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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева
    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    СМИ: Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира
    Минобороны поменяло название зоны действий миротворцев в Карабахе
    Герой России Романенко назвал три ключевых задачи России в космосе
    На Украине прошли митинги с призывом провести демобилизацию в ВСУ
    Мнения
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    6 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сара Вагенкнехт – комсомолка, красавица, «путинистка»

    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    3 комментария
    25 октября 2023, 11:18

    Совфед одобрил закон об отмене информирования генсека СЕ о военном положении

    Tекст: Александра Юдина

    Совет Федерации одобрил федеральный конституционный закон, исключающий из российского законодательства положения об обязательстве информировать генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении действия в России военного и чрезвычайного положений.

    Как сообщил первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, разработка и принятие этого закона связаны с прекращением членства России в Совете Европы, передает ТАСС.

    Так, из законов «О военном положении» и «О чрезвычайном положении» исключаются пункты про информирование генсекретаря Совета Европы. При этом нормы об информировании генсекретаря ООН сохраняются.

    При этом одобренный сенаторами закон приводит эти федеральные конституционные законы в соответствие с действующим законодательством.

    Кроме того, в пункте «О военном положении» уточнены меры, применяемые на территории, где введено военное положение. Так, на таких территориях референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления не проводятся, за исключением случаев, когда решение об их назначении и проведении принимается Центральной избирательной комиссией России по результатам консультаций с Минобороны или ФСБ России.

    25 октября 2023, 20:52
    Алиханов ответил Боррелю на слова о Российской армии у границ Польши
    Алиханов ответил Боррелю на слова о Российской армии у границ Польши
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Калининградский губернатор Антон Алиханов отреагировал на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об армии России у границы с Польшей.

    Алиханов, отвечая на слова Борреля о недопустимости создания президентом России Владимиром Путиным «марионеточного правительства в Киеве» и наличия Российской армии на польской границе, напомнил, что Россия граничит с Польшей с 1945 года, когда Калининградская область вошла в состав СССР, передает РИА «Новости».

    «I am deeply sorry to interrupt... (глубоко сожалею, что прерываю). Так получилось, мы тут уже с 1945 г.», – написал Алиханов в своем Telegram-канале.

    Накануне Боррель, выступая на конференции «Европа и мир», предсказал быструю капитуляцию Украины без поддержки ЕС. «Если я перестану поддерживать Украину, это закончится капитуляцией украинцев», – сказал он, подчеркнув, что не хотел бы, чтобы все «закончилось именно так». Глава европейской дипломатии заявил, что нельзя позволить России «поставить марионеточное правительство в Киеве и иметь Российскую армию на польской границе».

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    27 октября 2023, 14:04
    Рогов назвал причины покушения на Олега Царева

    Рогов: Для Украины Олег Царев был и остается опасным врагом

    Рогов назвал причины покушения на Олега Царева
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Царев еще до Евромайдана определился, на чьей он стороне. С тех пор экс-политик, обладающий знаниями о внутренних процессах на Украине, стал опасен для СБУ, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение.

    «Олег всегда был искренен, открыт и прямолинеен в оценках происходящего. Даже когда он заблуждался, он был искренен в своем заблуждении и не следовал правилам какой-то политической игры или заказа. Это все стало залогом его популярности и высокого доверия наших сторонников», – говорит руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Также важно, что Царев все время держал руку на пульсе и по ситуации в родной Днепропетровской области, и по другим регионам, временно подконтрольным офису Зеленского. Олег еще в конце 2013 года, на заре Евромайдана, четко определил свою позицию и не сворачивал с нее ни разу», – напоминает эксперт.

    «Более того, когда я в 2010 году искал соратников в борьбе с украинскими властями, прекрасно понимая, что ждет страну, Олег был одним из немногих в украинской политической среде, кто высказывал свою позицию и был готов к противостоянию», – добавляет он.

    «Уже потом у нас были и «Народный фронт Новороссии», и парламент Новороссии, и поддержка восставшего Донбасса, и масса других событий. Олег еще опасен для нашего противника тем, что он в полной мере знает политические особенности разных регионов Украины», – рассуждает Рогов.

    «Именно поэтому ранее Коломойский предлагал за убийство Царева вознаграждение. Сейчас Бене, конечно, не до этого. Но для Украины Олег был и остается врагом. Террористические методы противника не меняются, лишь становятся все жестче», – говорит собеседник.

