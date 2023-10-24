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Образовательная неделя для педагогов от общества «Знание» открылась на ВДНХ
В преддверии выставки-форума «Россия» на ВДНХ открылась образовательная неделя для педагогов от общества «Знание»
На ВДНХ стартовала образовательная неделя для педагогов Москвы и Московской области, приуроченная к Международной выставке-форуму «Россия», сообщило Российское общество «Знание».
Как сообщается на сайте общества «Знание», около 3,5 тыс. преподавателей с 24 по 31 октября прослушают лекции по восьми учебным предметам: истории, физике, русскому языку, литературе, математике, биологии, обществознанию и географии. Также участники пройдут подготовку для проведения уроков-экскурсий на тему «Достижения России» по экспозициям выставки-форума, обсудят связь учебной программы с новыми достижениями, открытиями в науке, культуре и промышленности России.
Образовательную неделю открыла лекция по истории помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Он рассказал учителям, школьникам и студентам об исторической основе Дня народного единства. Кроме того, Мединский предоставил информацию о новом учебнике истории, который, по его словам, будет «самым выверенным и научно достоверным учебником после советской школы». Также Мединский обозначил актуальные вопросы преподавания в современной школе, подчеркнул большую роль и ответственность учителя истории в образовательном процессе.
Лекции в рамках образовательной недели прочитают историк и политолог, декан факультета истории, политологии и права Государственного университета просвещения Вардан Багдасарян, писатель, общественный деятель, член правления Ассоциации анимационного кино России Олег Рой, первый заместитель гендиректора Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая, ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская, педагог и общественный деятель, директор московского Центра образования № 109 Евгений Ямбург и другие.
Международная выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве. Ее участниками станут все регионы, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. На все время проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Также участие в выставке примут органы федеральной власти, представители крупных корпораций и общественных объединений.