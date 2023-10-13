Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур, европейских и азиатских цивилизаций в любых сочетаниях, в любых, если угодно, «процентовках». Россия ни в коей мере не евразийская держава.10 комментариев
Общество «Знание» представило образовательную программу выставки-форума «Россия»
Мероприятия образовательной программы Международной выставки-форума «Россия» позволят жителям страны и зарубежным гостям увидеть, как успехи в разных отраслях науки и технологий за последние 20 лет повышают качество жизни людей, рассказали в Российском обществе «Знание».
В рамках Выставки крупнейшая просветительская организация страны совместно с партнерами организует семь лекториев в павильонах ВДНХ, где будет освещаться широкий круг вопросов, связанных с современными достижениями России в разных сферах, говорится на сайте общества «Знание».
Флагманский лекторий Российского общества «Знание» разместится в павильоне № 57 «Россия – Моя история». Именно там будет работать интерактивная познавательная выставка «Лабиринт познания», посвященная знаковым изобретениям, которые реализовались в нашей стране и изменили мир.
Также в этом павильоне в день открытия Выставки на ВДНХ стартует просветительский марафон Российского общества «Знание» – Знание.Первые, который пройдет 4–6 ноября.
В каждом из лекториев Выставки зрителей ждет много интересного. К примеру, в павильоне № 32–34 «Космос» пройдут космические уроки с прямым включением с российской МКС. В павильоне № 19 «Атом» посетители смогут почувствовать, буквально ощутить кожей, что происходит внутри атома. Инсталляция в павильоне «Атом» будет переводить научные термины в визуальный ряд, чтобы стало проще понять, что они означают.
Каждая неделя образовательной программы будет посвящена определенной теме. В числе тем – достижения России, туризм и индустрия гостеприимства, традиционные духовно-нравственные ценности, наука и технологии, культура и искусство, спорт и ЗОЖ. Выставка откроется 4 ноября 2023 года на ВДНХ.