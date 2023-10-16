  • Новость часаИзраиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Израиль планирует уничтожить ХАМАС
    ЦАХАЛ срочно оборудовал свои танки антидроновыми «мангалами»
    Отец сбежавшего с Украины футболиста Распутько рассказал о судьбе сына
    Шоколад «Аленка» официально признали халяльным
    Шойгу назвал количество потерянной ВСУ бронетехники с начала контрнаступления
    Путин назвал открытие моста в Мариуполе не последним «событием подобного рода»
    Правящая партия призвала президента Зурабишвили к немедленной отставке
    В Херсоне переименовали «напоминающие о России» улицы
    ПВО РФ за сутки сбили два МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе начинается новый расизм, на этот раз против арабов

    Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?

    16 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    13 комментариев
    16 октября 2023, 20:10

    СМИ: Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили израильские СМИ.

    Как пишет Haaretz, главной темой разговора Путина и Нетаньяху стала ситуация вокруг сектора Газа, передает ТАСС. Канцелярия израильского премьера сообщения о телефонном разговоре двух лидеров пока не комментирует.

    Ранее Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

    16 октября 2023, 08:31
    Путин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах»
    Путин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах»
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе, является чушью, поскольку никто и никогда этих правил не видел и не согласовывал, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто не писал и никто никогда ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    В то же время, по словам президента, эта политика выгодна тем, кто пропагандирует подобные идеи. «Потому что, если этих правил никто не видел, это значит, что те, кто говорит об этом, сами придумывают эти правила от случая к случаю так, как им это выгодно. В этом и есть колониальный подход», – пояснил он.

    Колониальные страны, как отметил глава государства, всегда считали себя «людьми первого сорта». «Ведь они всегда говорили о том, что несут просвещение колониям, что они цивилизованные люди и несут блага цивилизации другим народам, которых считают народами второго сорта», – отметил российский лидер.

    «Ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем, в США, говорит о своей исключительности. Это и есть продолжение этого колониального мышления. То есть когда они говорят, что они исключительные в Соединенных Штатах – значит, что другие все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это? Это и есть рудименты колониального мышления, ничто иначе», – заключил Путин.

    Москва заявляла ранее, что продвигаемый Западом «порядок, основанный на правилах», является самопроизвольно присвоенной прерогативой нарушать международное право.

    Коментарии (37)
    16 октября 2023, 08:42
    Путин оценил потери украинского контрнаступления

    Путин: Потери Украины в попытках контрнаступления в восемь раз превышают российские

    Путин оценил потери украинского контрнаступления
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «С 4 июня оно (контрнаступление – прим. ВЗГЛЯД) продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери (со стороны Украины – прим. ВЗГЛЯД). Потери просто огромные – один к восьми примерно, если в соотношении», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Ранее Путин обращал внимание, что украинское контрнаступление полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. Он указывал, что российские войска ведут «активную оборону» и улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, в том числе на Купянском, Запорожском и Авдеевском направлениях.

    Также глава государства напоминал, что Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры.

    Коментарии (14)
    15 октября 2023, 23:40
    Чубайс развез гуманитарную помощь пострадавшим от атак израильтянам

    Экс-глава Роснано Чубайс занялся развозом гуманитарной помощи пострадавшим от атак ХАМАС

    Чубайс развез гуманитарную помощь пострадавшим от атак израильтянам
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-глава госкорпорации Роснано Анатолий Чубайс вместе с супругой режиссером Авдотьей Смирновой закупили и развезли гуманитарную помощь для пострадавших при атаке ХАМАС израильтян, сообщил экс-главред радиостанции Алексей Венедиктов* (признан в России иноагентом).

    В своем Telegram-канале он опубликовал фотографии, на которых видно, как находящийся рядом с автомобилем Чубайс перебирает коробки с вещами.

    По словам Венедиктова, экс-главе Роснано помогает его супруга.

    Ранее стало известно, что экс-глава Роснано вернулся в Израиль после краткосрочного рабочего визита в Дубай.

