ветераном Афганистана. Как указал источник, «Избранная рота» понесла большие потери, передает Lenta.Ru.

    В октябре подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что число иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в зоне проведения СВО, сокращается.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Украина усилиями стран Запада превратилась в площадку для обкатки террористов и наемников из разных стран мира, только в странах Евросоюза действуют 17 тренировочных лагерей боевиков для украинских вооруженных формирований.

    Коментарии (33)
    10 ноября 2023, 19:04
    Названо число переехавших в Россию с начала СВО жителей Украины

    Небензя: Более 5 млн человек прибыло с Украины в Россию с начала спецоперации

    Названо число переехавших в Россию с начала СВО жителей Украины
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С момента начала специальной военной операции российские регионы приняли более 5 млн добровольно выехавших в Россию жителей Украины и республик Донбасса, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совбеза ООН по формуле Аррии.

    Дипломат отметил, что среди 5 млн выехавших в Россию жителей Украины более 730 тыс. детей, которые прибыли вместе с родителями или другими родственниками, только 2 тыс. детей среди них – воспитанники детдомов ДНР и ЛНР, которые приехали в Россию с руководителями и воспитателями, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины, который им разрешает перемещаться по внутренним паспортам.

    Коментарии (18)
    12 ноября 2023, 02:36
    В США журналисты рассказали о полковнике ВСУ, пытавшемся устроить ловушку для «Вагнера» в Белоруссии

    WP: Полковник ВСУ Червинский курировал план по заманиванию группы «Вагнер» в Белоруссию для захвата и отправки в Киев

    Tекст: Антон Никитин

    Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский в 2020 году курировал план по «заманиванию» бойцов группы «Вагнер» в Белоруссию с целью их захвата и отправки в Киев для предъявления обвинений, заявили источники Washington Post из числа неназваных чиновников на Украине и в Европе.

    Издание заявляет, что полковник Червинский проводил множество секретных операций против Вооруженных сил России. В частности, по имеющимся у издания данным, в 2020 году Червинский курировал сложный план по заманиванию бойцов группы «Вагнер» в Белоруссию с целью их захвата и доставки на Украину для последующего предъявления обвинений, передает РИА «Новости».

    По сообщению издания, Червинский находится на Украине под следствием и содержится в киевской тюрьме по обвинению в злоупотреблении властью. Обвинение утверждает, что в июле 2022 года он без разрешения начальства пытался заманить российского пилота перебежать на Украину, для чего в ходе операции передал координаты украинского аэродрома Канатово в Кировоградской области, что привело к ракетному удару по воздушной гавани, в результате которого один украинский солдат погиб и еще 17 военнослужащих ВСУ получили ранения.

    Кроме того, Червинский якобы являлся координатором подрыва «Северных потоков».

    Коментарии (19)
    11 ноября 2023, 16:51
    Guardian: ВСУ испугались строительства новых мощных укреплений Россией
    Guardian: ВСУ испугались строительства новых мощных укреплений Россией
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское военное руководство опасается, что Вооруженные силы России построят еще более мощные укрепления в зоне специальной военной операции, сообщила The Guardian.

    Издание пишет, что система дистанционной установки мин может заложить снаряды гораздо быстрее, чем саперы украинской армии смогут их уничтожить, и со временем Россия создаст систему глубоких фортификаций за пределами уже существующих позиций, передает RT.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    Коментарии (19)
    11 ноября 2023, 05:59
    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным

    Полковник ВС США Макгрегор: Конфликт на Украине фактически окончен

    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Конфликт на Украине фактически окончен, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Он заявил на странице в социальной сети X, что конфликт на Украине фактически окончен, так как все сосредоточены на Израиле и ХАМАС, передает РИА «Новости».

    По мнению Макгрегора, тем временем против Израиля на Ближнем Востоке формируется альянс, который в иных условиях никогда бы не возник. Бывший советник Пентагона считает, что на Ближнем Востоке существует готовность начать военные действия против израильтян.

    «Это невозможно игнорировать», – подчеркнул эксперт.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    44 комментария


    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа.

    Коментарии (16)
    11 ноября 2023, 14:29
    Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино

    Минобороны: Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино

    Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ под Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На Запорожском направлении российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ под Работино Запорожской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, уничтожено до 50 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также американская гаубица М119.

    В то же время на Херсонском направлении в районах Антоновки и Шляхового Херсонской области уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, танк, гаубица «МСТА-Б».

    Кроме того, возле Девичек Киевской области поражен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ.

