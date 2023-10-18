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В Госдуме обсудили регулирование оборота метилового спирта
Законопроект, разработанный Минпромторгом России, предусматривает введение новых обязательных требований к обороту метилового спирта. Предлагается обязать организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей, регистрироваться в специальном реестре.
Проект закона обсудили на заседании Экспертного совета по развитию химической промышленности при Комитете Государственной думы по промышленности и торговле, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В России за последние несколько месяцев погибли десятки людей после отравления поддельным алкоголем. Согласно данным Министерства здравоохранения Российской Федерации за 2022 год было зафиксировано порядка тысячи случаев отравлений метиловым спиртом. Как правило, отравление и гибель людей происходит из-за того, что недобросовестные производители алкогольных напитков, используют метанол – спирт, который попадает в суррогат, и вызывает последствия, вплоть до смертельных.
Важно учитывать, что с одной стороны метанол – яд, а с другой стороны метанол используется практически во всех системно-значимых отраслях экономики (сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, фармацевтика, строительство и т.д.).
Потребление метанола на мировых рынках в последнее десятилетие стабильно растет. По мнению экспертов, метанол в ближайшие годы может стать одним из основных источников энергии и ключевым сырьем для производства химических продуктов.
На заседании Экспертного совета представители МВД, Минфина, Росалкогольтабакконтроля России высказали позицию о целесообразности переноса срока вступления законопроектов на более ранний период, а именно до 2025 года. В свою очередь представители производителей метанола отметили, что со стороны бизнеса потребуется проведение подготовительных и организационных мероприятий, а также интеграция систем учета с государственной информационной системой.
Участники заседания единогласно поддержали установление обязанности добавления денатурирующей добавки при производстве метанола, что позволит по характерным признакам идентифицировать и отличить данную продукцию, а также продукцию, в которую добавляется метанол, от этилового спирта и иной спиртосодержащей продукции.
Ввиду того, что метанол и метанолсодержащие смеси являются ключевыми реагентами и растворителями в различных областях научных исследований, эксперты обратили внимание на необходимость предусмотреть особый порядок регистрации в специальном реестре научных и научно-образовательных организаций, подведомственных Министерству высшего образования и науки и в медицинских лабораториях, а также предусмотреть упрощенный порядок приобретения и использования метанола и метанолсодержащих жидкостей для проведения научно-исследовательских работ.
Также эксперты обсудили необходимость предусмотреть приостановление деятельности производителей метанола в случае выявления нарушений.