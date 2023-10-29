  • Новость часаThe Times: Провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным
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    Сухопутной операции Израиля в Газе мешают три проблемы
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    Аналитик объяснил риски Европы при прекращении транзита газа через Украину
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    Уволенный за русский язык таксист из Киева обратился к украинцам
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Чего ждать России от нового спикера Конгресса США

    Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    23 комментария
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    26 комментариев
    29 октября 2023, 18:54

    ЦАХАЛ заявила о перехвате выпущенных из Ливана двух снарядов

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вслед за сообщением о сиренах перехватила два снаряда, выпущенные с территории Ливана, сообщили в армии.

    Отмечается, что третий снаряд снаряд упал в открытой местности. ЦАХАЛ ведет ответный огонь в сторону мест пусков. Кроме того, в армии зафиксировали несколько пусков в сторону населенного пункта Малкиа, передает РИА «Новости».

    Ранее армия обороны Израиля также сообщала, что были зафиксированы пуски с территории Ливана. Тогда ракеты были запущены в направлении района Хар-Дов, снаряды упали на открытой местности.

    28 октября 2023, 23:19
    Иран отказался выполнять требование США и не вмешиваться в ситуацию вокруг Газы

    Президент Ирана Раиси ответил отказом на требование США не вмешиваться в палестино-израильский конфликт

    Иран отказался выполнять требование США и не вмешиваться в ситуацию вокруг Газы
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран не будет выполнять требование США, предостерегающих Тегеран от вмешательства в палестино-израильский конфликт, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

    Как заявил Раиси, США хотят, чтобы Иран «проявил сдержанность». Однако, по его словам, сами США оказывают широкую поддержку Израилю. Раиси считает, что «расчеты США в регионе совершенно неверны, поэтому они не достигнут своих целей на новом Ближнем Востоке». По его мнению, США не смогут повлиять на готовность палестинских группировок к противостоянию с Израилем, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что «США посылали Ирану запросы». Американская сторона заявила, что «не заинтересована в расширении масштаба войны» между Палестиной и Израилем, и «попросила Иран проявить сдержанность».

    Коментарии (20)
    28 октября 2023, 22:29
    Министерство связи Израиля объявило о разрыве деловых отношений с Маском

    В ответ на предоставление услуг Starlink в секторе Газа Израиль объявил о разрыве связей с компанией Маска

    Министерство связи Израиля объявило о разрыве деловых отношений с Маском
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как Илон Маск обещал предоставить услуги спутниковой связи Starlink международным организациям в секторе Газа, министр связи Израиля Шломо Кархи объявил о разрыве ведомством деловых отношений с предпринимателем.

    Кархи заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), которая также принадлежит Маску, что «Израиль будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для борьбы с этим». По его словам, спутниковые системы Starlink «будут использованы ХАМАС для террористической деятельности» и «Маск это знает».

    Как заявил министр, Маск мог бы «обусловить это освобождением похищенных младенцев, сыновей, дочерей, пожилых людей». «Пока же мое ведомство разорвет все связи со Starlink», – заявил Кархи.

    Напомним, на фоне военной операции Израиля в секторе Газа в пятницу вечером перестали работать интернет и услуги связи. ВОЗ и ЮНИСЕФ сообщили, что потеряли связь с персоналом в секторе Газа.

    Коментарии (17)
    29 октября 2023, 12:47
    СМИ: Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе

    NYT: Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе и ведет несколько ограниченных

    СМИ: Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе
    @ Ilia Yefimovich/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль приостановил планы крупномасштабной наземной операции в Газе и заменил их несколькими ограниченными по согласованию с США, сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

    По данным The New York Times, решение «провести более ограниченные наземные операции, по крайней мере на начальном этапе, согласуется с предложениями, сделанными недавно министром обороны США Ллойдом Остином израильским коллегам». Первоначальные планы израильской операции встревожили официальных лиц США, которые выразили обеспокоенность отсутствием достижимых военных целей, передает ТАСС.

    По мнению представителей Пентагона, Израиль, судя по всему, проводит поэтапную операцию, во время которой после обнаружения в Газе боевиков ХАМАС в дело вступают более крупные силы. Как приводит издание слова бывшего офицера ЦРУ Мика Малроя, как только обнаруживаются слабые места, бреши, привлекаются основные ударные силы.

