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Белоусов назвал регионам приоритеты в развитии инвестиционного стандарта на 2024 год
Вице-премьер Андрей Белоусов провел штаб по инвестициям с регионами. В ходе совещания обсуждались меры по дальнейшему развитию регионального инвестиционного стандарта в субъектах и оценка эффективности этой работы, сообщила пресс-служба правительства.
«Дальнейшее развитие регионального инвестиционного стандарта в регионах должно идти через анализ и внедрение лучших практик, повышение квалификации инвестиционных команд, совершенствование законодательства для сокращения сроков подключения к сетям и через создание бесшовного клиентского пути. Подчеркну, что центр этой активности от Минэкономразвития России теперь переходит в регионы: наполнять созданные институты содержанием должны именно в субъектах», – приводятся слова Белоусова на сайте правительства.
Он также обозначил три ключевые метрики, по которым будет оцениваться эффективность работы регионов по направлению регионального инвестиционного стандарта. Это обратная связь от бизнеса, позиция субъекта в ежегодном национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов и объем привлеченных частных инвестиций.
Отдельно в ходе обсуждения остановились на информировании бизнеса о региональном инвестиционном стандарте. «Осведомленность бизнеса о системе поддержки новых инвестиционных проектов необходима в том числе для успешного подтверждения внедрения регионального инвестиционного стандарта», – подчеркнул Белоусов.
В 2024 году подтверждать соответствие инвестиционному стандарту будут все 89 регионов страны. Четыре новых субъекта уже начали внедрение элементов стандарта.
«Агентство развития создано в Донецкой народной республике. В Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях готовятся создать специализированную организацию. Помощь в этом оказывают регионы-наставники: Республика Крым, Краснодарский край, Волгоградская и Ярославская области», – отметил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.