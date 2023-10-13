Родителям-сыроедам из Красноярского края предъявили обвинения из-за смерти дочери

Tекст: Валерия Городецкая

В качестве официальной причины смерти ребенка называется коронавирусная инфекция, и родители, скорее всего, будут использовать это в своей защите, передает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам источника, погибшая девочка страдала хроническим расстройством питания и анемией, что в целом и могло привести к смерти.

Отмечается, что родители девочки не показывали своих детей врачам, избегали вакцинаций и отдавали предпочтение нетрадиционным методам медицины. Они не кормили дочь мясом и молоком, объясняя это непереносимостью ребенком белка и проблемами с желудком.

«Когда следователи пришли к ним в квартиру, увидели, что в холодильнике были лишь помидоры, капуста, кабачки, корень имбиря и другие фрукты и овощи. Родители пояснили, что этим и кормили всегда детей», – сообщил источник телеканала.

При этом семья считалась благополучной – отец владеет бизнесом по изготовлению и продаже сыродавленного масла. У них есть еще две дочери четырех и семи лет.

В отношении пары избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание, которое может грозить родителям, – три года колонии.

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело против матери, истязавшей ребенка-инвалида.