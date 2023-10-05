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    Сергей Миркин Сергей Миркин Западу нужна затяжная война до последней украинки

    Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.

    8 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Не признав Карабах, армяне сами загнали себя в ловушку

    Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.

    28 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговоры о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска» будут забыты

    Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.

    13 комментариев
    5 октября 2023, 06:27

    Власти Украины назначили пожизненную стипендию отцу Зеленского

    Украинские власти назначили отцу Зеленского пожизненную стипендию за «выдающиеся заслуги в сфере высшего образования»

    Tекст: Антон Антонов

    Александру Зеленскому, отцу действующего украинского президента Владимира Зеленского, за «выдающиеся заслуги в сфере высшего образования» назначена пожизненная стипендии, говорится в распоряжении правительства Украины.

    Документ датирован 29 сентября. Стипендия назначена с 1 сентября 119 научно-педагогическим работникам, в том числе профессору Государственного университета экономики и технологий (Кривой Рог) Александру Зеленского.

    На сайте университета сообщается, что Александр Зеленский – завкафедрой информатики и прикладного программного обеспечения, доктор технических наук и профессор, передает ТАСС.

    Такие стипендии учреждены в конце 2020 года. Стипендия составляет три прожиточных минимума (прожиточный минимум в 2023 году на Украине – около 72 долларов), выдается ежемесячно даже после завершения работы в вузе.

    4 октября 2023, 16:53
    Посол Израиля на Украине опубликовал видео с гимном украинских националистов
    Посол Израиля на Украине опубликовал видео с гимном украинских националистов
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский посол в Киеве Михаэль Бродский разместил видеозапись, на которой военнослужащие из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поют песню «Червона калина», считающуюся гимном украинских националистов.

    В ролике девушки исполняют песню «Червона калина», Бродский указал, что они служат в израильской армии, передает РИА «Новости».

    Песня «Червона калина» считается гимном украинских националистов  «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, запрещена в России, сотрудничала с нацистской Германией) и полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

    Напомним, в конце сентября в канадском парламенте прошло чествование украинского нациста Ярослава Гуньки. Россия потребовала от ООН и ОБСЕ дать оценки попыткам реабилитации фашизма.

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    4 октября 2023, 14:57
    ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»

    Российские военные уничтожили бомбой ФАБ-1500 штаб «Соледар» с 50 командирами ВСУ

    ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ВВС уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, потери составили более 50 офицеров командного состава.

    Штаб с украинскими командирами был хорошо замаскирован и защищен в глубоком тылу в поселке Александро-Калиново, в августе его посещал президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что цель выявила космическая разведка, а удар был нанесен авиационной бомбой ФАБ-1500, пишет «Московский комсомолец».

    Уничтоженный КП координировал действия частей ВСУ на Артемовском направлении, руководил частями, которые пытаются вернуть Артемовск.

    На появившемся в соцсетях видео видно, что разбор завалов продолжается. Отмечается, что потери ВСУ составили более 50 офицеров командного состава, кроме того, большое количество раненых отправлено в Жешув и в госпитали НАТО.

    Российским ударом по КП были нарушены связь и управление частями ВСУ на этом участке фронта, сюда стекались все данные разведки, анализировалась оперативная обстановка, осуществлялась связь с украинским Генштабом.

    Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что в Артемовском районе ДНР российской артиллерией поражен пункт управления и связи вооруженных сил Украины.

    Напомним, российские военные ликвидировали цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ близ Павлограда в Днепропетровской области Украины.

    Коментарии (14)
    4 октября 2023, 11:30
    Медведев обратил внимание на две «приятные для Киева» новости
    Медведев обратил внимание на две «приятные для Киева» новости
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на две новости, которые могут оказаться приятными для действующего киевского режима.

    Так, в своем Telegram-канале Медведев привел заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, допустившего, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. «Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», – отметил зампред СБ РФ.

    Также Медведев указал, что впервые в американской истории отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса. «Причем именно из-за любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев», – написал он, с иронией отметив, что в этом есть «несомненный повод для гордости», поскольку выбор стоял между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов.

    «Правда, денег пока осталось всего на два месяца», – добавил зампред Совета безопасности России.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».