    «Примеры убийств Даши Дугиной, Владлена Татарского и других людей – лишнее тому подтверждение. Если чаще всего Украина использует взрывные устройства, то я напомню, что от расстрелов СБУ тоже не отказывается», – замечает эксперт.

    «Все это наталкивает на мысль, что сейчас одна из важнейших задач России – беречь таких политиков и экспертов. Все больше людей получают личную охрану, причем по поручению президента. Очевидно, это делается для того, чтобы сохранить людей, которые нам нужны и сейчас, и будут полезны в будущем для налаживания мирной жизни на освобожденных территориях», – заключил Рогов.

    Ранее стало известно, что в бывшего депутата Верховной рады Олега Царева стреляли. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил Рогов. Ранее была версия, что на экс-политика напали с ножом, однако эта информация была опровергнута.

    Сообщения о покушении подтвердили и родственники Царева. В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале бывшего депутата Верховной рады, говорится, что прошлой ночью в экс-политика дважды стреляли в санатории, где он проживает.

    Информации о преступнике в настоящее время нет, говорится в сообщении. Отмечается, что по данному делу работают силовики. Царев находился без сознания, когда к месту происшествия прибыли кареты скорой помощи. Уточняется, что у него произошла большая кровопотеря. «Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет», – говорится в сообщении, которое подписано «админом канала».

    Олег Царев был народным депутатом Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. Занимал пост заместителя главы фракции «Партии регионов» в Верховной раде седьмого созыва. В 2013 году выступил против Евромайдана. Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру. В июле 2014 года стал спикером парламента Новороссии, в который вошли представители ЛНР и ДНР.

    Впоследствии, по информации СМИ, ушел из политики, сосредоточившись на управлении оздоровительными клиниками на Черном море. Царев заочно осужден на Украине на 12 лет лишения свободы в связи с поддержкой Донбасса.

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    25 октября 2023, 15:50
    Боррель предложил Венгрии выйти из ЕС после слов Орбана об «оккупации»

    Жозеп Боррель указал Орбану на право Венгрии выйти из Евросоюза после слов об оккупации

    Боррель предложил Венгрии выйти из ЕС после слов Орбана об «оккупации»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ответил на слова премьера Венгрии Виктора Орбана об «оккупации» Евросоюза и заявил, что Венгрия может из него выйти.

    Боррель заявил, что не видит никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлямоне, где расположена штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, там нет ни одного танка. Венгрия может выйти из ЕС, потому что у каждой страны есть свой выбор, передает РБК.

    Ранее Орбан во время своей речи в честь праздника 23 октября сравнил членство в Евросоюзе с советской оккупацией. Как заявил премьер, Венгрии приходилось «танцевать, когда играла на дудке Москва», но если «Брюссель и играет на дудке», Будапешт «танцует, как хочет», а когда «не хочет, то не танцует».

    Напомним, в рамках обсуждения решения СССР ввести войска в Чехословакию в 1968 году и в Венгрию в 1956 году глава Российского государства Владимир Путин заявил, что в России «давно уже признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной». По его словам, такие шаги СССР «вели только к напряжению отношений». Сейчас, как заявил Путин, Запад допускает ту же ошибку, игнорируя интересы других народов.

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    26 октября 2023, 21:02
    Израиль призвал Москву немедленно выслать представителей ХАМАС из России
    Израиль призвал Москву немедленно выслать представителей ХАМАС из России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Израиля заявило об осуждении еврейским государством визита представителей палестинского движения ХАМАС в Россию.

    В Израиле расценили приглашение представителей движения в Москву как «недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС», передает ТАСС.

    «Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС», – говорится в заявлении МИД Израиля.

    В четверг представители палестинского движения ХАМАС прибыли в Россию с визитом. Российская сторона обсудила с ХАМАС ситуацию в секторе Газа и немедленное освобождение заложников.

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    25 октября 2023, 18:20
    В США заявили о тайных контактах России и Украины

    WP: Россия и Украина тайно поддерживают контакты

    В США заявили о тайных контактах России и Украины
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Киев тайно поддерживают контакты и ведут переговоры по ряду гуманитарных вопросов, несмотря на законодательный запрет Украины, пишет The Washinton Post.

