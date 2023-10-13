Общество «Знание» представило образовательную программу выставки-форума «Россия»

В рамках Выставки крупнейшая просветительская организация страны совместно с партнерами организует семь лекториев в павильонах ВДНХ, где будет освещаться широкий круг вопросов, связанных с современными достижениями России в разных сферах, говорится на сайте общества «Знание».

Флагманский лекторий Российского общества «Знание» разместится в павильоне № 57 «Россия – Моя история». Именно там будет работать интерактивная познавательная выставка «Лабиринт познания», посвященная знаковым изобретениям, которые реализовались в нашей стране и изменили мир.

Также в этом павильоне в день открытия Выставки на ВДНХ стартует просветительский марафон Российского общества «Знание» – Знание.Первые, который пройдет 4–6 ноября.

В каждом из лекториев Выставки зрителей ждет много интересного. К примеру, в павильоне № 32–34 «Космос» пройдут космические уроки с прямым включением с российской МКС. В павильоне № 19 «Атом» посетители смогут почувствовать, буквально ощутить кожей, что происходит внутри атома. Инсталляция в павильоне «Атом» будет переводить научные термины в визуальный ряд, чтобы стало проще понять, что они означают.

Каждая неделя образовательной программы будет посвящена определенной теме. В числе тем – достижения России, туризм и индустрия гостеприимства, традиционные духовно-нравственные ценности, наука и технологии, культура и искусство, спорт и ЗОЖ. Выставка откроется 4 ноября 2023 года на ВДНХ.