    Коментарии (10)
    16 октября 2023, 12:44
    Израильский эксперт назвал способ уничтожить ХАМАС

    Политолог Ципис: Задача Израиля – уничтожить политическое крыло ХАМАС

    Израильский эксперт назвал способ уничтожить ХАМАС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ликвидировать можно только политическое крыло ХАМАС. И цель Израиля – свержение действующего в секторе Газа режима. Затем Тель-Авив приступит к созданию военной администрации на территории региона. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Саймон Ципис. Ранее президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.

    «Важно помнить, что ХАМАС имеет два крыла. Первое – политическое. Во главе него стоят лидеры движения, находящиеся в секторе Газа и контролирующие этот регион. Это конкретные люди, которые отдают большую часть приказов», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Второе крыло – военизированное. К нему относятся рядовые боевики и командиры, которые теоретически могут находиться повсюду. Они с легкостью способны укрыться среди арабского населения, затаиться в толпе, создать «спящие ячейки». Разумеется, подавить все разрозненные очаги этой организации не представляется возможным», – считает собеседник.

    «Таким образом, ликвидировать можно только политическое крыло ХАМАС. И цель Израиля – свержение действующего в секторе Газа режима. Затем Тель-Авив приступит к созданию военной администрации на территории региона. К сожалению, реализация задач будет возможна только при условии начала наземной операции», – отмечает эксперт.

    «Возможно, этого исхода событий можно было бы избежать, однако в плену у противника оказалось много израильтян. Судя по всему, просто так их на свободу не отпустят. Жизни и судьбы граждан всегда были приоритетом для нашей страны, поэтому их защита также является священным долгом для Тель-Авива», – уточняет Ципис.

    «ХАМАС, скорее всего, ожидает повторение судьбы ИГИЛ (организация запрещена в России). Напомню, что это террористическое формирование до сих пор не уничтожено полностью. Небольшие ячейки и его сторонники по сей день встречаются в некоторых мусульманских странах. Однако былую силу «Исламское государство» безвозвратно утратило», – подчеркивает собеседник.

    «Борьба с политическим крылом ХАМАС будет чревата некоторыми рисками для Израиля. В первую очередь речь идет о возможных жертвах среди мирного населения. Создание военной администрации в регионе тоже станет сложным испытанием для Тель-Авива, поскольку потребуются серьезные капиталовложения. Жители территории будут нуждаться в материальной поддержке. Скорее всего, в процессе налаживания жизни после конфликта, Израилю будет помогать Евросоюз», – говорит собеседник.

    «ЕС выступает на нашей стороне и, думаю, он вполне может в финансовом плане поддержать выстраивание новой политической реальности в секторе Газа. При этом, как мне кажется, сценарий не особо отразится на объемах поставок военной и иной помощи Украине. В конечном счете Брюссель – сильный экономический игрок», – резюмирует Ципис.

    Ранее Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен. Об этом он сообщил в интервью для телеканала CBS. В то же время он уточнил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента США, должно быть принято обеими странами.

    Однако Байден уточнил, что в настоящий момент реализация подобного проекта будет затруднительна. Тем не менее, по его словам, «в Израиле понимают, что значительная часть палестинского народа не разделяет взгляды» радикализированных организаций. Он подчеркнул, что создание двух государств поможет создать «независимую нацию» для «пяти миллионов» жителей сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

    При этом глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что ХАМАС не действует от имени жителей региона. Об этом он сообщил в ходе разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что необходимо добиться прекращения агрессивных действий Тель-Авива против населения сектора Газа.

    Аббас также выступил за организацию гуманитарных коридоров и предоставление помощи пострадавшим. Кроме того, глава автономии призвал обе стороны освободить заложников и предложил решать кризис, основываясь на существующих международных договоренностях.

    Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье также заявил, что военные страны уничтожат движение ХАМАС. Об этом он сообщил в ходе первого заседания нового правительства чрезвычайного времени. При этом он подчеркнул, что противники Тель-Авива считали, что страна «распадется» в результате нападения.