    Всего за сутки ВС Российской Федерации нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские подразделения отразили атаки ВСУ на Ореховском направлении и в результате контратак продвинулись вперед у Работино и Вербового.

    Коментарии (5)
    12 ноября 2023, 03:49
    Жена пропавшего украинского военного рассказала о платной эвакуации раненых ВСУ с поля боя

    Жена пропавшего без вести украинского военного Татьяна Ивчук рассказала о платной эвакуации раненых ВСУ с поля боя

    Tекст: Антон Никитин

    Жена украинского военного из Бородянки Татьяна Ивчук, муж которой числится пропавшим без вести, рассказала о платной эвакуации раненых ВСУ с поля боя и обвинила руководство 77-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины в коррупции, сообщили украинские СМИ.

    Видео с обвинениями Ивчук опубликовала в ТикТок.

    Жена пропавшего без вести украинского военного рассказала, что для солдат ВСУ существует целый «прейскурант». Так, по словам Ивчук, украинские военнослужащие должны платить командирам от 30 до 70 тыс. гривен за невыход на боевое задание, 20 тыс. гривен – за десятидневный отпуск, 10 тыс. гривен за эвакуацию с поля боя и от 750 до 1 тыс. гривен за один рожок автомата. Женщина рассказала, что командиры прямо говорят украинским солдатам: «хочешь жить – плати». Также, по словам Ивчук, до солдат почти не доходит гуманитарка, которую доставляют волонтеры. Супруга пропавшего без вести украинского военного утверждает, что передала все доказательства в СБУ, ГБР и прокуратуру.

    Напомним, в четверг секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов признал, что на Украине «очень много так называемой бытовой коррупции».

    Коментарии (37)
    12 ноября 2023, 18:07
    Кадыров сообщил об отправке бойцов 96-го полка оперативного назначения в зону СВО
    Кадыров сообщил об отправке бойцов 96-го полка оперативного назначения в зону СВО
    @ t.me/RKadyrov_95

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцы 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии (СКО ВНГ) РФ отправились в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что готовясь к предстоящему выезду, бойцы усиленно тренировались все последние недели, оттачивая свои навыки. Возглавляет подразделение командир Магомед Тушаев.

    Глава Чечни отметил что 96-й полк защищает интересы России с первых дней проведения СВО. Это уже шестой выезд полка в зону СВО.

    «Командир полка не раз объявлялся врагами попавшим в украинский плен и даже убитым. Тем самым, они выдавали желаемое за действительное, видя заслуги подразделения под руководством Магомеда Тушаева», – написал Кадыров.

    Он также подчеркнул, что нет сомнений в том, что бойцы достойно справятся со всеми возложенными на них задачами, как и в предыдущие командировки.


    Ранее Кадыров заявлял, что из Чечни в зону проведения специальной военной операции на Украине за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов.

    Коментарии (15)
    10 ноября 2023, 14:12
    Силы России продвинулись у Вербового и Работино
    Силы России продвинулись у Вербового и Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения отразили атаки ВСУ на Ореховском направлении и в результате контратак продвинулись вперед у Работино и Вербового, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на Ореховском направлении ВСУ провели атаки в направлении Копани, Работино и Вербового, все они были отбиты, при этом ВС России в Работино и Вербовом пошли в контратаку, продвинувшись на пару сотен метров, передает ТАСС.

    Он добавил, что на Ореховском направлении российская авиация утром нанесла массовый удар фугасными бомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции по украинским силам.

    Ранее Рогов рассказал, что российские силы подбили танк ВСУ при отражении атаки на Вербовое.

    Коментарии (5)
    13 ноября 2023, 06:55
    Полянский заявил о достаточном для успеха СВО «наборе рычагов» у России

    Полянский заявил о достаточном для успешного завершения спецоперации «наборе рычагов воздействия» на Украину

    Полянский заявил о достаточном для успеха СВО «наборе рычагов» у России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    У России есть достаточно рычагов воздействия и возможностей, чтобы успешно завершить специальную военную операцию на Украине и одержать победу, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Как отметил Полянский, СМИ на Западе сейчас «подхватили очевидные вещи», поняв, что контрнаступление вооруженных сил Украины, на которое «было возложено слишком много ожиданий», «мягко говоря, не продвигается», передает РИА «Новости».

    По его словам, «ситуация на местах абсолютно отличается от того, что ожидал Запад». Этого удалось добиться кропотливой работой российских военных. Хотя на Западе многие удивились украинскому провалу, в России знали, что для веры в победу ВСУ нет оснований, сказал он. Сейчас, по мнению Полянского, «все больше и больше людей на Западе приходят к такому же выводу».

