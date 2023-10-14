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    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

    8 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    20 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Куда заведет Россию новая приватизация

    Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

    18 комментариев
    14 октября 2023, 16:30

    В НАТО удивились обходу ХАМАС систем наблюдения Израиля

    Foreign Policy: Обход боевиками ХАМАС систем наблюдения Израиля удивил НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Североатлантическом альянсе удивились тому, что группировка ХАМАС смогла незаметно начать операцию в Израиле в обход его системы наблюдения, пишет Foreign Policy.

    То, что ХАМАС смог обойти систему наблюдения, поразило главу Военного комитета НАТО Роба Бауэра, сообщило издание Foreign Policy, передает РИА «Новости».

    «Предупреждения не было. Что это значит, если вы доверяете автоматизации... автономным системам или искусственному интеллекту... и все равно все были удивлены?», – приводит издание слова Бауэра.

    Как пишет журнал, атака ХАМАС показала, что высокотехнологичные армии можно застать врасплох с использованием базовых технологий, поэтому в альянсе обеспокоились чрезмерным использованием искусственного интеллекта.

    Ранее на Западе описали тяжелые последствия конфликта в Израиле.

    14 октября 2023, 01:27
    ХАМАС отреагировал на позицию Путина по палестино-израильскому конфликту
    ХАМАС отреагировал на позицию Путина по палестино-израильскому конфликту
    @ Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Палестинское движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию президента России Владимира Путина в вопросе палестино-израильского конфликта.

    В сообщении говорится, что движение ХАМАС высоко оценивает позицию главы РФ в отношении конфликта с Израилем, блокады Газа и ударов по гражданскому населению, передает РИА «Новости».

    ХАМАС добавил, что приветствует усилия Москвы по «прекращению израильских ударов по сектору Газа».

    Ранее Путин призвал участников конфликта на Ближнем Востоке думать о гражданском населении.

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    13 октября 2023, 17:35
    Путин: Израиль подвергся беспрецедентной атаке, которой не было в истории
    Путин: Израиль подвергся беспрецедентной атаке, которой не было в истории
    @ lia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль был беспрецедентно атакован, но отвечает достаточно жестокими методами, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

    «Израиль столкнулся, конечно, с такой беспрецедентной атакой, которой в истории не было – не только по масштабу, но и по характеру исполнения, – что там говорить, надо вещи называть своими именами. Израиль отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами», – сказал глава Российского государства, передает ТАСС.

    В первую очередь, подчеркнул Путин, необходимо думать о гражданском населении в ситуации вокруг палестино-израильского конфликта. «Конечно, мы понимаем логику событий. Но несмотря на все ужесточение с обеих сторон, все-таки я полагаю, что, конечно, нужно думать о гражданском населении», – сказал он.

    Напомним, в результате атак ХАМАС погибли не менее 1,2 тыс. израильтян. При ударе Израиля по сектору Газа погибли не менее 950 человек.

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    13 октября 2023, 20:37
    Израиль ввел бронетехнику в сектор Газа

    Израильская армия провела рейды по поиску заложников в секторе Газа

    Израиль ввел бронетехнику в сектор Газа
    @ Nasser Ishtayeh/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия Израиля заявила о проведении в пятницу локальных рейдов с участием бронетехники в секторе Газа для выявления противника и возможного обнаружения заложников.

    В ходе рейдов ЦАХАЛ обзавелась доказательствами, которые могут помочь найти заложников, говорится в сообщении армии Израиля в ее Telegram-канале, передает РИА «Новости». Отмечается, что это не является началом наземной операции.

    Также сообщается, что солдаты израильской армии «нейтрализовали ячейку террористов и инфраструктуру, расположенную в районе, в том числе ячейку ХАМАС, которая выпускала противотанковые ракеты по территории Израиля».

    Ранее военное крыло ХАМАС «Бригада Изз Ад-Дина аль-Кассама» заявило о гибели 13 заложников при ударах Израиля по сектору Газа.

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    14 октября 2023, 06:58
    Истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для «укрепления позиций США»
    Истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для «укрепления позиций США»
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американские истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток, чтобы «укрепить позиции США», сообщает Центральное командование ВС страны.

    Самолеты сейчас находятся в зоне ответственности Центрального командования США, чтобы усилить воздушные операции на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Ранее в восточную часть Средиземного моря прибыл американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой. Также сообщалось, что США могут отправить еще один авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» к побережью Израиля.

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    14 октября 2023, 01:48
    Haaretz: Тела пропавших израильтян нашли в секторе Газа

    Tекст: Кристина Цыцура

    Несколько тел ранее пропавших граждан Израиля были найдены в ходе военной операции на территории сектора Газа, сообщает издание Haaretz.

