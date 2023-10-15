Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Поляки показали рекордную явку на выборах в парламент страны
На выборах в польский парламент явка составила 57,54%, сообщил на пресс-конференции зампред Государственной избирательной комиссии (ГИК) Сильвестр Марчиняк.
До 18.00 мск в выборах поучаствовали свыше 16 млн избирателей, это составило рекордные 57,54%, сказал Марчиняк, передает ТАСС.
На предыдущих выборах в парламент в 2019 году показатель доходил лишь до 45,94%.