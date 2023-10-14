В НАТО удивились обходу ХАМАС систем наблюдения Израиля

Foreign Policy: Обход боевиками ХАМАС систем наблюдения Израиля удивил НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

То, что ХАМАС смог обойти систему наблюдения, поразило главу Военного комитета НАТО Роба Бауэра, сообщило издание Foreign Policy, передает РИА «Новости».

«Предупреждения не было. Что это значит, если вы доверяете автоматизации... автономным системам или искусственному интеллекту... и все равно все были удивлены?», – приводит издание слова Бауэра.

Как пишет журнал, атака ХАМАС показала, что высокотехнологичные армии можно застать врасплох с использованием базовых технологий, поэтому в альянсе обеспокоились чрезмерным использованием искусственного интеллекта.

Ранее на Западе описали тяжелые последствия конфликта в Израиле.