  • Новость часаСуд арестовал пятерых подозреваемых в беспорядках в Махачкале
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    Новый повод для демонизации России Запад отыскал в Махачкале
    Совет мусульман США поставил Байдену ультиматум по прекращению огня в Газе
    Йеменские хуситы заявили о проведении «военной операции» против Израиля
    Экс-генпрокурор Украины Луценко назвал последствия авторитарного правления Зеленского
    Названа сумма ущерба аэропорту Махачкалы в результате беспорядков
    Патрушев: Обострение на Ближнем Востоке спровоцировали США
    Глава Пентагона: Москва чувствует, что Запад устает от поддержки Украины
    Бойцы добровольческого батальона «Крым» сбили украинский тяжелый дрон «Баба Яга»
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Завершение «конца истории» будет небыстрым

    Сегодня единственно разумным выходом видится необходимость научиться взаимодействовать с глобальным кризисом, а не надеяться на его скорое завершение. Причина драмы не в том, что кто-то стремится потеснить Запад, а в том, что он сам в глубоком кризисе и не справляется со своим могуществом.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Почему США и СССР не дали Англии, Франции и Израилю оттяпать себе Суэцкий канал

    31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.

    2 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленский решил не переписывать украинцев

    Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.

    17 комментариев
    31 октября 2023, 19:14

    «АвтоВАЗ» нашел способ повысить свою конкурентоспособность на рынках дальнего зарубежья

    «АвтоВАЗ» нашел способ повысить свою конкурентоспособность на рынках дальнего зарубежья
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    «АвтоВАЗ» предложил правительству повысить уровень компенсации транспортных затрат компании при поставках автомобилей в дальнее зарубежье с нынешних 80% до 100%, сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами «АвтоВАЗа» Сергей Громак.

    Он уточнил, что речь идет о компенсациях по дальним рынкам: Латинская Америка, Африка. По мнению Громака, это позволит российским экспортерам делать более конкурентное ценовое предложение за рубежом, сообщает «Интерфакс».

    По его словам, затраты на логистику компании при экспорте продукции в дальнее зарубежье выросли за последнее время в несколько раз.

    Ранее президент компании Максим Соколов заявил, что «АвтоВАЗ» достиг IT-суверенитета, заместив более 400 специализированных программных продуктов.

    30 октября 2023, 22:17
    Путин: Разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи
    Путин: Разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    События в Махачкале вечером в воскресенье были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб, заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств.

    «Я хочу в этой связи задаться вопросом: разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи?» – сказал глава государства, передает ТАСС.  Он отметил, что таты – это титульная нация в Дагестане. 

    «Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции. И именно с ними и за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил о попытках дестабилизации и раскола российского общества извне, в том числе с помощью изощренных технологий.

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    31 октября 2023, 01:14
    В ДНР задержаны подозреваемые в убийстве девяти человек в Волновахе

    В ДНР задержали двоих военнослужащих с Дальнего Востока по подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе

    Tекст: Антон Никитин

    Правоохранители задержали в ДНР двоих военнослужащих с Дальнего Востока по подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе, сообщили в пресс-службе СК РФ.

    В ведомстве сообщили, что следственным управлением Следственного комитета РФ по Донецкой Народной Республике расследуется уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), возбужденное по факту убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей, тела которых обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями, передает ТАСС.

    Как сообщили в пресс-службе СК, причастных к совершению преступления удалось установить в результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России, подозреваемые задержаны и доставлены в следственный отдел, с ними проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также закрепление доказательственной базы.

    В СК рассказали, что задержанные являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту. По предварительным данным, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве, заключили в СК.

    Напомним, в прошлую субботу в частном доме в Волновахе обнаружили тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двоих детей. Полиция начала розыск двух вооруженных автоматами мужчин.

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    31 октября 2023, 15:29
    Патрушев объяснил цель подрыва «Северных потоков» Соединенными Штатами
    Патрушев объяснил цель подрыва «Северных потоков» Соединенными Штатами
    @ Павел Орловский/БелТА/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон причастен к подрыву газопроводов «Северный поток», заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник.

    США использовали украинский кризис, чтобы разорвать экономические отношения Европы и России и устранить экономических конкурентов, сказал Патрушев, передает ТАСС.

