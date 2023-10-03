Экс-премьер СССР Рыжков перестал быть сенатором

Полномочия экс-премьера СССР, белгородского сенатора Рыжкова досрочно прекращены

Tекст: Антон Никитин

Согласно заключению комитета Совета Федерации по регламенту о досрочном прекращении сенаторов, прекращаются полномочия «Рыжкова Николая Ивановича, наделенного полномочиями представителя в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Белгородской области (постановление Губернатора Белгородской области от 27 сентября 2021 года № 116)», передает РИА «Новости».

В документе, подписанном председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, говорится, что полномочия Рыжкова прекращены досрочно 25 сентября, сообщает РБК.

Рыжков – последний из живущих глав правительства СССР, ему 94 года. Он занимал пост сенатора от Белгородской области с 2003 года.

В советские годы Рыжков занимал ряд должностей в руководстве страны после работы на заводе «Уралмаш» (там он работал с 1950 года, прошел путь от мастера до гендиректора предприятия). С 1975 года был первым заместителем министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, первым заместителем председателя Госплана СССР, секретарем ЦК КПСС и заведующим экономическим отделом ЦК КПСС.

В 1985 году Рыжков был назначен главой Совета министров СССР. На этой должности он, в частности, возглавил штаб по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. В 1991 году он вышел на пенсию, баллотировался в президенты РСФСР от КПСС и набрал чуть больше 16% голосов, заняв второе место после Бориса Ельцина. В 1995 и 1999 годах избирался депутатом Госдумы от Белгородского избирательного округа.

Он был награжден в том числе двумя орденами Ленина (1974, 1976), орденом Почета (2013 – за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность), орденами «За заслуги перед Отечеством I и IV степени (2014, 2004 – за большой вклад в укрепление российской государственности) и званием Героя труда (2019).

Напомним, в декабре 2022 года Рыжков предложил организовать объединение стран на территории бывшего СССР «на новых условиях» – «по принципу ЕС».