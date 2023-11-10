Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Экс-премьер Молдавии выиграл суд против президента Санду
Экс-премьер Молдавии Кику выиграл суд против президента Санду, обвиняемой в выводе 1 млрд долларов
Бывший молдавский премьер Ион Кику заявил, что выиграл дело против президента Молдавии Майи Санду, которую он обвинил в соучастии в выводе 1 млрд долларов из банков республики.
Кику в своем Telegram-канале рассказал, что Майя Санду подала на него в суд за клевету после заявления о том, что она была соучастницей кражи миллиарда. И, по его словам, после трех лет рассмотрения суд присудил Кику победу и не признал клеветой его высказывания, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Санду может обратиться в Апелляционную палату, но «никакая реформа правосудия не сможет скрыть преступления».
Ранее Евросоюз потребовал провести «тщательное беспристрастное расследование» хищений 1 млрд евро из банковской системы Молдавии в 2014 году, в организации которых обвиняются члены проевропейского руководства страны.
Напомним, в ноябре 2014 года Национальный банк Молдавии выявил, что из трех банков выведено порядка 1 млрд долларов. В связи с этим НБМ ввел в них внешнее управление. К расследованию на конкурсной основе была привлечена знаменитая компания Kroll Associates UK Limited (Kroll).
Санду на тот момент была министром образования и входила в состав правительства Владимира Филата, а затем и Юрия Лянкэ. Обоих обвиняют в причастности к выводу средств из банков.