Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
В Казахстане задержан призывавший действовать против русских местный житель
В Карагандинской области Казахстана задержали местного жителя за разжигание межнациональной розни, призывавшего к действиям против русских, сообщили в департаменте полиции региона.
В соцсетях ранее опубликовали видео, где житель Караганды призывал к действиям против русских и презрительно высказывался против христианской веры, сообщает «Казинформ».
Назначены соответствующие экспертизы, мужчину поместили в изолятор временного содержания. Подозреваемому грозит от двух до семи лет лишения свободы.