В Москве рассказали о вкладе Форума классных руководителей в развитие системы образования

Лауреатом Нобелевской премии по химии стал советский ученый

Лауреатом Нобелевской премии по химии стал россиянин Алексей Екимов

Tекст: Ольга Никитина

В мотивировочной части решения Нобелевского комитета говорится, что «независимо друг от друга Екимову и Брюсу удалось создать квантовые точки, а Бавенди совершил революцию в химическом производстве», передает ТАСС.

Квантовые точки теперь освещают компьютерные мониторы и экраны телевизоров на основе технологии QLED, а также добавляют нюансов свету некоторых светодиодных ламп, поясняет Нобелевский комитет. Кроме того, биохимики и врачи используют их для картирования биологических тканей, говорится в сообщении.

РИА «Новости» называет Екимова «выходцем из СССР». В 1981 году ученый впервые в мире «вырастил» в стеклах квантовые точки в виде крошечных кристаллов хлорида меди. В настоящее время Екимов работает в американской компании Nanocrystals Technology в Нью-Йорке.

Алексей Иванович Екимов родился 28 февраля 1945 году. В 1967-м окончил физический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ). Доктор физико-математических наук.

С 1977 года работал в Государственном оптическом институте им. С.И. Вавилова (ныне АО «Научно-производственное объединение «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова», Санкт-Петербург).

В 1999 году стал ведущим научным сотрудником компании Nanocrystals Technology (Нью-Йорк, США). Был приглашенным профессором в Политехнической школе в Париже и Университете Клода Бернара в Лионе (Франция), в Институте Макса Планка в Мюнхене (Германия) и Осакском университете (Япония).

Алексей Екимов является автором более 100 научных работ и нескольких изобретений. Лауреат Государственной премии СССР (1976). Лауреат премии Р.В. Вуда, награжден Оптическим обществом США.

Отметим, что Королевская академия наук Швеции в среду за несколько часов до официального оглашения лауреатов Нобелевской премии по химии разослала электронное письмо, в котором были названы их имена. Как сообщалось, произошло это случайно. В академии заверили, что решение еще не приняли.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премию по химии должен получить тот, «кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование» в этой области.

Первым этой награды в 1901 году был удостоен нидерландский ученый Якоб Хендрик Вант-Гофф за открытие законов химической динамики и осмотического давления в растворах. Также премию получали Эрнест Резерфорд (Великобритания, 1908), Лайнус Полинг (США, 1954), также награжденный в 1962 году Нобелевской премией мира.

Всего в списке лауреатов 189 ученых, в том числе восемь женщин. Британец Фредерик Сэнгер и американец Барри Шарплесс становились обладателями премии по химии дважды.

Единственным советским и российским ученым, отмеченным этой наградой, остается академик Николай Семенов (1956 год), один из основоположников химической физики, создатель теории теплового взрыва газовых смесей.

Средний возраст лауреатов премии по химии – 58 лет. Самым молодым в списке был 35-летний француз Фредерик Жолио-Кюри, самым пожилым – 97-летний Джон Гудинаф (США).

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Размер денежной составляющей Нобелевской премии в этом году вырос на 1 млн крон (91 тыс. 577 долларов) и составит 11 млн крон (1 млн 7 тыс. 344 долларов).