    Отставной генерал США Фредерик Ходжес, служивший в Ираке, считает, что такая тактика, по-видимому, является для израильских сил способом «ограничить потери, а также уменьшить нанесение сопутствующего ущерба» зданиям.

    Напомним, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны и сообщил, что израильские военные вошли в сектор Газа с целью уничтожения палестинской радикальной организации ХАМАС.

    Коментарии (10)
    29 октября 2023, 17:28
    Белый дом задал Израилю «сложные вопросы» о действиях в Газе

    В США напомнили об ответственности Израиля за защиту мирного населения в Газе

    Белый дом задал Израилю «сложные вопросы» о действиях в Газе
    @ Ron Sachs/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль несет ответственность по международному праву за защиту мирного населения в Газе при ударах с воздуха и наземных боевых действиях, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан добавил, что Вашингтон продолжает задавать Израилю «сложные вопросы» относительно действий страны в рамках эскалации конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее Салливан заявил, что США требуют, чтобы Израиль использовал передаваемое оружие только «по законам войны» ради защиты мирного населения от ударов. По его словам, США выдвигают данные требования каждый раз, «когда передают оружие другой стране».

    Напомним, пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что блокада и бомбардировки населенных районов сектора Газа, а также ракетные обстрелы Израиля и захват заложников членами палестинского движения ХАМАС являются военными преступлениями.

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    29 октября 2023, 08:25
    Иран пригрозил Израилю ответными мерами

    Пресс-служба президента Ирана: Израиль перешел красные линии, может последовать ответ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси сообщила, что Израиль перешел красные линии, что может заставить каждого принять ответные меры.

    По сообщению пресс-службы, преступления сионистского режима перешли красные линии, что может заставить каждого принять меры, передает РИА «Новости». Там добавили, что Вашингтон просит Иран ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю.

    Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Иран не будет выполнять требование США, предостерегающих Тегеран от вмешательства в палестино-израильский конфликт.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что «США посылали Ирану запросы». Американская сторона заявила, что «не заинтересована в расширении масштаба войны» между Палестиной и Израилем, и «попросила Иран проявить сдержанность».

    Коментарии (4)
    29 октября 2023, 01:29
    В Турции не поняли, каких дипломатов решил отозвать Израиль

    На фоне планов Израиля отозвать дипломатов из Турции в Анкаре сообщили об их отсутствии в стране

    В Турции не поняли, каких дипломатов решил отозвать Израиль
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Израиля Эли Коэн объявил о намерении отозвать израильских дипломатов из Турции, но они покинули страну еще на прошлой неделе, сообщил турецкий дипломатический источник.

    Источник РИА «Новости» заявил, что сейчас в Турции израильских дипломатов нет. Все представляющие Израиль дипломаты, в том числе посол, покинули страну 19 октября, сообщил источник, пояснив, что соответствующую ноту о планах дипломатов МИД Турции получил 18 октября.

    Отмечается, что причиной такого шага стали соображения безопасности, а не дипломатический конфликт. «Кому Коэн отдал указания вернуться из Турции, сложно понять, так как упомянутые им дипломаты уже покинули страну», – сказал источник.

    Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль «военным преступником». Глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции после слов Эрдогана. О том, что израильские дипломаты покинут Турцию сообщалось на прошлой неделе на фоне акций в поддержку Палестины, которые проходили в турецких городах.

    Коментарии (2)
    28 октября 2023, 21:04
    Эрдоган пригрозил войной «креста с полумесяцем»

    Эрдоган предрек Израилю одиночество и обвинил Запад в разжигании войны «креста с полумесяцем»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на масштабном пропалестинском митинге в Стамбуле задался вопросом, хочет ли Запад войны «креста с полумесяцем», а также заявил, что Израиль обречен на одиночество на фоне голосования в ООН по резолюции о секторе Газа.

    «Запад, к вам обращаюсь! Вы хотите разжечь новую войну между крестом и полумесяцем? Если вы прилагаете для этого такие усилия, то знайте – этот народ не умер, он крепко стоит на ногах», – цитирует РИА «Новости» президента Турции.

    Комментируя голосование в ООН, Эрдоган отметил, что лишь «13-14» стран поддержали позицию Израиля, отметив, что таким образом Израиль обрек себя на одиночество.

    Кроме того, он подчеркнул, что, именно Израиль ведет себя как группировка, а ХАМАС не являются террористами, а за резню в секторе Газа несет ответственность Запад, это также его наследие западных стран.

