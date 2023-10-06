«Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.0 комментариев
В Кремле не стали реагировать на присуждение Нобелевской премии мира Мохаммади
Представитель Кремля Песков заявил об отсутствии реакции на присуждение Нобелевской премии мира Мохаммади
В Кремле нет реакции на присуждение Нобелевской премии мира иранской правозащитнице Наргес Мохаммади, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, на это в Кремле нет никакой реакции, передает ТАСС.
Напомним, Нобелевская премия мира 2023 года присуждена находящейся в заключении иранской правозащитнице Наргес Мохаммади «за борьбу против угнетения женщин» и за «продвижение прав человека и свободы для всех».