    Он отметил, что так американская сторона решает за счет других стран свои собственные экономические проблемы. Для этого также был осуществлен подрыв «Северных потоков», в результате чего Европа не может получать газ из России.

    По его словам, Вашингтон разжигает конфликты на Ближнем Востоке и на Украине. «В связи с подобными действиями кредит доверия к США и странам коллективного Запада исчерпан», – заключил Патрушев.

    Напомним, президент России Владимир Путин называл взрывы на «Северных потоках» актами международного терроризма.

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    31 октября 2023, 10:07
    Захарова заявила о «фантастическом лицемерии» ООН в связи с беспорядками в Махачкале

    Спикер МИД Захарова назвала «фантастическим лицемерием» реакцию ООН на беспорядки в Махачкале

    Захарова заявила о «фантастическом лицемерии» ООН в связи с беспорядками в Махачкале
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Реакция ООН на массовые беспорядки в Махачкале отличается «удивительной избирательностью» в оценках и является «фантастическим лицемерием», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она привела слова представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика, который выступил с осуждением актов антисемитизма в аэропорту Махачкалы.

    Она обратила внимание на удивительную избирательность в оценках представителя генсека ООН. Так, Захарова напомнила на отсутствие реакции ООН, когда речь зашла о погибших в Газе сотрудниках этой организации.

    Комментируя слова Дюжаррика об «охоте на людей» из-за религии, Захарова выразила надежду, что ООН «найдет в себе мужество» осудить преследование Киевом Украинской православной церкви и выступит в защиту православных верующих на Украине, которых избивали, унижали, выгоняли из их храмов, запугивали, бросали в тюрьмы и подвергали всевозможным гонениям.

    «После нынешних слов ооновца мы требуем реакции на все, о чем регулярно информировали Секретариат ООН!» – подчеркнула Захарова.

    Ранее Дюжаррик заявил, что ООН осуждает действия и заявления людей, «которые пытались штурмовать аэропорт и пытались охотиться на людей исключительно из-за их религии».

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    31 октября 2023, 07:56
    В Британии испугались возмездия России Западу за помощь Украине

    Spectator: Россия может нанести Западу удар возмездия в ответ на помощь разведке Украины

    Tекст: Антон Никитин

    Страны Запада опасаются, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование их оружия против территории России, что приведет к «прямому возмездию», заявил профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти в статье для британского журнала Spectator.

    Аналитик отметил, что недостаточный контроль над планами украинских спецслужб может обернуться негативными последствиями для США, передает РИА «Новости».

    «Некоторые американцы беспокоятся, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование западного оружия против территории России, и это приведет к прямому возмездию (против стран Запада)», – написал эксперт.

    Кроме того, Галеотти пришел к выводу, что украинские диверсии не только не вредят моральному духу россиян, но и мотивируют их защищать страну.

    Ранее советник главы ДНР Ян Гагин допустил, что Украина может бездумно использовать уже поставленные Киеву американские ракеты ATACMS для ударов по территории России.

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    31 октября 2023, 04:08
    В США заявили о попытке Зеленского атаковать Курскую АЭС из-за отчаяния

    Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Президент Украины Зеленский из-за потери поддержки Запада пытается атаковать Курскую АЭС

    В США заявили о попытке Зеленского атаковать Курскую АЭС из-за отчаяния
    @ www.rosatom.ru

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Зеленский из-за потери поддержки со стороны Запада в отчаянии пытается атаковать Курскую АЭС, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

    Эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что у Зеленского остался «последний бросок», передает РИА «Новости».

    «Меня, действительно, беспокоит то, что он сейчас нападает на атомные электростанции в России, в Курске. Это отчаяние», – отметил Макговерн.

    По мнению эксперта, подобные действия главы киевского режима могут привести к очень серьезным последствиям. По этой причине Макговерн надеется, что Европе удастся сдержать Зеленского от подобных планов, чтобы не допустить катастрофы. Он также пояснил, что Украине скоро может прийти конец, так как приоритет будет отдан Израилю, а не ВСУ.

    Ранее в США заявили о потере интереса к Украине в американском обществе. В Европе также заявили об отсутствии интереса к выступлениям президента Украины Владимира Зеленского.