    Также Эрдоган обвинил Израиль в военных преступлениях, а премьера Израиля Биньямина Нетаньяху назвал «истинным террористом», отметив, что Запад мобилизовал все силы  для их легитимации.

    На митинге присутствовали президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, руководители ряда партий Турции, посол Палестины в Турции и спикер парламента ОАЭ Сакр Гобаш.

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль «военным преступником» перед лицом всего международного сообщества.

    Между тем, глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции после слов Эрдогана.

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    28 октября 2023, 22:57
    ХАМАС выразил готовность немедленно заключить сделку с Израилем

    Глава политбюро ХАМАС в секторе Газа Синвар сообщил о готовности движения заключить сделку с Израилем по обмену пленными

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинское движение ХАМАС готово немедленно заключить сделку по обмену пленными с Израилем, сообщил глава политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар.

    Синвар пояснил, что такая сделка подразумевает освобождение Израилем «всех заключенных в оккупационных тюрьмах». ХАМАС в рамках предлагаемой сделки обещает «освобождение всех заложников, удерживаемых сопротивлением», передает РИА «Новости».

    Напомним, представитель военного крыла ХАМАС – «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Обейда подчеркивал, что ХАМАС отпустит заложников только при условии освобождения всех палестинских заключенных.


    Коментарии (0)
    28 октября 2023, 20:28
    ХАМАС потребовало освободить всех палестинских заключенных

    Движение ХАМАС потребовало освободить всех палестинских заключенныз в обмен на заложников

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение исламского освобождения ХАМАС требует освобождения всех палестинских заключенных в обмен на израильских заложников, заявил представитель военного крыла ХАМАС – «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Обейда.

    Он заявил, что ХАМАС готово выпустить заложников как единовременно, так и поэтапно, но только при условии, если из тюрем выпустят всех палестинских заключенных, передает РИА «Новости».

    Ранее ХАМАС согласилось выдать иностранных заложников в обмен на прекращение огня.

    Коментарии (3)
    29 октября 2023, 05:23
    Израиль предложил Эрдогану забрать ХАМАС в Турцию

    Израильский министр Бен-Гвир предложил Эрдогану забрать боевиков ХАМАС в Турцию

    Tекст: Антон Антонов

    Если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган так защищает боевиков палестинского движения ХАМАС, то пусть заберет их, чтобы они жили в Турции, заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

    Бен-Гвир в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «Эрдоган и его народ» выражают «огромную поддержку нацистским убийцам, которые убивали, грабили и насиловали» израильских детей, стариков и женщин. В связи с этим Бен-Гвир предложил Эрдогану не ограничиваться «поддержкой издалека», а «забрать их» под свою защиту в Турцию.

    Напомним, Эрдоган назвал Израиль оккупантом и группировкой. При этом он отметил, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.


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    29 октября 2023, 00:44
    Эрдоган назвал Израиль «пешкой настоящих хозяев»

    Эрдоган заявил, что «настоящие хозяева» принесут Израиль в жертву в «подходящий день»

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль является «пешкой в регионе», «настоящие хозяева игры» принесут его «в жертву», когда наступит подходящий день, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган сказал, что «настоящими хозяевами игры» являются «те, кто «позволяет шалости» израильским властям», без разрешения этих «хозяев» руководство Израиля «и шагу не может сделать». По его словам, политики и СМИ на Западе помогают узаконить убийства невинных жителей сектора Газа, передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.

    Напомним, Эрдоган призвал власти Израиля немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу. Он заявил, что Турция объявит Израиль «военным преступником», а премьера Израиля Биньямина Нетаньяху назвал «истинным террористом».

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    29 октября 2023, 16:33
    Главы северокавказских регионов России заявили о недопустимости разжигания межнациональной розни

    Глава Карачаево-Черкесии заявил о недопустимости разжигания межнациональной розни

    Tекст: Кристина Цыцура

    На фоне израильско-палестинского конфликта есть те, кто пытается раскачать ситуацию и спровоцировать межнациональные конфликты, используя приемы распространения фейковой информациии. Об этом заявил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

    Глава региона призвал не допустить, чтобы чувства сострадания и сопереживания, которые сейчас испытывают верующие мусульмане по отношению к жителям Палестины, «стали орудием для разжигания межнациональной и межконфессиональной розни на Северном Кавказе».

    Он отметил, что народы Российской Федерации и Карачаево-Черкесии – едины, а любые попытки межнациональной розни – не допустимы. Темрезов в Telegram-канале указал, что сейчас крайне важно сохранять стабильность, гражданское единство и спокойствие в регионе.

    Также глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей не верить провокациям из-за событий в Газе. Он напомнил, что экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы.

    По его словам, этот инцидент никак не красит тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать. Из-за распространенных нашими врагами фейков совсем еще молодые ребята оказались на грани нарушения закона.

    Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков в свою очередь назвал происходящее масштабной информационной атакой, направленной на регионы Северного Кавказа со стороны иностранных экстремистских ресурсов. «Я призываю вас сохранять благоразумие, не поддаваться на провокации, не идти на поводу у тех, кто хочет внести смуту и раздор в нашу мирную жизнь», – добавил Коков.

    Ранее блогер Юрий Подоляка указал на роль украинских спецслужб в провоцировании антисемитских митингов в России. По его словам, за теми, кто сеет ненависть между мусульманами и евреями в России, стоят украинские спецслужбы, которым плевать и на первых, и на вторых.

    Напомним, в Хасавюрте несколько десятков человек собрались у отеля, в котором якобы находились беженцы из Израиля. Местные жители требовали выселить их из гостиницы. Сообщения о беженцах оказались фейком, а призывы «проверить гостиницы» в городах Дагестана распространял канал, контролируемый СБУ.

    Меликов также призвал жителей Дагестана быть благоразумными. По его словам, «происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду – раскачать обстановку в нашей стране». Произошедшее в Махачкале и Хасавюрте он назвал ярким тому примером.

    Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Запад пытается помешать формированию многополярного мира, используя исламофобию, антисемитизм и русофобию. Также, по его словам, некоторые силы давно стравливают мусульман и иудеев, шиитов и суннитов.

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    28 октября 2023, 20:38
    Снаряд попал в штаб-квартиру миротворцев ООН на юге Ливана

    Снаряд пробил бетонную стену в штабе миссии ООН на юге Ливана, пострадавших нет

    Tекст: Вера Басилая

    В штаб-квартиру UNIFIL в Накуре на юге Ливана попал снаряд, он не взорвался, но здание было повреждено, сообщили в миссии ООН.

    В организации сообщили, что сейчас устанавливается источник нападения, и откуда стреляли по зданию ООН. По словам миротворцев, никто в результате обстрела не пострадал, передает РИА «Новости».

    Это не первый случай попадания снаряда в штаб-квартиру миссии в Ливане, за последние три недели пострадали многие другие объекты ООН. Миротворцы призвали  стороны немедленно прекратить огонь, и любые действия, которые ставят под угрозу безопасность гражданского населения или персонала ООН,  что является нарушением международного права.

    Ранее Армия обороны Израиля перехватила выпущенную из Ливана ракету класса «земля-воздух».

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    29 октября 2023, 02:44
    Артиллерия Израиля обстреляла территорию Сирии

    Al-Mayadeen сообщил об израильском артиллерийском обстреле сирийской провинции Эль-Кунейтра

    Tекст: Антон Антонов

    Артиллерия Израиля нанесла удары по территории Сирии, под огнем оказалась провинция Эль-Кунейтра, сообщили СМИ.

    По информации Al-Mayadeen, Израиль обстрелял сельскую местность, передает РИА «Новости».

    В среду израильская армия ударила по международному аэропорту в городе Алеппо в Сирии. Напомним, до 1967 года в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра входили оккупированные сейчас Израилем Голанские высоты.

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    29 октября 2023, 16:46
    В МИД объяснили цели новой резолюции США в ООН по палестино-израильскому конфликту

    Tекст: Ольга Иванова

    США в своем новом проекте резолюции в ООН не ставил цель прекратить палестино-израильский конфликт, а хотели закрепить за Израилем право на самооборону, заявили в МИД России.

    На сайте ведомства указывает, что Вашингтон преследовал цели далекие от задачи прекращения кровопролития и облегчения страданий мирных палестинцев и израильтян. В МИД указали, что проект США «был пронизан односторонним осуждением движения ХАМАС с закреплением за Израилем права на самооборону».

    Напомним, Совбез ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту из-за вето Британии и США. При этом Совет Безопасности ООН не принял и предложенный США проект резолюции, в котором нет призыва к прекращению огня.

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