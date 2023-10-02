Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.2 комментария
Боррель предложил выделить Украине 5 млрд евро военной помощи
Боррель предложил выделить Украине 5 млрд евро военной помощи в следующем году
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил выделить Украине 5 млрд евро военной помощи на следующий год.
Боррель на пресс-конференции в Киеве по итогам неформальной встречи министров иностранных дел 27 стран сообщества сообщил, что предложил выделить Киеву военную помощь на сумму 5 млрд евро на следующий год, передает ТАСС. Ожидается, что Евросоюз согласует новый пакет помощи до конца этого года.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предсказал раскол политических элит Запада из-за финансирования Украины.