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В Тбилиси одернули постпреда ЕС за поддержку Саломе Зурабишвили
Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе предложил постпреду Евросоза в Грузии Павлу Перчинскому либо отсоветовать президенту Грузии Саломе Зурабишвили нарушать конституцию, либо не вмешиваться в процесс импичмента, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Я очень уважаю действующего постпреда Евросоюза. Но хочу отметить, что если у него есть такой ресурс, то пусть воздействует на президента, чтобы та грубо не нарушала конституцию» несогласованными с правительством визитами за рубеж, сказал Ираклий Кобахидзе.
«Но думаю, что у него такого ресурса нет. И в таких условиях дайте нам защитить верховенство права с использованием соответствующих инструментов закона», – сказал глава правящей партии Грузии.
По его словам, «в ответе за защиту верховенства права не какой-либо посол, а власти Грузии и конституционные органы страны».
В четверг в КС Грузии завершились трехдневные слушания о возможном нарушении президентом Саломе Зурабишвили конституции.
На днях КС обнародует свой вердикт на представление 80 депутатов парламента Грузии.
Павел Перчински в пятницу заявил, что процесс импичмента «не способствует деполяризации в Грузии», что является одним из 12 условий Евросоюза для предоставления стране статуса кандидата в это объединение.