В «Студенческой Вахте Памяти» в Волгограде приняли участие более 70 поисковиков

«Студенческая Вахта Памяти» проходит на местах ожесточенных боев ноября 1942-января 1943 годов. Сейчас работы ведутся на семи госпитальных захоронениях, эксгумированы останки 13 бойцов Красной Армии. На месте одной из раскопок найден нагрудный знак «Участнику Хасанских боев». Знаком награждался весь личный состав РККА, РККФ, войск пограничной охраны, принимавший участие в боях у озера Хасан, а также другие лица, находившиеся в районе боевых действий и принимавшие участие в обеспечении боевых операций с 29 июля по 11 августа 1938 года.

Участниками этой поисковой экспедиции стали более 70 руководителей и участников поисковых студотрядов вузов и учреждений среднего профобразования России от 18 до 35 лет из 19 регионов России.

«Студенческие Вахты Памяти – уникальная молодежная среда, где кроме поисковых полевых работ рождаются новые идеи и проекты, которые ребята воплощают у себя в регионах после экспедиции», – рассказал руководитель экспедиции Вадим Журавлев.

В рамках экспедиции будут проходить семинары, лекции об особенностях проведения полевых работ на местах Сталинградской битвы, безопасности при проведении поисковых работ, анатомии, документации и грамотном освещении деятельности поисковиков в соц сетях и СМИ, также запланирован просмотр документальных фильмов о Великой Отечественной войне.

Организатор мероприятия – Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» при поддержке Росмолодежи, Ассоциации студенческих поисковых отрядов и «Поискового движения России» в Волгоградской области.