    Коментарии (8)
    4 октября 2023, 13:04
    ФСБ: Попавший в плен в Крыму украинский диверсант рассказал о задании снять видео с украинским флагом
    ФСБ: Попавший в плен в Крыму украинский диверсант рассказал о задании снять видео с украинским флагом
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участник украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), пытавшейся проникнуть на Крымский полуостров на катере и гидроциклах, попал в плен, сообщили в ФСБ. На допросе пленный заявил, что группа планировала снять видео и фото на фоне украинского флага на территории Крыма.

    Попытку проникновения ДРГ в Крым спланировали в Главном управлении разведки украинского Минобороны, они использовали для этого быстроходный катер и три гидроцикла, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что инцидент произошел в среду, 4 октября, попытку проникновения пресекли пограничники ФСБ совместно с подразделениями Черноморского флота и регионального управления Росгвардии.

    Один из диверсантов попал в плен, на допросе он заявил, что группа планировала снять видео и фото на фоне украинского флага на территории Крыма.

    В конце августа ФСБ предотвратила попытку проникновения украинской ДРГ в Брянскую область.

    Коментарии (38)
    4 октября 2023, 15:36
    Сальдо рассказал о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области

    В Херсонской области рассказали о накапливании ВСУ техники на правобережье Днепра

    Сальдо рассказал о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ стягивают западную технику на правый берег Днепра для возможного форсирования реки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

    Он уточнил, что ВСУ делают это для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. По словам Сальдо, удары украинской армии будут в том числе нацелены на мирное население и гражданскую инфраструктуру, передает ТАСС.

    Он также отметил, что ВСУ, как и раньше, пытаются небольшими группами высадиться на острова в пойме Днепра, российские силы эти попытки пресекают.

    Напомним, вблизи южного участка Донецкого фронта украинские националисты создали резерв и в течение пяти-семи дней ВСУ готовятся предпринять какие-то действия на этом направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Коментарии (30)
    4 октября 2023, 08:00
    Украина обстреляла кассетными боеприпасами Брянскую область

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об украинском обстреле региона кассетными боеприпасами

    Украина обстреляла кассетными боеприпасами Брянскую область
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы подверглись украинскому обстрелу кассетными боеприпасами, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Как сообщил Богомаз в Telegram, «украинские террористы» использовали для обстрела РСЗО. По предварительным данным, никто не пострадал, но обстрел привел к «частичным разрушениям жилых домовладений, хозяйственных построек».

    Напомним, во вторник ВСУ также обстреляли поселок в Брянской области снарядами с кассетной боевой частью.

    Коментарии (23)
    4 октября 2023, 14:06
    Эксперт назвал оружие, которое может дать локальное преимущество ВСУ

    Автор Military Russia Корнев назвал оружие, которое может дать локальное преимущество ВСУ

    Эксперт назвал оружие, которое может дать локальное преимущество ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Активные боевые действия на Украине продлятся еще около месяца – до распутицы, а дальше ситуация плохо прогнозируемая, но обстановка достаточно тяжелая, теоретически возможно все, заявил основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев.

    Корнев считает, что ВСУ, вероятнее всего, отложат до зимы крупные наступательные операции, чтобы промерзший грунт выдерживал бронетехнику, или вовсе до весны. К тому времени, по мнению эксперта, киевский режим сможет «пересобрать» танковые части и вновь броситься в атаку.

    Также Корнев считает, что Украина продолжит копить высокоточные боеприпасы, в том числе системы GLSDB для HIMARS, крылатые ракеты авиационного базирования. По его мнению, оперативно-тактические ATACMS, которые готовится поставлять Вашингтон, сыграют важную роль.

    «Для нас это новая система. На какое-то время, пока мы не выработаем методологию борьбы с ней, противник может получить локальное преимущество. Впрочем, вряд ли решающее», – сказал военный аналитик РИА «Новости».

    Также Корнев обратил внимание, что одной из заметных военных инноваций украинской стороны стали морские дроны. Бороться с ними ударными средствами российские военные умеют, однако, считает эксперт, «вопрос в количестве». «Если атаку 10-15 беспилотников отобьем, то справимся ли с 30? А с 50?» – спросил Корнев.

    Он предположил, что пауза для такого рода атак взята киевским режимом не случайно. Вероятно, украинская сторона копит ресурсы для массированного удара.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вблизи южного участка Донецкого фронта украинские националисты создали резерв и в течение пяти-семи дней ВСУ готовятся предпринять какие-то действия на этом направлении.

