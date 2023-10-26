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Съезд Международного Совета ВФМ-2024 объединил 120 зарубежных лидеров из более 90 стран
В Москве проходит Съезд Международного Совета Всемирного фестиваля молодежи, который объединяет глав Национальных подготовительных комитетов из всех регионов мира, амбассадоров ВФМ–2024, руководителей молодежных и детских организаций.
Среди участников были также и представители Национальных подготовительных комитетов ВФМ–2024 из 70 иностранных государств. Комитеты функционируют по всему миру – в Северной, Центральной и Южной Америке, в Европе, Африке, Азии и на Ближнем Востоке.
В первый день Съезда к 120 делегатам из более чем 90 стран обратился первый заместитель руководителя администрации президента председатель Организационного комитета ВФМ-2024 Сергей Кириенко.
Он рассказал зарубежным гостям о региональной программе для иностранных участников и работе международного блока Всемирного фестиваля молодежи. Кириенко отметил, что на участие в Фестивале подали заявки более 160 тыс. человек из 180 стран, а к подготовке присоединились около 400 молодежных организаций со всего мира.
«Ключевую роль в формировании программы Фестиваля сыграют 70 национальных подготовительных комитетов. Мы рассчитываем на Международный Совет, на активное обсуждение и участие. Уверен, что общими усилиями мы сможем сделать так, что этот Фестиваль будет незабываемым для каждого из его участников, каждый найдет для себя новых друзей, найдет и обсудит новые решения в рамках своих интересов, которые человек выбирает в жизни. Я уверен, что неделя проведения Фестиваля будет ярким и запоминающимся на всю жизнь событием. По его завершении ничего не закончится – так было и после Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года, когда были образованы команды единомышленников и новые проекты, которые продолжаются и по сей день. Уверен, так будет и в этот раз», – отметил Кириенко.
В ходе Съезда иностранные гости примут участие в дискуссиях о программе ВФМ–2024, поделятся лучшими практиками по работе над подготовкой Фестиваля в своих странах и перспективами сотрудничества после его проведения. По итогам Съезда будет разработана итоговая резолюция Международного Совета Всемирного фестиваля молодежи.