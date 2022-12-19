Экс-премьер СССР Рыжков предложил вариант воссоздания Советского Союза

Бывший глава Совета министров СССР Рыжков предложил воссоздать Советский Союз по принципу ЕС

Воссоздать Советский Союз в том виде, в котором он существовал, нельзя, но можно это сделать на новых принципах, заявил бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.

Рыжков заявил, что следует «стараться быть близко к европейскому объединению, где есть основа – Евросоюз и его органы». По его словам, «по принципу ЕС» и «на новых условиях» можно было бы организовать объединение стран на территории бывшего СССР, передает РИА «Новости».

Он заявил, что не нужно пытаться «воссоздать СССР по облику и подобию 1922 года», ведь государство – это «живой организм», который «развивается, стареет, болеет, периодически им надо заниматься». По словам Рыжкова, «не должно стоять все на месте, должно двигаться».

Напомним, 30 декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле праздновать эту дату не будут, хотя времена СССР считают важной частью истории. Президент России Владимир Путин говорил, что распад СССР для него оказался трагедией, как и для большинства граждан страны.