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США попросили Польшу передать Patriot Украине в обмен на Iron Dome
Politico: США предлагают Польше передать Украине ЗРК Patriot в обмен на поставку систем Iron Dome
Соединенные Штаты предлагают Варшаве передать часть имеющихся у ВС Польши зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине в обмен на поставку систем ПВО-ПРО Iron Dome израильского производства, сообщило издание Politico.
По ее данным, едва ли не автором этой схемы стал сенатор-демократ Крис Ван Холлен. Ван Холлен обсуждал этот план в среду на закрытом брифинге для курирующих ассигнования членов Сената, проведенном Пентагоном, отмечается в публикации. Сенатор заявил Politico, что рассматривает Польшу как многообещающего партнера в предложенной схеме. Израиль ранее ответил отказом на запросы Украины и Соединенных Штатов о поставке Киеву Iron Dome, передает ТАСС.
«Польша может развернуть свои системы Patriot на Украине, где мы (США) уже развернули системы Patriot, нормально [пойти на] такого рода обмен, поскольку пока две батареи Iron Dome остаются в руках США», – сказал Ван Холлен.
Как подчеркнуло издание, подобного рода предложения в том числе отражают пессимизм на Капитолийском холме по поводу перспектив оказания Киеву крупной финансовой помощи из американского бюджета.