    Коментарии (8)
    4 октября 2023, 10:12
    ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму

    Минобороны: ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму

    ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Самолеты ВКС России в ночь на среду в северо-западной части акватории Черного моря пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что украинский десант следовал в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

    Кроме того, дежурные средства ПВО минувшей ночью пресекли попытки киевского режима совершить теракты на российской территории. Над Белгородской, Брянской и Курской областями, как сообщает МО РФ, был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА самолетного типа.

    Накануне российские ПВО сбили противокорабельную ракету «Нептун» у побережья Крыма.

    Коментарии (15)
    4 октября 2023, 14:56
    Эксперт объяснил стремление Киева снять видео с украинским флагом в Крыму

    Политолог Скачко: Киев не жалеет людей ради создания иллюзии победы

    Эксперт объяснил стремление Киева снять видео с украинским флагом в Крыму
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    За счет высадки в Крыму офис Зеленского и ГУР Минобороны Украины пытается создать историю успеха и продемонстрировать ее внутренней и внешней аудитории. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее участник ДРГ противника на допросе заявил, что его группа должна была снять видео и фото на фоне украинского флага в Крыму.

    «Украинское руководство в очередной раз доказало, что пиррова победа для них важнее реальных результатов на поле боя. Офис Зеленского и ГУР МО Украины хотят нарисовать красивую картинку. Идет информационное одурманивание населения страны и внешней аудитории. На реализацию подобного обмана противник не жалеет ни сил, ни людей, ни денег», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Однако легкомысленно к подобным действиям относиться нельзя. Полуостров имеет для Украины сакральное значение. Это первая потерянная ими еще в 2014 году территория, вокруг возвращения которой буквально выстроен культ. Поэтому ВСУ не оставят попыток проникновения в Крым», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, подобные «дурашливые» операции диверсантов помогают другим ДРГ искать уязвимые места в нашей обороне», – считает собеседник.

    «Поэтому нам стоит со всей ответственностью подойти к купированию имеющейся проблемы. Необходимо лишить противника самой возможности совершать подобные вылазки. Для этого можно засылать собственные ДРГ в населенные пункты, расположенные в дельте Дуная, чтобы они прицельно уничтожали объекты складирования скутеров и катеров. И поселок Вилково, откуда была запущена эта ДРГ, может стать первым в списке целей», – резюмирует Скачко.

    Ранее участник ДРГ противника на допросе заявил, что его группа должна была снять видео и фото на фоне украинского флага в Крыму. О взятии военного в плен сообщила ФСБ. Отмечается, что попытку проникновения спланировали в Главном управлении разведки министерства обороны противника.

    Для выполнения поставленной задачи ДРГ использовала быстроходные катера и гидроциклы. Инцидент произошел в среду. Попытку проникновения на территорию Республики Крым пресекли пограничники ФСБ совместно с подразделениями Черноморского флота и регионального управления Росгвардии.

    Это не первая попытка ВСУ прорваться на полуостров. Так, 30 августа российский самолет морской авиации поразил четыре катера с десантными группами Украины общей численностью до 50 человек. Добраться до побережья противнику не удалось.

    В сентябре авиация ВС РФ уничтожила четыре военных катера ВСУ, которые двигались в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья. Противник использовал морские суда американского производства – Willard Sea Force. На борту находились десантники, которые были ликвидированы в северо-западной части акватории Черного моря.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала цели, которые преследуют ВСУ в рамках попыток высадки десанта на полуострове.

    Коментарии (7)
    5 октября 2023, 02:50
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Кировоградской и Полтавской областях Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В украинских городах Кропивницкий (Кировоград) и Миргород произошли взрывы, сообщили СМИ.

    В Кировоградской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что по Украине «наносится комбинированный удар» ракетами и дронами-камикадзе. Уточняется, что в Миргороде расположена авиабаза.

    Напомним, украинские СМИ сообщили, что в Харьковской области Украины также прогремели взрывы.

    Коментарии (0)
    4 октября 2023, 11:18
    Washington Post заявила о победе России в «битве дронов» над Украиной

    Washington Post: Российские беспилотники побеждают украинские дроны в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России побеждают в противостоянии беспилотников в небе над Украиной, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинского военного.