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    31 октября 2023, 11:22
    Кадыров: Три выстрела в воздух и один в лоб остановят беспорядки

    Кадыров приказал немедленно задерживать и сажать зачинщиков возможных беспорядков в Чечне

    Кадыров: Три выстрела в воздух и один в лоб остановят беспорядки
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров дал приказ силовикам немедленно задерживать и сажать зачинщиков и участников беспорядков, если такие события произойдут в республике.

    Кадыров на совещании в правительстве республики дал поручения представителям МВД и Росгвардии на случай несанкционированных акций. Даже если в беспорядках будет участвовать один человек, его, по словам главы Чечни, следует «задержать и посадить».

    «Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, – четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Кадыров назвал неприемлемыми погромы и призывы к совершению насилия в отношении евреев из-за действий израильских властей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что произошедшие накануне в аэропорту Махачкалы беспорядки инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины. Глава государства подчеркнул, что помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи, невозможно. Он также отметил, что таты – это титульная нация в Дагестане.

    Коментарии (43)
    31 октября 2023, 07:44
    Истребитель Су-57 получил крылатую ракету большой дальности

    Для российского истребителя Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения

    Истребитель Су-57 получил крылатую ракету большой дальности
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения, рассказал информированный источник.

    Источник рассказал РИА «Новости», что для Су-57 разработана новейшая КРБД (крылатая ракета большой дальности) внутрифюзеляжного размещения. Он уточнил, что при меньших размерах новая ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.

    По его словам, существенного снижения габаритов нового боеприпаса удалось добиться за счет идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя.

    К крылатым ракетам большой дальности авиационного базирования относятся снаряды, способные поразить цель на расстоянии 600 и более километров. В дальней авиации ВКС, по данным открытых источников, крылатые ракеты имеют дальность от 1 тыс. до 6,5 тыс. километров.

    В конце сентября ВКС России получили партию Су-57. В США отметили уникальные возможности российского истребителя пятого поколения.

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    31 октября 2023, 14:01
    ФСБ задержала соучастника покушения на Царева
    ФСБ задержала соучастника покушения на Царева
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, задержанный дал признательные показания, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    По сообщению ЦОС, согласно результатам расследования [ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Царева], подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева является 46-летиий гражданин России, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении, передает ТАСС.

    Там добавили, что мужчина задержан, дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях. В ходе обыска по месту его проживания обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.

    В ЦОС добавили, что в отношении Царева и членов его семьи приняты необходимые меры безопасности, в настоящее время угрозы его жизни отсутствуют, состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное.

    Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

    Коментарии (16)
    31 октября 2023, 09:58
    Президент Израиля отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы

    Президент Израиля Герцог отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы

    Президент Израиля отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Беспорядки в аэропорту Махачкалы шокируют, заявил президент Израиля Ицхак Герцог в интервью газете Die Welt.

    По мнению президента Герцога, события в Дагестане вызывают «крайнее беспокойство». Произошедшее, по его оценке, вызвано «контролируемым антисемитизмом» и больше было похоже на «погром».

    При этом Герцог отметил работу региональных властей, которые смогли предотвратить трагедию, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки, прошедшие накануне в аэропорту Махачкалы, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии западных спецслужб.

    Посол Израиля в России Бен Цви сообщил, что в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы граждане Израиля не пострадали.

    Напомним, 29 октября в махачкалинском аэропорту из-за прибытия рейса из Тель-Авива произошли массовые беспорядки, несколько сотен человек зашли в здание воздушной гавани. Ущерб, нанесенный аэропорту, оценили в несколько миллионов рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что следы организаторов протеста в Махачкале ведут на Украину.

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    31 октября 2023, 13:02
    В Совфеде ответили на призывы США разобраться в беспорядках в Дагестане

    Сенатор Долгов: Россия без советов США разберется, что делать в связи с прошедшими беспорядками в Дагестане

    В Совфеде ответили на призывы США разобраться в беспорядках в Дагестане
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    США спровоцировали протесты в Дагестане, а теперь они же пытаются указывать, как России поступать в связи со случившимся. Однако Москва и без их советов разберется, что делать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в США призвали привлечь к ответственности участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.

