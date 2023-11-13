Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.3 комментария
ВС России уничтожили гаубицу «Акация» и скопление ВСУ у Крынок
Силы России уничтожили гаубицу «Акация» и скопление ВСУ у Крынок в Херсонской области
Соединения группировки «Днепр» за последние сутки уничтожили самоходную гаубицу «Акация» и скопление личного состава ВСУ возле Крынок и у острова Алешкинский в Херсонской области, сообщил представитель оперативных служб Херсонской области.
Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении уничтожены скопление живой силы противника около Крынок, САУ 2С3 «Акация» вместе с боекомплектом под Инженерным, место скопления живой силы противника у острова Алешкинский. На этом направлении потери ВСУ составили 27 погибших.
В островной зоне уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, а на Каховском направлении – позиция подразделения ВСУ.
Ранее ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.