    Кроме того, министр обороны еврейского государства Йоав Галант анонсировал «мощную и смертоносную войну» в рамках операции против организации ХАМАС. По его словам, грядущие действия Израиля изменят ситуацию навсегда. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, при каких условиях текущее обострение может превратиться в масштабное региональное противостояние.

    Коментарии (18)
    16 октября 2023, 15:50
    Израиль назвал визит Зеленского в страну неуместным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании посетить Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной, однако в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен, сообщил портал Ynet.

    По данным СМИ, Зеленский хотел посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который второй раз в ходе эскалации конфликта приезжает в еврейское государство. Однако в Израиле дали Зеленскому понять, что для его визита сейчас «неподходящее время», передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский выразил намерение посетить Израиль. Зеленский выражал обеспокоенность тем, что эскалация в Израиле может отвлечь внимание международного сообщества от украинского конфликта.

    Коментарии (16)
    16 октября 2023, 14:55
    Медведев назвал деменцию Байдена «полезной»

    Медведев напомнил о «деменции» Байдена после слов о «подавлении» Путина

    Медведев назвал деменцию Байдена «полезной»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал на «деменцию» Джо Байдена, комментируя желание президента США «подавить» российского лидера Владимира Путина.

    Дмитрий Медведев в своем посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) удивился желанию Джо Байдена «свергнуть» президента России, «где он не сможет причинить тех неприятностей, которые он причинял», передает ТАСС.

    «Вот в чем состоит его миссия, мы наивно думали, что в обеспечении благосостояния американцев», – написал зампредседателя Совбеза.

    Он отметил с сарказмом, что президенту США не удастся «подавить» Путина. «В любом случае ничего из этого не произойдет. Одна из причин заключается в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция – полезная вещь», – заключил Медведев.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Коментарии (13)
    16 октября 2023, 15:07
    Путин назвал открытие моста в Мариуполе не последним «событием подобного рода»

    Tекст: Ольга Никитина

    Строительные и восстановительные работы в Донбассе будут продолжаться по разным направлениям, заявил президент России Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в открытии дорожных объектов в пяти регионах, в том числе отремонтированного моста через реку Кальмиус в Мариуполе.

    «Уверен, что это не последнее событие подобного рода», – приводит его слова ТАСС.

    Он обратил внимание на слова главы ДНР Дениса Пушилина о планах до конца года ввести в строй и ряд других объектов. Президент отметил, что направлений работы «гораздо больше». «По всем будем двигаться вперед», – подчеркнул Путин.

    Президент заверил, что все планы дорожного строительства в стране будут выполняться. «Будем, безусловно, и дальше создавать современные скоростные и более безопасные транспортные сети, в приоритетном порядке развивать важнейшие транспортные коридоры», – сказал глава государства.

    Путин поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве открываемых в понедельник объектов, и положительно оценил темпы строительства дорог в стране.

    В числе открытых объектов – отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе Донецкой народной республики, мост через реку Свирь в Ленинградской области, отремонтированные участки автодорог Р-217 «Кавказ» в Дагестане и Р-242 Пермь – Екатеринбург в Свердловской области и транспортные развязки на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае.

    Мероприятие приурочено к прошедшему 15 октября Дню работника дорожного хозяйства.

    Коментарии (4)
    16 октября 2023, 17:43
    ЦАХАЛ срочно оборудовал свои танки антидроновыми «мангалами»
    ЦАХАЛ срочно оборудовал свои танки антидроновыми «мангалами»
    @ Saeed Qaq/Anadolu/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала установку дополнительной защиты на свои танки Merkava в виде антидроновых «мангалов», как это делает российская армия в зоне спецоперации на Украине.

    ЦАХАЛ устанавливает на свои танки «мангалы», которые представляют собой металлические антидроновые «козырьки» и решетки над башнями, фотографии этих танков появились в интернете.

    Автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев рассказал, что в ЦАХАЛе очень грамотно подходят к оценке рисков, поэтому если они чувствуют «западню», например, если их будет ждать в руинах города FPV-дроны, то они заранее уже принимают меры, которые уже доказали свою эффективность.