    Россия и Украина ведут переговоры через посредников: Турцию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Ватикан и Международный комитет Красного Креста, пишет The Washinton Post.

    Издание отмечает, что большая часть договоренностей достигается во время очных встреч и прямых контактов. По данным газеты, стороны обсуждают такие вопросы, как обмен пленными и останками солдат, а также возвращение родителям украинских детей, оказавшихся в России, передает «Газета.ru».

    Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что США не разрешили Украине заключить мир с Россией.

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    25 октября 2023, 11:41
    Bloomberg сообщил о «постыдной» ссоре лидеров Евросоюза

    Bloomberg: Фон дер Ляйен и Шарль Мишель постыдно поссорились из-за Израиля

    Bloomberg сообщил о «постыдной» ссоре лидеров Евросоюза
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Между двумя самыми высокопоставленными руководителями Евросоюза – главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен – разгорается конфликт из-за того, что глава ЕК не учитывает согласованную позицию стран ЕС по Израилю и действует автономно, пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатов и чиновников.

    В публикации отмечается, что европейские дипломаты «почти единодушны» в критике фон дер Ляйен, некоторые чиновники были вынуждены устранять проблемы в отношениях с арабскими странами после ее поездки в Израиль, где она не отразила должным образом позицию европейских стран по гуманитарной ситуации в секторе Газа, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

    Собеседники агентства охарактеризовали ситуацию как «постыдный раскол в верхах», отметив, что это сказывается на эффективности руководства Евросоюза на фоне конфликтов в Израиле, на Украине и проблем в торговых отношениях.

    Источники напомнили, что позицию ЕС во внешней политике определяют государства – члены союза, но фон дер Ляйен стала фактически символом Евросоюза и завоевала беспрецедентный авторитет благодаря своей напористости.

    Bloomberg напомнил о разногласии среди стран ЕС по Ближнему Востоку. Так, Германия поддерживает Израиль, а Испания выступила с одним из наиболее заметных голосов в поддержку Палестины. Источники отметили, что в случае с Израилем фон дер Ляйен «оскорбила некоторые государства – члены ЕС из-за смелости говорить от их имени».

    Напомним, европейские дипломаты обвиняли фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями и указали на ее «неуправляемость» после того, как евродипломат отправилась в Израиль с незапланированной и несогласованной поездкой.

    Недовольство этим поступком и прозвучавшими с ее стороны заявлениями привело к составлению письма на имя фон дер Ляйен, под которым подписались почти 800 сотрудников внешнеполитической команды ЕС. В официальном комментарии в ответ на письмо в Еврокомиссии заявили, что поддерживают свободу мнений.

    До этого произошла заочная перепалка между Шарлем Мишелем и фон дер Ляйен из-за Украины. Конфликт разгорелся после интервью Мишеля немецкому изданию, где он раскритиковал внешнеполитические инициативы Еврокомиссии. Он также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий.

    Немецкий политолог Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что конфликт фон дер Ляйен и Мишеля заставляет забыть о блестящем будущем ЕС.

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    26 октября 2023, 15:59
    Боррель поддержал генсека ООН в конфликте с Израилем

    Боррель: ЕС поддержал генсека ООН в его конфликте с Израилем, его слова о ХАМАС исказили

    Боррель поддержал генсека ООН в конфликте с Израилем
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз полностью поддержал генсека ООН Антониу Гутерриша в его конфликте с Израилем, подчеркнув, что его заявление о ХАМАС было искажено, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, ограничен в России) Боррель написал, что ЕС поддерживает работу Гутерриша в поддержку мира и гуманитарного обеспечения Ближнего Востока. Он также подчеркнул, что генсек ООН безоговорочно осудил ужасающие и беспрецедентные террористические акты ХАМАС 7 октября, но его слова исказили, передает ТАСС.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отверг обвинения в оправдании действий палестинского движения ХАМАС. Он заявил о неверной интерпретации его слов.

    Напомним,  Гутерриш заявил, что запасы топлива в секторе Газа закончатся в считанные дни, это станет катастрофой. Кроме того, генсек ООН осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, отметив, что «важно также признать, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме». «Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации», – заявил он.

    Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан после этого заявления генсека призвал Гутерриша уйти в отставку, а глава МИД еврейского государства отказался от встреч с ним. В среду Эрдан заявил, что Израиль прекратил выдачу виз представителям ООН из-за позиции Гутерриша по палестино-израильскому конфликту.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает мощная волна протеста против ООН и как это соотносится с претензиями России к организации.

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    26 октября 2023, 13:50
    Эксперт объяснил критику Пашиняна в адрес Москвы и российских военных баз

    Политолог Лепехин: Пашиняну еще долго придется крутиться как ужу на сковородке

    Эксперт объяснил критику Пашиняна в адрес Москвы и российских военных баз
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Одновременное давление со стороны западных партнеров и пророссийского населения заставляет Никола Пашиняна вертеться как ужа на сковородке. В связи с этим армянский премьер изображает политику многовекторности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Лепехин. Ранее в Ереване усомнились в целесообразности сохранения присутствия российских военных баз.

    «Нынешнее поведение Пашиняна регламентируется двумя сторонами действительности: теоретической и фактической. Премьер считает, что российских военных баз в Армении быть не должно. Это соотносится с его текущей политикой и соответствует настроениям западных партнеров Еревана», – сказал Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС.

    «Однако в реальности страна сталкивается с колоссальными вызовами в сфере безопасности, устоять перед которыми без участия Москвы практически невозможно. Кроме того, большая часть населения Армении сохраняет пророссийские взгляды, а делать что-либо в обход общественного мнения – крайне опасная затея», – отмечает собеседник.

    «Поэтому Пашинян вынужден изображать политику многовекторности. Это хорошо заметно и по его интервью в The Wall Street Journal. Он как бы подтверждает, что не намерен менять текущий статус-кво, говоря о сохранении членства в ОДКБ. А с другой стороны, намекает на то, что российских военных в Армении быть не должно», – подчеркивает эксперт.

    «Главная задача Пашиняна состоит именно в формировании нужной ему риторики. Не думаю, что его слова скоро воплотятся в жизнь. Страна нуждается в защите, а реально обеспечить ее, кроме Москвы, некому», – уточняет собеседник.

    «При этом воззрения Пашиняна на будущее Армении предельно понятны. Он хочет видеть Ереван в составе единого европейского пространства. Речь идет как об интеграции в экономической сфере, так и в части вопросов безопасности. Однако премьер-министр не понимает истинного значения своей страны для западного мира», – считает эксперт.

    «ЕС одинаково важны как Армения, так и Азербайджан. Особых усилий по защите Еревана они предпринимать не собираются. Поэтому Пашиняну еще долгое время придется крутиться как ужу на сковородке, озвучивая противоречивые заявления», – резюмирует Лепехин.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике. В интервью The Wall Street Journal он отметил, что страна ищет новых партнеров, так как Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». По его словам, произошедшее в Нагорном Карабахе привело к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

    Несмотря на это, Армения пока сохраняет членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Премьер-министр заметил, что сейчас стороны находятся на стадии обсуждения вопросов и ему «не хочется ошибиться в понимании друг друга». Он также заявил, что Ереван не обсуждает вывод российских военных баз со своей территории.

    «Такого вопроса мы не обсуждаем. Мы сейчас больше обсуждаем другие вопросы, пытаемся понять, в чем причина такой ситуации, и, конечно, думаю также, что это будет повесткой рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ», – сказал премьер.

    На слова Пашиняна отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усилия в помощи Баку и Еревану выйти на заключение мирного договора продолжаются. Об этом сообщают РИА «Новости». Также он подчеркнул, что «негоже России и Армении общаться через газеты, тем более через Wall Street Journal».

    Это не первое антироссийское высказывание Пашиняна. Выступая ранее на заседании Европарламента, он заявил, что ОДКБ «ничего не сделала», чтобы помочь Еревану во время обострения на армяно-азербайджанской границе два года назад.

    «Через два дня после роспуска парламента, 12 мая 2021 года, азербайджанские военные нарушили границу с Арменией на участке примерно 100 км. Они вторглись на суверенную территорию Армении на глубину до четырех километров», – цитирует Пашиняна ТАСС. ОДКБ, по его мнению, якобы бездействовала.

    При этом он намерен углублять сотрудничество с ЕС. По словам премьер-министра, сейчас правительство государства готово быть «ближе к Евросоюзу настолько, насколько это возможно со стороны Евросоюза».

