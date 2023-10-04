Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.5528 комментариев
ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 165 военных убитыми и ранеными
На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации отразили четыре атаки 5-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ около Андреевки, Водяного и Невельского Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери противника составили до 165 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, американская артсистема М777, а также станция РЭБ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Под Константиновкой ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады спецназначения «Азов» возле Ямполовки ДНР и Серебрянского лесничества, отчитались в Минобороны.
Ликвидированы порядка 50 военнослужащих, поражены две боевые бронемашины и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады теробороны рядом с Приютным Запорожской области. Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ у Новомихайловки ДНР.
Потери противника составили до 185 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, орудие Д-20, перечислили в Минобороны.