    Он подчеркнул, что Россия «никогда не угрожала Украине как государству» и «украинцам как народу», это «очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет». Отношениям стран навредили события 2014 года, отметил Полянский. По его словам, «из всех драконовских мер», которые Зеленский продвигает на Украине, «совершенно ясно, какую демократию сейчас строит» Киев.

    Напомним, Полянский считает, что после завершения российской специальной военной операции на Украине мировая общественность многое узнает о том, что происходит на Украине, в Канаде и в других государствах, открыто прославляющих нацистских пособников.

    Коментарии (27)
    11 ноября 2023, 20:20
    Бойцов спецоперации не пустили в рестораны в Казани из-за военной формы

    Tекст: Александра Юдина

    Скандал произошел в ресторанах Казани, где бойцов спецоперации отказались пустить из-за военной формы, руководители ресторанов пообещали разобраться, а в случае необходимости уволить охранников.

    Как сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ветераны батальона «Алга», будучи трезвыми без ругани пытались попасть в рестораны, передает «Царьград».

    При этом охрана заведений MЕD kitchen и Smoky people приравняла военную форму к спортивной и не пустила бойцов.

    Тем временем мэрия Казани в своем Telegram-канале высказалась по поводу произошедшего, отметив, что не видит законной причины для отказа в посещении клубов в военной форме, и пообещала обратиться к владельцам этих заведений. Также власти полагают, что оценку ситуации дадут и правоохранительные органы.

    Позднее и руководители ресторанов извинились перед бойцами. Администрация заведения MЕD kitchen в соцсети «ВКонтакте» написала, что разберется в данном конфликте, и пообещала при личной встрече извиниться перед бойцами.

    Руководство Smoky people также извинилось перед участниками СВО за произошедшее, пообещав встретиться с ними лично.

    Напомним, в августе охрана московского ресторана «Магадан» не пустила в заведение российского офицера. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить охранников заведения служить в Донбасс. В петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы».

    Коментарии (23)
    13 ноября 2023, 01:23
    Париж заявил, что ВСУ потребуется в два-три раза больше сил, чем есть у России

    Министр ВС Франции Лекорню заявил, что Украине для прорыва потребуется в два-три раза больше сил, чем есть у России

    Париж заявил, что ВСУ потребуется в два-три раза больше сил, чем есть у России
    @ Luc Nobout/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украине может потребоваться задействовать в два-три раза больше сил, чем у России, чтобы «прорвать российскую линию обороны и удержать занятые позиции», заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

    Лекорню считает, что сейчас момент для перехода к мирным переговорам еще не наступил. Он признал, что контрнаступление ВСУ «продвигается тяжело», а «грядущие недели» считает «критически важными», учитывая приближение зимы, передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Министр заверил, что Франция продолжит оказывать помощь Украине, но хочет отказаться от передачи Киеву вооружений из своих арсеналов – Париж ждет, что Украина будет покупать новые вооружения у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств. Из бюджета Франции 200 млн евро направлено в специальный фонд поддержки Украины.

    Лекорню также заявил, что общение оборонных ведомств России и Франции способствовало предотвращению эскалации между странами «в очень чувствительные моменты». Он выразил готовность вновь поговорить с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Лекорню сказал, что «у ядерных держав есть определенные обязательства друг перед другом».

    Напомним, несколько европейских стран, в том числе Германия, отказались выделить Украине 20 млрд евро запланированной помощи. Одновременно в ЕС предупреждают о снижении финансовой подпитки со стороны США.

    Коментарии (18)
    11 ноября 2023, 08:56
    Минобороны показало работу круглосуточной артиллерийской карусели «Акация»
    Минобороны показало работу круглосуточной артиллерийской карусели «Акация»

    Tекст: Александра Юдина

    Расчеты 152-мм САУ «Акация» Западного военного округа в режиме 24/7 громят противника на Купянском направлении, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что самоходные артиллерийские установки «Акация» уничтожают опорные пункты, арт-батареи, вооружение и военную технику ВСУ.

    Кроме того, техника наносит удары туда, «где враг и вовсе не ожидает». В арсенале у расчетов САУ «Акация» 152-миллиметровые осколочные, осколочно-фугасные и фугасные боеприпасы.

    Уточняется, что разведчики соединения Западного военного округа вскрыли замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ, поле чего точным огнем «Акаций» цель была уничтожена.

    Коментарии (8)
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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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