    «США, попытавшись обвинить Россию в антисемитизме, сваливают проблемы с больной головы на здоровую. Вашингтону следовало бы заняться собственными вопросами, а не лезть в политику других государств. В самих Штатах сейчас проходят антиеврейские выступления, да и погромы для американцев – не новое явление», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Это очередной пример лицемерной политики Штатов. Они все время пытаются расшатать ситуацию в разных регионах мира, а потом «ловят рыбу в мутной воде». Даже сейчас ниточки беспорядков в Дагестане ведут именно в Вашингтон. Поэтому американцам не стоит говорить России, что делать. Мы и без них разберемся», – отмечает собеседник.

    «Обвиняя Москву в антисемитизме, американцы открыли очередной фронт идеологического и психологического нападения на нашу страну. Они видят, что победить нас на поле боя не получается, поэтому пытаются раскачать ситуацию изнутри. В 1991 году у них получилось это сделать, но сейчас другие реалии. У России больше нет Горбачева, у нас есть Путин, поэтому надеждам США сбыться не дано», – резюмировал Долгов.

    Ранее Госдеп США призвал привлечь к ответственности участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, передает ТАСС. Руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер потребовал обеспечить безопасность израильтян и евреев в России.

    «Я бы сказал, что мы осуждаем антисемитские выступления с применением насилия, о которых сообщалось в России, угрожающие израильтянам и евреям», – отметил он, комментируя события в Дагестане. По его словам, США «призывают российские власти публично осудить эти насильственные протесты, призвать к ответу всех причастных и обеспечить безопасность израильтян и евреев в России».

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на данные заявления Госдепа США. Он отметил, что желчная реакция американской администрации и американской прессы на события в Махачкале является не иначе как попыткой расшатать этноконфессиональное единство России.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, подчеркнул, что в США, по всей видимости, остались разочарованы тем, что риски дестабилизации обстановки в Махачкале, которые были инспирированы извне, удалось нейтрализовать.

    Вашингтону, по словам дипломата, следует «зарубить на носу», что «любые потуги, направленные на подрыв конституционного строя» в нашей стране, а также межнационального и межрелигиозного согласия в России, обречены на провал.

    Американским «псевдостратегам» дипломат посоветовал озаботиться безопасностью собственных граждан вместо того, чтобы разжигать конфликты по всему миру. Он напомнил, что американцы страдают от «эпидемии вооруженного насилия в США, в том числе на почве расовой ненависти».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, ответила на слова представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика, который выступил с осуждением актов антисемитизма в аэропорту Махачкалы. Она обратила внимание на его удивительную избирательность в оценках и указала на отсутствие реакции, когда речь зашла о погибших в Газе сотрудниках организации.

    Захарова также выразила надежду, что ООН «найдет в себе мужество» осудить преследование Украинской православной церкви и выступит в защиту верующих, которых избивали, унижали, выгоняли из их храмов, запугивали, бросали в тюрьмы и подвергали всевозможным гонениям.

    В то же время, по данным американской еврейской неправительственной правозащитной организации ADL, в западных странах сейчас наблюдается рост антисемитских настроений и инцидентов, связанных с ними. Так, по их данным, в ФРГ с 7 октября доля таких происшествий выросла на 240%.

    Напомним, президент Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы заявил, что Киев под руководством западных покровителей пытается организовать погромы в России.

    Коментарии (12)
    31 октября 2023, 05:05
    ВСУ отказались идти на штурм Горловки из-за нехватки людей и оружия

    Time: ВСУ не выполнили приказ Киева о штурме Горловки из-за нехватки людей и оружия

    Tекст: Антон Никитин

    Власти Украины в начале октября потребовали от военных провести операцию по взятию Горловки, однако в ответ получили лишь вопрос «Чем?», поскольку у ВСУ нет ни людей, ни оружия, сообщил американский журнал Time.

    По словам высокопоставленного военного, у ВСУ «нет ни людей, ни оружия», передает РИА «Новости».

    «Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?» – сказал военный, комментируя полученный приказ из Киева.

    Напомним, в конце сентября ВСУ применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой.

