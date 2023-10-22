Глава движения ХАМАС: США руководят войной против Палестины

Tекст: Ольга Иванова

Он подчеркнул, что США поддерживают Израиль и снабжают его оружием. По словам Машааля, «оккупанты хотят сокрушить ХАМАС и сектор Газа», передает РИА «Новости».

Напомним, США и Израиль рассматривают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и участии арабских стран. По данным источников Bloomberg, обсуждение этого «невероятно сложного» сценария находится на ранней стадии, а реализация зависит от дальнейшего развития событий. Но «еще большим вызовом» станет задача добиться в этом вопросе поддержки арабов.