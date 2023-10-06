В Тбилиси одернули постпреда ЕС за поддержку Саломе Зурабишвили

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Я очень уважаю действующего постпреда Евросоюза. Но хочу отметить, что если у него есть такой ресурс, то пусть воздействует на президента, чтобы та грубо не нарушала конституцию» несогласованными с правительством визитами за рубеж, сказал Ираклий Кобахидзе.

«Но думаю, что у него такого ресурса нет. И в таких условиях дайте нам защитить верховенство права с использованием соответствующих инструментов закона», – сказал глава правящей партии Грузии.

По его словам, «в ответе за защиту верховенства права не какой-либо посол, а власти Грузии и конституционные органы страны».

В четверг в КС Грузии завершились трехдневные слушания о возможном нарушении президентом Саломе Зурабишвили конституции.

На днях КС обнародует свой вердикт на представление 80 депутатов парламента Грузии.

Павел Перчински в пятницу заявил, что процесс импичмента «не способствует деполяризации в Грузии», что является одним из 12 условий Евросоюза для предоставления стране статуса кандидата в это объединение.