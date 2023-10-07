Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?14 комментариев
В Конгрессе потребовали от Байдена разъяснить стратегию США по Украине
Республиканцы в Конгрессе потребовали от президента США Байдена разъяснить стратегию Белого дома по Украине
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и старший республиканец в аналогичном комитете Сената Джим Риш обратились к американскому президенту Джо Байдену с требованием прояснить стратегию администрации относительно поддержки Украины.
Как отмечается в письме, которое опубликовано на сайте возглавляемого Макколом комитета, республиканцы «глубоко обеспокоены» тем, что администрация Байдена «до сих пор четко не сформулировала стратегию США по поддержке Украины», передает ТАСС.
«Обещание поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», не является стратегией», – подчеркнули Маккол и Риш в своем обращении.
Республиканские законодатели обратили внимание на «медленный темп поставок вооружений Украине». Кроме того, они потребовали от администрации Байдена дать пояснения касательно публикаций СМИ о якобы имеющихся секретных контактах с Москвой.
Ранее 45-й президент США и республиканец Дональд Трамп предложил Киеву ради сохранения Украины отдать области с русскоязычным населением России.