Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Суд ужесточил приговор фигурантам дела об отравлении метанолом 44 человек на Урале
Свердловский облуд ужесточил приговоры суда первой инстанции для шести из семи осужденных по делу об отравлении суррогатом, от которого погибли 44 человека. Обвиняемых приговорили на сроки до десяти лет лишения свободы.
Как сообщил источник ТАСС, судья назначил Армену Аветисяну наказание в виде девяти лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Адалату Гурбанову – десять лет колонии, Надиру Мамедову – девять лет и пять месяцев, Микайылу Назарову – девять лет и шесть месяцев, Зауру Джаббарову – девять лет колонии, Артему Чабану – десять лет лишения свободы.
Напомним, в августе в Екатеринбурге суд вынес приговор шести из семи обвиняемых по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем, в результате которого погибли 44 человека. Они получили от 5,5 до 6,5 лет колонии общего режима.