    По данным СМИ, в ходе рейдов, проведенных в секторе Газа за последние 24 часа, ЦАХАЛ обнаружила тела пропавших без вести израильтян. Также говорится об обнаружении предметов, которые «могут помочь в освобождении израильтян», передает РИА «Новости».

    О проведении локальных рейдов с участием бронетехники по поиску заложников сообщалось в пятницу.

    Ранее посольство России сообщало о пропавших без вести в Израиле 12 россиянах.

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    14 октября 2023, 14:21
    Число погибших в Израиле после атаки ХАМАС россиян выросло до 16 человек

    Посольство России: Количество погибших в Израиле после атаки ХАМАС россиян выросло до 16 человек

    Число погибших в Израиле после атаки ХАМАС россиян выросло до 16 человек
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Количество погибших после атаки на израильскую территорию палестинских радикалов из движения ХАМАС россиян увеличилось до 16, как минимум восемь человек числятся пропавшими без вести, сообщила пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова.

    По данным израильских компетентных органов, погибших россиян, а также граждан, имевших гражданство Израиля, увеличилось до 16 человек, передает ТАСС.

    Известно, что в данный момент консульский отдел посольства совместно с представителем МВД России в Израиле занимается проверкой и подтверждением сведений.

    Кроме того, как минимум один россиянин находится в заложниках в секторе Газа.

    Ранее посольство России заявило о пропавших без вести в Израиле 12 россиянах.

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    14 октября 2023, 10:24
    Израиль дал дополнительно шесть часов жителям Газы для переезда на юг

    Армия Израиля дала шесть часов жителям Газы для перемещения на юг «для их безопасности»

    Израиль дал дополнительно шесть часов жителям Газы для переезда на юг
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Проживающие на севере сектора Газа более одного миллиона палестинцев должны переместиться как можно скорее на юг анклава для «их же безопасности», заявил спикер армии Израиля Авихай Адраи.

    В своей соцсети X он от лица властей Израиля призвал жителей Газы в последние дни покинуть город Газа и направиться на юг – армия Израиля позволит перемещаться по указанным улицам без каких-либо неприятностей с 10.00 до 16.00 (совпадает с мск), передает РИА «Новости».

    Также была опубликована карта, согласно которой жителям приморских районов позволят попасть к улицам Салах ад-Дина и аль-Бахр.

    Ранее в ООН заявили о десятках тысяч палестинцев, покинувших дома.

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    13 октября 2023, 20:28
    В Мюнхене евреям посоветовали не носить иудейские символы
    В Мюнхене евреям посоветовали не носить иудейские символы
    @ Michael Reichel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евреям необходимо вести себя незаметно, не носить иудейские символы и избегать пропалестинских демонстраций, сообщили в еврейской общине Мюнхена «Israelitische Kultusgemeinde» (IKG).

    Как пишет Bild со ссылкой на рассылку еврейской общины, евреям нужно быть внимательнее и вести себя неприметно, а также следует избегать пропалестинских демонстраций и не носить открыто израильские или еврейские символы, передает РИА «Новости».

    Ранее СНБ и МИД Израиля призвали израильских граждан, проживающих за границей, проявить особую осторожность из-за угроз палестинского движения ХАМАС устроить «день гнева» против евреев по всему миру. В ведомствах посоветовали гражданам за границей «быть бдительными, держаться подальше от демонстраций и протестов».

    Напомним, что после атаки ХАМАС на Израиль в Берлине прошло несколько демонстраций в поддержку боевиков радикального палестинского движения. В среду суд немецкой столицы запретил проведение в городе пропалестинских демонстраций.

    Канцлер Германии Олаф Шольц осудил пропалестинские демонстрации в Германии, на которых звучали антисемитские призывы, и пообещал, что власти будут жестко пресекать любые правонарушения.

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    14 октября 2023, 09:36
    В Израиле пресекли попытку проникновения группы ливанских террористов

    Армия обороны Израиля пресекла попытку проникновения в страну группы ливанских террористов

    Tекст: Александра Юдина

    Армия обороны Израиля предотвратила попытку проникновения на территорию еврейского государства «террористической ячейки» из Ливана, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

    Уточняется, что некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ выявили террористическую ячейку, которая пыталась проникнуть из Ливана на территорию Израиля, нескольких террористов армия Израиля ликвидировала с помощью беспилотника, передает ТАСС.

    В ночь на субботу ЦАХАЛ нанес несколько ударов по объекту движения «Хезболлах» на юге Ливана после проникновения в Израиль неопознанного объекта.

