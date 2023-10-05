Путин заявил о продвижении российских войск в зоне СВО

Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Путин отметил, что Вооруженные силы России чувствуют себя уверенно на линии соприкосновения и двигаются по многим направлениям, передает ТАСС.

«Российские войска уверенно себя чувствуют, по многим направлениям двигаются. Вчера (продвинулись) по всей линии соприкосновения на 12 участках», – сообщил российский лидер. Он добавил, что «это называется просто улучшение своего положения на поле боя».

Президент также сообщил, что за год около 350 тыс. человек подписали контракты с Министерством обороны России. Он отметил, что это говорит о доверии людей к политике страны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО.