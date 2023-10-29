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Израиль возобновил работу второго водопровода в секторе Газа
Израиль возобновил подачу воды в сектор Газа уже по второму из трех водопроводов, пишет издание Times of Israel со ссылкой на COGAT.
«Второй водопровод был снова открыт в субботу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на газету.
Возобновление подачи воды в меньшем масштабе началось еще на прошлой неделе. Отмечается, что на данный момент на территории «достаточно воды и еды для удовлетворения гуманитарных потребностей» жителей сектора Газа.