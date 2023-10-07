США попросили Польшу передать Patriot Украине в обмен на Iron Dome

Politico: США предлагают Польше передать Украине ЗРК Patriot в обмен на поставку систем Iron Dome

Tекст: Антон Никитин

По ее данным, едва ли не автором этой схемы стал сенатор-демократ Крис Ван Холлен. Ван Холлен обсуждал этот план в среду на закрытом брифинге для курирующих ассигнования членов Сената, проведенном Пентагоном, отмечается в публикации. Сенатор заявил Politico, что рассматривает Польшу как многообещающего партнера в предложенной схеме. Израиль ранее ответил отказом на запросы Украины и Соединенных Штатов о поставке Киеву Iron Dome, передает ТАСС.

«Польша может развернуть свои системы Patriot на Украине, где мы (США) уже развернули системы Patriot, нормально [пойти на] такого рода обмен, поскольку пока две батареи Iron Dome остаются в руках США», – сказал Ван Холлен.

Как подчеркнуло издание, подобного рода предложения в том числе отражают пессимизм на Капитолийском холме по поводу перспектив оказания Киеву крупной финансовой помощи из американского бюджета.