    Боец ВСУ отметил, что эта битва похожа на шахматную партию, в которой побеждают ВС России, передает ТАСС.

    Украинский военнослужащий добавил, что российским беспилотникам «сложно противостоять», так как ВС России используют дроны для поражения более мелких целей, зачастую применяются одновременно два устройства, а это указывает на достаточный запас БПЛА у Москвы.

    Кроме того, по информации издания, одно из украинских подразделений по производству БПЛА производит и использует порядка 20 дронов ежедневно, при этом такого количества явно не хватает.

    Ранее производитель Bayraktar заявил о планах построить на Украине завод по производству БПЛА.

    Коментарии (5)
    4 октября 2023, 14:42
    Онуфриенко: Российская армия вынудила ВСУ встать в оборону под Купянском

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ вынуждены строить укрепления под Купянском

    Онуфриенко: Российская армия вынудила ВСУ встать в оборону под Купянском
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ пытаются сформировать укрепрайон вокруг Купянска, чтобы противостоять продвижению российской армии. Однако в будущем эти укрепления можно будет обойти и заставить украинцев отступить. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в ЛНР заявили, что украинская армия пытается создать вокруг Купянска сплошную линию обороны.

    «ВСУ начали создавать линию обороны в районе Купянска еще летом, после того как наши войска продвинулись на данном направлении и вышли к Синьковке. Тем самым российская армия создала угрозу прорыва украинских позиций», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Хотя укрепления создаются на двух берегах Оскола, основной акцент делается на правую часть. Это обусловлено более высоким расположением берега. Так ВСУ хотят создать для нас естественную преграду в виде реки. Кроме того, противник перебрасывает в этот район подкрепления, в том числе и с Запорожского направления», – отмечает эксперт.

    «Российские войска видят оборонительные усилия ВСУ и стараются им помешать. Мы сохраняем постоянное давление на позиции украинской армии, а также наносим удары по переправам и местам возведения укреплений», – подчеркивает собеседник.

    «В будущем данная линия обороны может доставить сложности для российской армии при переходе в наступление. Однако нам нет смысла штурмовать укрепления в лоб. В таких случаях необходимо наступать в обход выстраиваемой защиты. Тогда противник будет вынужден отступить с занимаемых рубежей, чтобы избежать риска быть плененным или уничтоженным», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее стало известно о попытках ВСУ выстроить оборону вокруг Купянска. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в районе Синьковки, Петропавловки и Подолов противник ведет работы по возведению фортификационных сооружений. Он отметил, что между опорными пунктами отмечена новая система траншей.

    Марочко считает, что таким образом ВСУ пытаются создать сплошную линию обороны Купянска. Подчеркивается, что украинские военные постепенно переходят к позиционному ведению боевых действий. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что руководство противника дало указание солдатам удерживать позиции в Харьковской области.

    В частности, он упоминал, что ВСУ планируют приступить к круговой обороне населенных пунктов Купянск и Боровая. Однако, по его мнению, это «не исключает активных наступательных действий» со стороны Украины.

    Во вторник оперативно-тактическая авиация Западной группировки ВС РФ нанесла два удара по пунктам временной дислокации подразделений 47-й механизированной бригады, 7-го стрелкового батальона и складу ГСМ около Тернов и Новолюбовки. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Министерства обороны.

    В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены 122-мм артиллерийское орудие Д-30, гаубица «Мста-Б» и два миномета рядом с Першотравневым, Лозовой, Синьковкой и Берестовым. Также группировкой ПВО огнем вооружения ЗРК «Тор» ликвидированы два украинских БПЛА поблизости от Кривошеевки и Николаевки.

    Коментарии (4)
    4 октября 2023, 12:34
    В Совфеде назвали терактом обстрел ВСУ Брянской области кассетными боеприпасами

    Сенатор Долгов: США закрывают глаза на украинские обстрелы территории России кассетными боеприпасами

    В Совфеде назвали терактом обстрел ВСУ Брянской области кассетными боеприпасами
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    Использование кассетных боеприпасов для обстрела территорий России – это теракт, совершенный руками ВСУ. И если противник получит дальнобойные ракеты, он также попытается ударить ими по РФ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами Брянскую область.