    Коментарии (15)
    31 октября 2023, 15:08
    Военный эксперт оценил способность Украины собрать боеспособную армию

    Военный эксперт Леонков: Украина уже не соберет армию того уровня, который был до 24 февраля

    Военный эксперт оценил способность Украины собрать боеспособную армию
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина уже не сможет собрать такую же боеспособную армию, какая была у нее до 24 февраля, и даже не сможет собрать те силы, которые начинали летом «контрнаступ», заявил военный эксперт Алексей Леонков.

    Ранее американский журнал Time опубликовал посвященный Украине материал, в котором отмечается, что ВСУ не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят Киеву все обещанное вооружение, а ряды украинских войск настолько опустели, что средний возраст призывников вырос до 43 лет.

    По словам эксперта, написанное в Time – это некий диагноз, близкий к объективности, поскольку самым главным фактором остается человеческий фактор: собрать такую же боеспособную армию, которая была до 24 февраля, у них уже не получится, передает РИА «Новости».

    Леонков уточнил, что даже не получится собрать те силы, которые были перед «контрнаступом», причем не помогут ни иностранные наемники, ни террористы, которые за них воюют, – мобилизационный ресурс Украины исчерпан.

    Он добавил, что на начало конфликта у Киева было около 200 тыс. штыков регулярной армии и 400 тыс. прошедших так называемую АТО, причем этот костяк у них закончился, а новый личный состав, обученный в том числе по натовским программам, имеет существенно худшую подготовку.

    Говоря о мобилизационном резерве, эксперт отметил, что на начало СВО у Украины было 2 млн резервистов.

    «Из них 65% уже прошли через линию боевого соприкосновения, причем из этих 65–80% не вернулись домой и числятся либо погибшими, либо без вести пропавшими», – рассказал эксперт.

    Ранее журнал Time указывал, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте.

    Коментарии (5)
    31 октября 2023, 07:24
    СМИ: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара

    Spiegel: Глава МИД Германии Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Аль Тани из-за заочных обвинений

    Tекст: Антон Никитин

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за заочных обвинений, сообщил обозреватель Spiegel Кристоф Шульт.

    В публикации говорится, что Тамим бен Хамад Аль Тани очень рассердился из-за того, что сказала Бербок в эфире немецкого телеканала ZDF. По словам журналиста, в преддверии встречи глава МИД Германии заявила на телевидении, что одной из главных тем ее переговоров с эмиром Катара станут «требования об отказе от спонсирования терроризма», передает РИА «Новости».

    «Такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе», – приводит слова главы МИД Германии автор статьи.

    В статье говорится, что подобные заявления «зеленой дипломатки» могли стать причиной отмены встречи, однако в итоге эмир Катара все же встретился с Бербок в Берлине. Как отмечает обозреватель, Аль Тани объяснил «фрау Бербок», что выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю.

    Напомним, в декабре прошлого года в Германии увидели опасность того, что Берлин рискует попасть в зависимость от Катара из-за отказа от российского газа.

    Коментарии (10)
    30 октября 2023, 22:51
    Путин назвал главных бенефициаров мировой нестабильности

    Владимир Путин: Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности

    Путин назвал главных бенефициаров мировой нестабильности
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Главными бенефициарами мировой нестабильности являются нынешние правящие элиты США и их сателлиты, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы должны четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех – заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту. Их стратегия также очевидна», – заявил Путин в ходе совещания с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств. Видеозапись мероприятия опубликована на сайте Кремля.

    «США как мировая сверхдержава – все это видят, понимают, даже по тенденциям в мировой экономике – слабеет, теряет свои позиции. Мир по-американски, с одним гегемоном, разрушается, уходит постепенно, но неуклонно уходит в прошлое. Но Штаты не хотят с этим мириться, а наоборот, хотят сохранить, продлить свое доминирование, свою глобальную диктатуру, а в условиях всеобщего хаоса это удобнее делать, потому что с помощью такого хаоса они рассчитывают сдерживать, дестабилизировать конкурентов, как они выражаются, своих геополитических противников, к которым относят и нашу страну, а на самом деле – новые центры мирового развития, суверенные, самостоятельные страны, которые не хотят унижаться и выполнять роль лакеев», – заявил российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции.

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