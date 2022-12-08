Кремль спросили о праздновании 100-летия образования СССР

Песков: СССР – важная часть истории, но отмечать 100 лет его образования в Кремле не будут

Времена СССР в Кремле считают важной частью истории, но праздновать 100-летие образования не будут, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

«Праздновать не будем», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, будут ли в Кремле отмечать 100-летие со дня образования СССР, и добавившего, что советские времена – «неотъемлемая часть российской истории».

Песков также процитировал слова президента Владимира Путина.

«Только человек, у которого нет сердца, может не жалеть о распаде Советского Союза, и только человек, у которого нет мозгов – я боюсь ошибиться в точности цитирования – может желать восстановления этого Союза», – сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что распад СССР для него стал трагедией, как и для большинства граждан страны.