    Ранее концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» начал штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе. Газета ВЗГЛЯД писала, как появление FPV-дронов повлияло на тактику ведения боевых действий.

    До этого в США сообщили, что боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, в результате чего за несколько дней израильская армия могла лишиться до шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров.

    Бойцы ХАМАС опубликовали видео с кадрами поражения израильских танков Merkava в ходе операции «Наводнение Аль-Акса», в том числе с помощью коптеров и дронов-камикадзе.

    Коментарии (17)
    16 октября 2023, 10:32
    Путин объяснил популярность китайских автомобилей у россиян

    Путин: Спрос на китайские авто в России растет из-за улучшения их качества

    Путин объяснил популярность китайских автомобилей у россиян
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому российские потребители с удовольствием ими пользуются, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    Президент считает, что у России и Китая есть очень хорошие перспективы сотрудничества в автостроении, судостроении, авиастроении, электронике.

    По словам Путина, он недавно общался с людьми, «которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем», передает ТАСС.

    «Мне мои собеседники сказали: знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому. Качество улучшается. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей», – отметил глава государства.

    Ранее сообщалось, что поставки китайских легковых автомобилей в Россию выросли на 543%.

    Коментарии (27)
    16 октября 2023, 07:56
    Путин: Для России важен внеблоковый статус Украины

    Путин: Для России важен внеблоковый статус Украины, расширение НАТО за счет Киева создает угрозы

    Путин: Для России важен внеблоковый статус Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Для России важно сохранение внеблокового статуса Украины, в то время как расширение НАТО за счет Киева создает угрозы, а Москва просит, чтобы ее услышали, заявил Центральному телевидению Китая российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, к эскалации конфликта на Украине привело в том числе то, что ее втаскивали в НАТО, передает РИА «Новости».

    Путин добавил, что Россия сделала все для того, чтобы идти по пути урегулирования конфликта, однако Запад не позволил этого сделать.

    Также глава государства отметил, что пропагандируемый Западом мировой «порядок, основанный на правилах» является нонсенсом, так как этих самых правил никто не видел и не писал, что дает возможность приверженцам такого колониального подхода придумывать правила от случая к случаю ради своей выгоды.

    Коментарии (44)
    16 октября 2023, 10:38
    Аббас отказался считать ХАМАС законным представителем палестинцев
    Аббас отказался считать ХАМАС законным представителем палестинцев
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что действия и политика движения ХАМАС не отвечают интересам палестинского народа.

    Заявление прозвучало в разговоре Аббаса с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает «Интерфакс» со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

    При этом Аббас призвал добиться прекращения агрессивных действий Израиля против палестинцев. Кроме того, Аббас призвал ХАМАС и Израиль отпустить заложников.

    Ранее Аббас в ходе телефонного разговора с лидером США Джо Байденом заявил о «полном отказе» от перемещения палестинцев с территории сектора Газа.

    Коментарии (16)
    16 октября 2023, 09:05
    Путин рассказал о праздновании дня рождения в кругу друзей и близких
    Путин рассказал о праздновании дня рождения в кругу друзей и близких
    @ Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что день рождения отметил традиционно в кругу друзей и близких.

    В ответ на вопрос, как он отметил 71-й год рождения, Путин сообщил, что провел его в кругу друзей и близких, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что отмечал свой день рождения вместе с узбекистанским и казахстанским коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий. «Мы с ними втроем посидели, «сообразили на троих», – улыбнулся Путин.

    Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнился 71 год.

    Коментарии (0)
    15 октября 2023, 23:48
    Армия Израиля заявила о поражении 250 военных целей в Газе

    Армия Израиля поразила 250 военных целей в Газе и ликвидировала одного из командиров ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    За последние сутки армия обороны Израиля поразила 250 военных целей в секторе Газа и ликвидировала командира южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатаза Эида, сообщили в ЦАХАЛ.

