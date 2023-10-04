Потери противника составили до 165 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, американская артсистема М777, а также станция РЭБ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Под Константиновкой ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады спецназначения «Азов» возле Ямполовки ДНР и Серебрянского лесничества, отчитались в Минобороны.

Ликвидированы порядка 50 военнослужащих, поражены две боевые бронемашины и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады теробороны рядом с Приютным Запорожской области. Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ у Новомихайловки ДНР.

Потери противника составили до 185 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, орудие Д-20, перечислили в Минобороны.