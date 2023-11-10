Экс-премьер Молдавии выиграл суд против президента Санду

Экс-премьер Молдавии Кику выиграл суд против президента Санду, обвиняемой в выводе 1 млрд долларов

Tекст: Валентина Григоренко

Кику в своем Telegram-канале рассказал, что Майя Санду подала на него в суд за клевету после заявления о том, что она была соучастницей кражи миллиарда. И, по его словам, после трех лет рассмотрения суд присудил Кику победу и не признал клеветой его высказывания, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Санду может обратиться в Апелляционную палату, но «никакая реформа правосудия не сможет скрыть преступления».

Ранее Евросоюз потребовал провести «тщательное беспристрастное расследование» хищений 1 млрд евро из банковской системы Молдавии в 2014 году, в организации которых обвиняются члены проевропейского руководства страны.

Напомним, в ноябре 2014 года Национальный банк Молдавии выявил, что из трех банков выведено порядка 1 млрд долларов. В связи с этим НБМ ввел в них внешнее управление. К расследованию на конкурсной основе была привлечена знаменитая компания Kroll Associates UK Limited (Kroll).

Санду на тот момент была министром образования и входила в состав правительства Владимира Филата, а затем и Юрия Лянкэ. Обоих обвиняют в причастности к выводу средств из банков.