    «Обстрел Брянской области кассетными боеприпасами – это очередной террористический акт со стороны Украины. И на фоне повторяющихся ударов по нашей территории Вашингтон говорит о поставках ВСУ ракет ATACMS. Это, безусловно, провокация и шаг, который приведет к эскалации конфликта», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Существуют небезосновательные опасения, что с помощью данных ракет Украина будет наносить удары по нашей территории. Это приведет к увеличению жертв конфликта. В то же время поставки ATACMS не смогут изменить ситуацию на поле боя. Наша армия продолжит выполнять свои задачи и побеждать противника», – отмечает собеседник.

    «Примечательно, что США заявляют о неодобрении ударов ВСУ по территории России, но тут же позволяют Украине самой решать, как применять западное вооружение. Это говорит о лицемерии американцев. Администрация Байдена сделала ставку на этот конфликт в своей предвыборной кампании. Поэтому Штаты и дальше продолжат оказывать финансовую и военную помощь офису Зеленского и закрывать глаза на обстрелы», – резюмировал Долгов.

    Ранее Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы Брянской области подверглись украинскому обстрелу кассетными боеприпасами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Губернатор отметил, что «украинские террористы» использовали РСЗО. По предварительным данным, никто не пострадал, но обстрел привел к «частичным разрушениям жилых домовладений, хозяйственных построек».

    Напомним, помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш сообщал о планах Белого дома поставить на Украину оснащенные кассетными боеприпасами тактические ракеты ATACMS. Вашингтон готов начать поставки, как только Байден примет такое решение, передает Bloomberg.

    В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ВСУ имеют право самостоятельно решать, где и в каких обстоятельствах применять западное вооружение, поставленное союзниками. Также он считает, что Украина сама должна выбирать наилучший способ возвращения под свой контроль занятых Россией территорий, передает слова дипломата «Коммерсант».

    Блинкен подчеркнул, что США не собираются «поощрять» нанесение ударов ВСУ по территории России и не поддерживают подобные атаки. Однако, по его словам, окончательное решение по поводу осуществления этих атак в любом случае остается за Украиной, которой и предстоит решать, насколько необходимы данные обстрелы.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказывала опасения, что Украина будет использовать американские ракеты ATACMS дальнего радиуса действия в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре городов Донбасса и Крыма.

    Коментарии (16)
    4 октября 2023, 18:44
    Зеленский признал нехватку оружия у ВСУ

    Президент Украины Зеленский назвал нехватку оружия и ПВО главной проблемой контрнаступления ВСУ

    Зеленский признал нехватку оружия у ВСУ
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проблему для контрнаступления ВСУ представляют заминированные поля, не хватает снарядов и средств ПВО, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе мероприятия канала Sky TG24.

    Зеленский заявил, что контрнаступление продолжается, но не хватает оружия и ПВО, которое необходимо в том числе для защиты населения, передает ТАСС.

    Президент Украины считает, что крайне важно не утратить активность на поле боя зимой, которая будет вызовом не только для военных, но и для простых граждан.

    Между тем,министр обороны Италии Гуидо Крозетто достаточно неуверенно ответил на вопрос о будущих поставках оружия страны Киеву, он ответил, что пакеты помощи составляются на основе запросов, исходя из возможности их удовлетворения, а запросы сейчас изучаются.

     Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».

    Коментарии (10)
    4 октября 2023, 07:31
    Российская ПВО перехватила и уничтожила 31 украинский беспилотник

    Над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник

    Российская ПВО перехватила и уничтожила 31 украинский беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью киевский режим предпринял попытки террористических атак, над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей силами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Кроме того, украинские войска попытались проникнуть на территорию Крыма – десантная группа ВСУ двигалась на быстроходном военном катере и трех гидроциклах в направлении мыса Тарханкут. Попытка ВСУ проникнуть в Крым оказалась пресечена самолетами ВКС, сообщило Минобороны в Telegram.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что «между 1.00 и 2.00 ночи сработала наша система ПВО над Белгородом, Белгородским районом и Корочанским районом». По предварительной информации, сбито «порядка 19 объектов».

    «Пока видим, что повреждено административное здание в городе Белгороде и в селе Шишино в одном из домовладений выбиты окна, повреждены три автомобиля», – сообщил он.

    Напомним, накануне российские силы противовоздушной обороны сбили противокорабельную ракету «Нептун» у побережья Крыма.

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