    Москва, в свою очередь, предлагала Еревану пути решения вопроса с Нагорным Карабахом, но Армения отвергла их. Об этом на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сказал президент России Владимир Путин.

    Он отметил, что Москва на протяжении последних 15 лет советовала Армении пойти на компромиссы по данному вопросу, например, вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха и оставить два за собой, но власти страны не согласились на это.

    Однако после обострения конфликта в 2020-м представители Еревана на встрече в Праге признали спорный регион частью Азербайджанской Республики и подчеркнули, что признают суверенитет Баку в рамках Азербайджанской ССР, в которую входил и Карабах, добавил Путин.

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    26 октября 2023, 21:32
    В Белом доме спрогнозировали тактические успехи России на Украине
    В Белом доме спрогнозировали тактические успехи России на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом допускает, что Россия в ближайшие месяцы добьется тактических преимуществ в ходе наступления на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    В ходе брифинга для журналистов Кирби указал, что Россия начала наступление на Восточной Украине, в том числе в районе Авдеевки, Лимана и Купянска, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «конфликт развивается динамично», и призвал не забывать, что Россия «по-прежнему имеет определенный наступательный потенциал и может достичь некоторых тактических преимуществ в предстоящие месяцы».

    Ранее США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 150 млн долларов.

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    26 октября 2023, 18:27
    В МИД обсудили с представителями ХАМАС немедленное освобождение заложников в Газе

    В МИД обсудили с представителями ХАМАС освобождение заложников в Газе и эвакуацию россиян

    В МИД обсудили с представителями ХАМАС немедленное освобождение заложников в Газе
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона обсудила с ХАМАС ситуацию в секторе Газа и немедленное освобождение заложников, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

    По информации дипведомства, в российскую столицу прибыл член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук, передает ТАСС.

    «С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава», – сообщили в министерстве.

    Кроме того, в Москве прошла встреча делегации палестинского движения во главе с Марзуком со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, сообщили в Telegram-канале ХАМАС. В ходе нее также обсуждалась ситуация в Газе.

    Представители ХАМАС прибыли с визитом в Москву в четверг.

    Коментарии (15)
    27 октября 2023, 14:32
    Израильский эксперт: Встречи с ХАМАС в Москве не пойдут на пользу отношениям России и Израиля

    Политолог Ципис: Израиль недоволен тем, что представителей ХАМАС встречают в Москве

    Израильский эксперт: Встречи с ХАМАС в Москве не пойдут на пользу отношениям России и Израиля
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Визит представителей ХАМАС в Москву не пойдет на пользу отношениям России и Израиля. Тель-Авиву не нравится, что членов организации, которая считается террористической, встретили на официальном уровне. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль осудил визит представителей ХАМАС в Москву.

    «Во-первых, ХАМАС не является государством и по международному праву не должен встречаться с представителями стран, особенно таких значимых, как Россия. Во-вторых, движение было признано террористическим во многих государствах. В-третьих, организация устроила резню на территории Израиля. Естественно, у нас появился вопрос, почему представителей ХАМАС чествуют в Москве», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Данный визит не пойдет на пользу отношениям Израиля и России. Хотя дипломатических последствий, таких как вызов посла или высылка дипломатов, ожидать не следует. Сейчас мы воспринимаем поездку ХАМАС либо как поддержку Москвой этого движения, либо как стремление Кремля стать посредником», – отмечает собеседник.

    «Несмотря на это, Израиль не будет отправлять свою делегацию в Россию. Мы видим, что Москва сотрудничает с арабским миром. Поэтому ни о какой поездке речи идти не может», – резюмировал Ципис.

    Ранее министерство иностранных дел Израиля заявило об осуждении еврейским государством визита представителей палестинского движения ХАМАС в Россию. В Тель-Авиве расценили это как «недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС». «Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС», – говорится в заявлении МИД Израиля.

    Напомним, в Москву прибыл член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. Российская сторона обсудила с ним ситуацию в секторе Газа и немедленное освобождение заложников.

    «С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава», – сообщили в российском МИД.

    Кроме того, в Москве прошла встреча делегации палестинского движения во главе с Марзуком со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. В ходе нее также обсуждалась ситуация в Газе.

    Также с членом политбюро ХАМАС Абу Марзуком встретился замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани. Он прибыл в Москву по приглашению своего российского коллеги для обмена мнениями и двусторонних консультаций.