    Из сообщения армии Израиля следует, что ЦАХАЛ поразил около 250 военных целей, в основном на севере сектора Газа, также был убит командир южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатаз Эид, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на протяжении суток армия Израиля наносила удары по пунктам наблюдения, штабам и зонам запуска ракет, принадлежащим ХАМАС.

    Тем временем газета Times of israel сообщила, что по Израилю было выпущено большое количество ракет из сектора Газа. Также в данный момент слышны взрывы от работы системы ПРО «Железный купол».

    Ранее ЦАХАЛ сообщил, что начала наносить удары по объектам движения «Хезболлах» в Ливане.

    Коментарии (8)
    15 октября 2023, 21:07
    Армия Израиля заявила о 155 пленных у ХАМАСа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС удерживает в плену 155 человек, заявил представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари в воскресенье.

    Армия Израиля проинформировала семьи 155 пленных о том, что их родственники находятся у ХАМАС, сказал Хагари, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Haaretz.

    Ранее источники Financial Times сообщали, что движение ХАМАС готово освободить пленных, если Израиль остановит бомбардировки Газы.

    Коментарии (0)
    16 октября 2023, 03:49
    Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен

    Президент США Байден: ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия

    Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия, выразил мнение на канале CBS американский президент Джо Байден.

    Глава США подтвердил, что нужен путь для существования Палестинского государства, причем он должен основываться на решении двух государств, передает РИА «Новости».

    По его словам, «это поможет создать независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан».

    Ранее Байден заявил, что не считает необходимым отправлять американских военных в зону конфликта на Ближнем Востоке.

    Коментарии (13)
    Главное
    СМИ объяснили причину задержки Индией оплаты российской нефти
    Медведев назвал деменцию Байдена «полезной»
    Израиль назвал визит Зеленского в страну неуместным
    Байден получил приглашение посетить Израиль
    Нетаньяху назвал ХАМАС «новой версией нацизма»
    Командира ВСУ обвинили в фиктивном зачислении футболистов в армию
    В Госдуме рассказали о принципах выбора городов для новых российских купюр

    Россия нашла, чем заменить для военных советские Ан-26 и Ан-72

    Перед Россией стоит задача заменить в парке Вооруженных сил устаревшие транспортники Ан-26 и Ан-72, которые летают уже более полувека. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что решение по ним найдено, но подробности не раскрыл. Эксперты называют три возможных претендента на обновление парка ВС РФ – Ил-112В, ТВРС-44 «Ладога» и совершенно новый проект Ил-212. У кого из них шансы встать на вооружение выше? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке

    Владимир Путин заявил о необходимости создания независимого государства Палестина – это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. С другой стороны, президент России признал право Израиля на самооборону. Таким образом, Москва вновь обозначила свой нейтралитет в данном вопросе. Почему равноудаленность стала основной позицией России в происходящих событиях и какие выгоды этот подход сулит Москве? Подробности

    Перейти в раздел

    Какое оружие поможет России добиться победы в спецоперации

    Поставки западных вооружений не могут утолить аппетит Киева: Украина просит у Запада оружие, способное поддерживать «военный паритет» с Россией. Однако именно у России имеется множество оружейных систем, аналогов которого у Украины не только нет в распоряжении, но и не предвидится – и которое поможет обеспечить России победу по итогам спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Политический кризис в Польше таит опасность для России

    В минувшее воскресенье в Польше прошли выборы в парламент. Правящая партия «Право и справедливость» не смогла получить абсолютное большинство голосов, поэтому стране предстоит так называемая коалициада. В чем заключаются ее особенности и как подобное развитие событий может отразиться на украинском конфликте? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Польше власть меняется. Это плохо

      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

    • «Маск главный враг Евросоюза»

      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

    • США меняют отношение к Израилю

      Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль, чтобы пообещать поддержку в войне против ХАМАС, но не удержался – и решил между делом пнуть Россию. Например, заявил, что его дед бежал из России от антисемитских погромов, хотя честнее было бы сказать – бежал из Киева.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............