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    14 октября 2023, 00:58
    Небензя: Ответственность за ситуацию на Востоке в большой степени лежит на США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ответственность за обострение палестино-израильского конфликта в большей степени лежит на США, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    «Позвольте мне внести ясность, ответственность за назревающую войну на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на Соединенных Штатах», – передает ТАСС его слова.

    Также он добавил, что происходящее на Ближнем Востоке стало возможным на фоне нарушений Израилем резолюций СБ ООН.

    Небензя добавил, что Россия признает право Израиля на самозащиту, но считает неприемлемыми действия, нацеленные на коллективное наказание палестинцев.

    Ранее Москва призвала освободить заложников палестино-израильского конфликта и создать гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения.

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    13 октября 2023, 23:46
    CNN: Разведка предупреждала администрацию США о возможной эскалации на Востоке

    Tекст: Кристина Цыцура

    Разведка США за несколько недель до 7 октября сообщала американской администрации о том, что возможно обострение палестино-израильского конфликта, передает CNN со ссылкой на источник.

    По данным телекомпании, администрация президента США Джо Байдена получила как минимум два доклада с оценкой ситуации на основе данных, полученных от израильской стороны, передает ТАСС.

    Так, 28 сентября сообщалось, что ХАМАС планирует нанести ракетный удар по границе с Израилем, 5 октября ЦРУ сообщило о росте мер по развитию армии со стороны ХАМАС, а 6 октября сообщалось о необычайном росте активности со стороны ХАМАС.

    Но в докладе не было никаких тактических деталей по поводу операции ХАМАС.

    «Проблема в том, что все это было «не ново». Это давно стало нормой в отношениях между ХАМАС и Израилем», – считает собеседник CNN.

    Напомним, юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы проникли сотни боевиков движения ХАМАС.

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    14 октября 2023, 09:19
    На Западе описали тяжелые последствия конфликта в Израиле

    Bloomberg: Расширение конфликта в Израиле может спровоцировать глобальную рецессию

    Tекст: Александра Юдина

    Ситуация с Израилем и ХАМАС может обернуться тяжелыми потрясениями в мировой экономике, пишет Bloomberg.

    Так, издание подчеркивает, что конфликт на Ближнем Востоке, «подобно прежним войнам» в том регионе может подорвать мировую экономику и даже спровоцировать рецессию, если в него вступят больше стран, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что Ближний Восток является важнейшим поставщиком энергоносителей и ключевого морского пути, поэтому конфликт вызовет потрясения по всему миру.

    В материале указано, что мировая экономика все еще уязвима, она пытается восстановиться после всплеска инфляции, обострившейся из-за конфликта на Украине.

    «Война в нефтедобывающем регионе вновь разгонит инфляцию», – заверили авторы статьи.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как мир рискует повторить нефтяной кризис 1973 года.

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    14 октября 2023, 12:59
    В ХАМАС заявили о ракетном ударе в сторону Тель-Авива

    Палестинское движение ХАМАС заявило, что нанесло ракетный удар в сторону Тель-Авива

    В ХАМАС заявили о ракетном ударе в сторону Тель-Авива
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Палестинское движение ХАМАС нанесло ракетный удар по Тель-Авиву, следует из заявления боевого крыла ХАМАС, группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

    В заявлении указано, что ракетная атака проведена по Тель-Авиву в ответ на распоряжения о перемещении палестинцев из северной части Газы и нападения на мирных жителей сектора, передает ТАСС.

    Ранее в субботу армия Израиля дала шесть часов жителям Газы для перемещения на юг «для их безопасности».

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    14 октября 2023, 00:48
    Небензя заявил, что Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны

    Tекст: Кристина Цыцура

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны.

    Также есть угроза столкнуться с «беспрецедентной гуманитарной катастрофой», заявил Небензя, выступая перед журналистами на заключительном заседании СБ ООН, передает ТАСС.

    Он подтвердил, что Москва внесла в СБ ООН резолюцию с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, выразив готовность стать посредником в конфликте.

    Ранее Россия призвала освободить заложников в зоне палестино-израильского конфликта.

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    14 октября 2023, 00:16
    Россия в резолюции СБ ООН призвала освободить заложников палестино-израильского конфликта

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия подготовила проект резолюции СБ ООН, в котором призвала освободить заложников в зоне палестино-израильского конфликта.

    Также Москва предлагает Совету безопасности ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на проект резолюции.

    В документе говорится, что «СБ ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня». В документе строго осуждаются насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также все акты терроризма. Также есть призыв создать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц и для доставки помощи.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за немедленное завершение конфликта между Израилем и Палестиной.

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