    Как указали в диппредставительстве исламской республики, на этой встрече заместитель министра иностранных дел Ирана подчеркнул принципиальные позиции страны в поддержку Палестины. «Приоритетом Тегерана в переговорах с иностранными сторонами является немедленное прекращение огня, оказание помощи народу и снятие репрессивной блокады Газы», – добавили в посольстве.

    Напомним, президент России Владимир Путин сказал, что Москва исходит из безальтернативности решения конфликта путем переговоров. Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил российский лидер.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва придерживается сбалансированного подхода в отношении палестино-израильского конфликта и сохраняет равную дистанцию к двум сторонам. По его словам, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но также нельзя забывать, что является предтечей сложившейся ситуации.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему занятая Москвой позиция является единственно верной в рамках сложившихся обстоятельств.

    Коментарии (16)
    27 октября 2023, 18:45
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Еврокомиссия в ближайшее время представит механизм, как можно использовать доходы от 211 млрд евро замороженных активов России для финансирования Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, доходы от замороженных российских активов сейчас идут только отдельным финансовым институтам ЕС. В ближайшее время будет представлено предложение по использованию доходов от реинвестирования этих средств для помощи Украине, передает ТАСС.

    «Эти средства будут направлены в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Украины», – сказала фон дер Ляйен.

    Решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Киева было принято саммитом ЕС. Вместе с тем в ходе саммита страны не смогли согласовать программу бюджетной помощи Украине в 50 млрд евро, но отметили, что она останется «приоритетом сообщества», заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

    Ранее сообщалось, что новую помощь Украине заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще ряд стран.

    Коментарии (12)
    26 октября 2023, 17:14
    Представители ХАМАС прибыли с визитом в Москву

    Захарова: Представители ХАМАС находятся с визитом в Москве

    Представители ХАМАС прибыли с визитом в Москву
    @ REUTERS/Loay Abu Haykel

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о прибытии в Россию представителей палестинского движения ХАМАС.

    По словам Захаровой, представители движения находятся в Москве, передает ТАСС. «Что касается контактов, то дополнительно вас проинформируем», – сказала она.

    Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в заложниках ХАМАС, предположительно, находятся трое россиян.

    Коментарии (22)
    27 октября 2023, 08:19
    Стало известно, почему ЕС не смог согласовать 50 млрд евро для Украины

    Politico: Венгрия и Словакия выступили против выделения 50 млрд евро Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломата.

    Газета пишет, что Фицо указал на высокий уровень коррупции на Украине. Отмечается, что поправки в бюджет должны поддержать все 27 стран – членов Евросоюза, передает ТАСС.

    Орбан заявил, что в Будапеште ждут делегацию с Украины, чтобы обсудить с ней ситуацию вокруг венгерского банка OTP, от которой будет зависеть разблокирование транша для Украины на 500 млн евро из Европейского фонда мира.

    Ранее страны ЕС не согласовали бюджет с выделением Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год.

    Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу (ЕС) пересмотреть бюджет сообщества. По словам фон дер Ляйен, многолетний бюджет ЕС предлагается увеличить на 66 млрд евро, причем 50 млрд евро из них получит Киев.

    Фицо проинформировал фон дер Ляйен о том, что республика не будет оказывать Украине военную помощь и сосредоточится только на гуманитарной помощи.

    Перед началом саммита Орбан заявил, что правительство Венгрии не поддержит выделение дополнительных средств Украине из бюджета Евросоюза, пока не получит убедительное обоснование трат.

    Коментарии (5)
    27 октября 2023, 16:52
    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья

    Президент Молдавии заявила о возможности страны войти в ЕС без Приднестровья

    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Молдавия может стать членом Европейского союза и без Приднестровья, заявила лидер республики Майя Санду.

    По словам президента, идеальный путь для Молдавии – это вступление в Евросоюз целиком, но если этого не произойдет, то есть вариант, по которому «сначала в Евросоюз интегрируется правобережье, потом левобережье», передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Vocea Basarabiei.

    Санду заявила, что приднестровский конфликт «возник в результате того, что Москва поддержала сепаратистский режим».

    Ранее власти Молдавии заблокировали в стране 20 российских СМИ.

    Коментарии (23)
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